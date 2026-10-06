Местные бюджеты получили 421 млрд грн налогов за 9 месяцев: откуда поступила основная сумма

За девять месяцев 2026 года местные бюджеты получили 421 млрд грн налогов — на 17,5% больше, чем в прошлом. Наибольшую часть поступлений обеспечил НДФЛ: общины получили от него 257,9 млрд грн, сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Поступления в местные бюджеты выросли на 17,5%: сколько налогов было уплачено за 9 месяцев

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За девять месяцев 2026 года местные бюджеты пополнились 421 млрд. грн. налогов. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года общины получили почти на 62,7 млрд грн больше — прирост составил 17,5%.

Больше средств традиционно обеспечил налог на доходы физических лиц. За январь-сентябрь поступления от НДФЛ достигли 257,9 млрд грн, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

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Заметную часть доходов местных бюджетов также сформировали поступления от единого налога — 62,2 млрд грн. За год они выросли на 11,26%.

Еще 49 млрд грн общины получили от налога на имущество, а 26,1 млрд грн — от налога на прибыль предприятий. По сравнению с прошлым годом поступления этих налогов увеличились на 13,15% и 24,5% соответственно.

Среди других источников — рентная плата за пользование недрами общегосударственного значения, от которой местные бюджеты получили 4 млрд грн. Туристический сбор принес 287,2 млн грн — на 22,6% больше, чем в прошлом. Поступления от сбора за парковочные места транспортных средств составили 176,7 млн грн и выросли на 13,2%.

В Государственной налоговой службе подчеркивают, что уплата налогов является вкладом в финансовую устойчивость государства и общин. В условиях военного положения эти средства помогают обеспечивать необходимые расходы и экономику страны.