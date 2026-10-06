Тарифы Трампа не остановили импорт: торговый дефицит США достиг $105,6 млрд

Несмотря на таможенные тарифы, с помощью которых президент США Дональд Трамп пытается сократить торговый дефицит страны, американский импорт в августе 2026-го резко возрос. В результате разрыв между объемами импорта и экспорта увеличился на 13,7% — до $105,6 млрд, превысив прогноз экономистов. Об этом пишет Reuters.

Торговый дефицит США в августе вырос на 13,7% на фоне резкого роста импорта

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Торговый дефицит США в августе превысил ожидания экономистов. Они прогнозировали показатель на уровне $102 млрд, в то время как фактический дефицит составил $105,6 млрд, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения США.

Импорт вырос быстрее экспорта

Главным фактором увеличения дефицита стал импорт. В августе он вырос на 4,3% - до $420,8 млрд. Импорт товаров увеличился на 5,3% - до $342,2 млрд.

Экспорт США за месяц вырос на 1,4% — до $315,2 млрд, а экспорт товаров — на 2,2%, до $205,7 млрд.

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Пошлины Трампа не остановили импорт

Рост импорта произошел, несмотря на масштабные таможенные тарифы президента Дональда Трампа, которые он называл инструментом для сокращения торгового дефицита. Американские компании продолжают полагаться на импорт, чтобы удовлетворять внутренний спрос, отмечает Reuters.

Этот спрос остается сильным. Во втором квартале он вырос самыми быстрыми темпами более чем за три с половиной года — на фоне высоких потребительских расходов и увеличения бизнес-инвестиций в оборудование, в значительной степени связанных с искусственным интеллектом.

В августе потребительские расходы также оставались высокими, а заказы и поставки необоронного капитального оборудования без учета самолетов росли. По оценке Reuters, это указывает на сохранение сильного внутреннего спроса и в третьем квартале.

Дефицит оказывает давление на рост ВВП

Торговля уже третий квартал подряд отнимает от показателя ВВП США. Экономисты оценивают, что в июле-сентябре она может снизить темпы роста ВВП на 2,5 процентного пункта.

В то же время большинство оценок роста экономики США в третьем квартале превышают 3% в годовом исчислении. Ожидается, что потребительские расходы компенсируют негативное влияние импорта. Во втором квартале американская экономика выросла на 2,2% в годовом исчислении.

США ввели тарифы для 60 торговых партнеров

24 июля 2026 года США ввели новые пошлины на товары из 60 торговых партнеров. Их ставки составляют 10% и 12,5%; среди стран, к которым они относятся, — в частности, государства ЕС и Китай. В Вашингтоне объяснили это недостаточным контролем за использованием принудительного труда, сообщает Reuters. Новые тарифы вступили в силу сразу после завершения действия временной глобальной пошлины в 10%.