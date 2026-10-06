Skydance завершила поглощение Warner Bros. Discovery: кто теперь контролирует одну из крупнейших медиакомпаний мира

Американская Skydance завершила покупку Warner Bros. Discovery, создав новейшую объединенную медиакомпанию Skydance Corporation. Ее акции начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SKYD, в то время как торги акциями Warner Bros. Discovery на Nasdaq прекратились.

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Акционеры WBD получили $31,01666668 наличными за каждую акцию в соответствии с условиями сделки. Общая стоимость приобретения вместе с долгом составляет около $111 млрд.

Что объединило соглашение

Новая компания получила сразу несколько крупных киностудий, стриминговых платформ и телевизионных сетей.

В Skydance теперь входят, в частности, Paramount Pictures, Warner Bros., HBO, CBS, CNN, а также стриминговые сервисы Paramount+ и HBO Max.

В портфеле компании остаются одни из самых известных мировых франшиз — от Гарри Поттера и Top Gun до DC и Губки Боба Квадратные Штаны. В общей сложности объединенная структура имеет более 200 млн подписчиков на стриминговых платформах.

Skydance планирует выпускать как минимум 30 фильмов в год с минимальным 45-дневным кинотеатральным прокатом. Кроме того, компания уже производит более 180 телевизионных шоу и сериалов.

Кто вложил деньги в новую Skydance

Финансирование сделки предусматривало около $47 млрд нового акционерного капитала. Среди основных инвесторов — семья Дэвида Эллисона, RedBird Capital, саудовский Public Investment Fund, L'imad Holding из Абу-Даби, Qatar Investment Authority и LionTree.

Особое внимание привлекают три фонда из стран Персидского залива.

Qatar Investment Authority (QIA) — государственный инвестиционный фонд Катара, созданный в 2005 году. Он управляет государственными резервами и вкладывает средства в компании и активы по всему миру. QIA инвестирует в разные отрасли — от недвижимости и финансовых активов до технологий и частного капитала.

Public Investment Fund (PIF) — суверенный фонд Саудовской Аравии. Его создали еще в 1971 году, а с 2015 года он стал одним из главных инструментов экономической трансформации страны в рамках программы Vision 2030. Фонд инвестирует как в саудовские проекты, так и в международные компании. Среди его активов — инвестиции в спорт, технологии, автомобильную отрасль, развлечения и другие сектора.

L'imad Holding — инвестиционная структура из Абу-Даби. Она представляет Соединенные Арабские Эмираты в группе инвесторов сделки. В документах Paramount говорится, что L'imad является инвестиционным механизмом, связанным с суверенным капиталом Абу-Даби.

По данным американских регуляторных документов, три фонда стран Персидского залива вместе обязались инвестировать около $24 млрд в это соглашение: примерно $10 млрд приходится на саудовский PIF, еще по $7 млрд — на QIA и L'imad. При этом эти инвестиции оформлены в качестве акций без права голоса, а фонды отказались от права получать места в совете директоров.

То есть, деньги этих государственных фондов помогли профинансировать приобретение, но они не получили формального контроля над управлением объединенной компанией.

Кто будет управлять Skydance

Главой совета директоров и генеральным директором остался Дэвид Эллисон, сын соучредителя Oracle Ларри Эллисона и основатель Skydance.

Операционным управлением и интеграцией двух компаний будет заниматься Инон Крейз, бывший CEO Mattel, ставший согенеральным директором Skydance.

Контрольный пакет голосующих акций остается у семьи Эллисона и RedBird Capital. RedBird — американская частная инвестиционная компания Джерри Кардинале, специализирующаяся в частности на спорте, медиа и развлечениях и управляющая около $15 млрд активов. Она была инвестором Skydance еще до ее объединения с Paramount.

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Компания берет на себя большой долг

Наряду с активами Warner Bros. Discovery новая Skydance получила значительную долговую нагрузку. По оценкам, долг объединенной компании составляет около $80 млрд .

Руководство рассчитывает получить не менее $6 млрд синергии в течение трех лет и довести свободный денежный поток до более чем $10 млрд в 2030 году .

Теперь компании придется одновременно интегрировать огромное количество активов, сократить расходы и конкурировать с зрителями с Netflix, Disney и другими крупными стриминговыми платформами.

Соглашение стало одной из величайших консолидаций в истории Голливуда. Ее завершению предшествовали антимонопольные иски в США и проверки регуляторов в разных странах. В общей сложности сделка получила одобрение конкурентных органов почти в 70 юрисдикциях .

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