Bitcoin застрял в боковике, но киты выводят BTC из Binance и готовят $30,5 млрд.

Bitcoin пока не может выйти из узкого торгового диапазона, но поведение крупных инвесторов может свидетельствовать о подготовке рынка к новому сильному движению. Об этом пишет Cointelegraph. В конце сентября из Binance вывели более 23 тыс BTC в неделю, а общие запасы биткоина на бирже с 20 сентября сократились почти на 40 тыс монет.

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По данным CryptoQuant, такой недельный отток стал самым большим с июня 2023 года. Тогда из Binance за неделю ушло около 44,9 тыс BTC. Нынешнее сокращение резервов аналитики рассматривают как признак накопления: монеты перемещаются с биржи, где можно быстро продать, на другие кошельки или в долгосрочное хранение.

Bitcoin не может пробить сопротивление

Несмотря на сокращение биржевых запасов, цена пока не демонстрирует такого же сильного движения. BTC остается в фазе консолидации, а покупатели не могут укрепить курс выше важных уровней сопротивления.

Именно поэтому нынешняя ситуация отличается от классического сценария «отток с бирж цена сразу растет». Сокращение предложения на биржах создает потенциально благоприятные условия для роста, но для реального прорыва требуется дополнительный спрос.

CryptoQuant отмечает, что сокращение резервов Binance вместе с ослаблением позиций продавцов может помочь Bitcoin быстрее выйти из фазы консолидации. В то же время, другие ончейн-показатели свидетельствуют, что спрос пока остается неравномерным.

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Крупные инвесторы заводят стейблкоины

Еще один сигнал поступает с рынка стейблкоинов. По данным CryptoQuant, крупные инвесторы, переводящие на Binance более $1 млн в стейблкоинах, за более месяца увеличили такие поступления более чем на 40% — с $21,7 млрд до $30,5 млрд.

Стейблкоины, поступающие на криптобиржу, могут использоваться в качестве капитала для последующей покупки криптовалют. Поэтому рост таких потоков потенциально означает, что крупные игроки накапливают ликвидность новых позиций.

В то же время, сам факт поступления стейблкоинов не гарантирует покупку Bitcoin: эти средства могут оставаться на бирже, использоваться для торговли другими активами или для деривативных позиций.

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