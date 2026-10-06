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6 октября 2026, 20:20 Читати українською

Топ-5 новостей: AliExpress может подорожать из-за НДС, промышленность падает, банки сокращают доходы

Рассрочка или покупка товаров в рассрочку — инструмент, которым пользовались еще наши бабушки. Однако в начале 2000-х, когда потребительское кредитование в Украине стало массовым, рассрочкой практически перестали пользоваться. И вот теперь покупка товаров с оплатой по частям вновь стала одним из основных способов оплаты электроники, бытовой техники и даже одежды.

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Покупай сейчас, плати потом: как рассрочка в один клик вытесняет классические кредиты

Промышленность Украины падает третий месяц подряд: в августе спад ускорился до 7,4%

За январь-август 2026 г. объем промышленного производства в Украине сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий индекс промышленного производства снижается уже третий месяц подряд, а в августе темпы падения заметно ускорились. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные Госстата.

Банки заработали меньше: кто возглавил рейтинг доходов за 8 месяцев 2026 года

По итогам января-августа 2026 года большинство крупнейших украинских банков показали сокращение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди топовых банков рост прибыли продемонстрировали только обслуживающий monobank Универсал Банк и ПУМБ. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Хакеры заразили более 100 украинских сайтов — Госспецсвязи

Национальная команда реагирования на киберинциденты, кибератаки, киберугрозы CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, обнаружила новую масштабную кампанию по распространению вредоносного программного обеспечения. Злоумышленники используют технику ClickFix, размещая поддельные страницы проверки безопасности на легитимных, но скомпрометированных вебсайтах. Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.

Temu и AliExpress могут подорожать: покупки до €150 хотят облагать налогом с первого евро

Профильный комитет Верховной Рады 6 октября рекомендовал парламенту принять пакет законопроектов о новых правилах налогообложения покупок на иностранных маркетплейсах. Они предусматривают 20% НДС для заказов стоимостью до 150 евро, причем налог будут начисляться уже с первого евро. Его будут автоматически включать в цену товара при оформлении покупки, поэтому отдельно платить НДС при получении посылки не придется. Новые правила должны заработать не раньше июля 2027 года.

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Источник: Минфин
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