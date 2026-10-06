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6 октября 2026, 19:50 Читати українською

Уолл-стрит готовится к рекордному году: прибыль может превысить $90 млрд

Прибыль Уолл-стрит в 2026 году может превысить $90 млрд — это существенно больше предыдущего рекорда в $65,1 млрд. Такой прогноз приводит Томас ДиНаполи, контролер штата Нью-Йорк, отвечающий за надзор за государственными финансами. Оценка базируется на результатах первой половины года, ставшей сильнейшей в истории отрасли, пишет Вloomberg.

Прибыль Уолл-стрит в 2026 году может превысить $90 млрд — это существенно больше предыдущего рекорда в $65,1 млрд.
Прибыль от брокерско-дилерских операций компаний — членов Нью-Йоркской фондовой биржи в 2026 году может превысить 90 млрд долларов
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Оценка основана на показателях первой половины 2026 года. При сохранении нынешней динамики прибыль от брокерско-дилерских операций компаний — членов Нью-Йоркской фондовой биржи существенно превысит прошлогодний рекорд в $65,1 млрд.

По словам ДиНаполи, сильные финансовые результаты могут способствовать рекордным бонусам для работников отрасли в следующем году. В то же время, конкретной оценки их объема его офис не привел. Прогноз сделан при отсутствии значительных экономических потрясений.

Торговля и соглашения поддержали Уолл-стрит

Первая половина 2026 года стала самым сильным за всю историю периодом финансового сектора Нью-Йорка за два квартала подряд. Доходы от андеррайтинга выросли на 68%, а от управления счетами и консультационной деятельности — на 16,4%.

Первая половина 2026 года стала самым сильным за всю историю периодом для финансового сектора Нью-Йорка за два квартала подряд. Доходы от андеррайтинга выросли на 68%, а от управления счетами и консультационной деятельности — на 16,4%.

Крупные компании Уолл-стрит также демонстрируют рекордные доходы по отдельным направлениям. В частности, Goldman Sachs Group зафиксировал третий подряд абсолютный квартальный рекорд по торговле акциями среди банков.

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Финансовый сектор принес Нью-Йорку $26,3 млрд налогов

Рост доходов финансовых компаний увеличивает и налоговые поступления. В 2025—2026 финансовом году сектор ценных бумаг обеспечил бюджету штата Нью-Йорк минимум $26,3 млрд в виде налогов на прибыль компаний и доходы физических лиц. Это почти на 29% больше, чем годом ранее.

Офис контролера штата указывает на риски для финансового сектора и государственных финансов. Среди факторов, вызывающих всё большее беспокойство, в отчете названы глобальные конфликты, инфляция и искусственный интеллект.

В отчете также отмечается, что из-за роста вклада финансовой индустрии в налоговую базу города и штата возможный спад в отрасли создает все больший риск для государственных финансов и более широкой экономики региона.

Напомним

ICE запустила в Лондоне торговлю фьючерсами на золото, серебро, платину и палладий, предоставив трейдерам новый инструмент для страхования ценовых рисков. Контракты привязаны к ежедневным лондонским аукционам; они рассчитаны на сроки от одного дня до шести месяцев. Клиринг будет осуществлять лондонское подразделение ICE, позиции которого на лондонском рынке ценовых ориентиров золота укрепились. За десятилетие после того, как компания взяла под контроль золотой бенчмарк, количество участников централизованного аукциона выросло, а среднесуточные объемы торгов на аукционе с 2015 года увеличились более чем на 30% — до свыше 424 000 унций.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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propodail
propodail
7 октября 2026, 0:17
#
Бо liabilities заховані в spv
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