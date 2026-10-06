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6 октября 2026, 18:18 Читати українською

Оператор City24 получил новый штраф от НБУ: в этом году сумма санкций уже почти 150 млн грн.

Национальный банк Украины оштрафовал ООО «Свифт Гарант», работающее на платежном рынке под торговой маркой City24, еще на 14,63 млн грн. Компания также получила письменное предупреждение из-за нарушения требований законодательства в сфере платежных услуг и отчетности.

Национальный банк Украины оштрафовал ООО «Свифт Гарант», работающее на платежном рынке под торговой маркой City24, еще на 14,63 млн грн.
НБУ снова оштрафовал оператора City24
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Решение принял Комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры 5 октября 2026 года. Основанием стали результаты плановой проверки, проведенной регулятором в феврале-апреле 2026 г, а также безвыездного надзора.

За что оштрафовали City24

НБУ установил нарушение ряда требований законодательства, в частности, Закона «О платежных услугах» и нормативных актов регулятора.

Речь идет, в частности, о правилах авторизации деятельности предоставлятелей платежных услуг, системе управления компанией, привлечении коммерческих агентов, описании схем выполнения платежных операций, организации кассовой работы, защите тайны предоставлятеля платежных услуг, а также порядке проведения проверок и безвыездного надзора.

Отдельно НБУ вынес компании письменную оговорку из-за нарушения требований системы управления и статистической отчетности. Свифт Гарант должен устранить такие нарушения до 3 декабря 2026 года.

Штраф компания должна оплатить в течение 14 календарных дней со дня получения решения регулятора.

Это уже второй крупный штраф City24 в 2026 году

Для Свифт Гарант это не первая масштабная санкция НБУ в этом году.

В июне 2026 регулятор оштрафовал компанию на 135,15 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. По данным НБУ, претензии касались ненадлежащей организации и проведения первоначального финансового мониторинга. В частности, речь шла о недостатках в управлении рисками и внутренних процедурах компании.

Тогда такой же штраф — 135,15 млн грн — получила финансовая компания «Контрактовый дом», оператор сети EasyPay. Обе компании являются крупными игроками рынка платежных терминалов.

Таким образом, только в 2026 году сумма двух штрафов НБУ для Свифт Гарант составляет почти 149,8 млн грн. В то же время это разные по предмету санкции: предыдущая касалась финансового мониторинга, а новая широкого спектра требований к деятельности на платежном рынке.

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Что такое City24

ООО «Свифт Гарант» работает на платежном рынке с 2015 года. Компания имеет лицензию НБУ на предоставление финансовых платежных услуг по переводу средств без открытия счета и осуществляет деятельность, в частности, под торговой маркой City24.

City24 работает через сеть программно-технических комплексов самообслуживания — платежных терминалов. Сама компания отмечает, что ее платежная система City24 входит в важные платежные системы по результатам мониторинга НБУ.

Новый штраф не означает автоматического прекращения работы City24: НБУ применил к компании именно штраф и письменную оговорку, а решения вступают в силу с момента доведения их до сведения учреждения.

Как мы писали, НБУ заподозрил EasyPay и City24 в отмывании средств и готовит изменения по регулированию рынка терминалов самообслуживания.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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