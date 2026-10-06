Temu и AliExpress могут подорожать: покупки до €150 хотят облагать налогом с первого евро

Профильный комитет Верховной Рады 6 октября рекомендовал парламенту принять пакет законопроектов о новых правилах налогообложения покупок на иностранных маркетплейсах. Они предусматривают 20% НДС для заказов стоимостью до 150 евро , причем налог будет начисляться уже с первого евро. Его будут автоматически включать в цену товара при оформлении покупки, поэтому отдельно платить НДС при получении посылки не потребуется.

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Речь идет о двух взаимосвязанных законопроектах № 16051−1 и № 15460, которые должны изменить правила налогообложения международных почтовых и экспресс-отправлений. Для товаров стоимостью до 150 евро, которые покупают через маркетплейсы, предусмотрен специальный порядок налогообложения: НДС при импорте будет начисляться с первого евро.

Ставка налога составит 20%. Его будут автоматически включать в цену товара при оформлении заказа на маркетплейсе. Процесс получения посылки при этом не изменится — дополнительно платить НДС при получении покупателю не придется.

Начислять и платить налог в бюджет должен маркетплейс. Если платформа нерезидент, она должна назначить посредника в Украине, который будет нести солидарную ответственность за расчеты с бюджетом. Законопроект позволяет назначать нескольких таких посредников.

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Какие посылки останутся без НДС

Новые правила не отменяют все действующие льготы. В частности, останется освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро.

Также без НДС останутся товары в несопровождаемом багаже стоимостью до €150. Речь идет о личных вещах или товарах, которые человек перемещает через таможенную границу отдельно от себя, без личного присутствия рядом с грузом.

Отдельно законопроекты предусматривают возможность освобождения НДС товаров для нужд безопасности и обороны. В частности, уплаченный налог может возвращаться физическому лицу, которое приобрело такие товары по правилам дистанционной продажи.

Новые нормы должны вступить в силу не раньше июля 2027 года.

Сколько налогов ожидают получать

В Минфине ожидают, что новая модель будет обеспечивать около 10 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно.

НДС от операций дистанционной продажи товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях планируется направлять в специальный фонд государственного бюджета для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

В Министерстве финансов также отмечают, что реформа должна создать равные условия конкуренции для украинского и иностранного бизнеса и приблизить правила налогообложения электронной торговли в Украине к подходам ЕС. В частности, предусмотрено применение украинского аналога европейской системы IOSS.

Принятие законопроектов является частью программы сотрудничества Украины с МВФ по EFF на 2026−2029 годы и условием макрофинансовой поддержки ЕС. По данным Минфина, своевременное принятие реформы приближает Украину к получению около €4 млрд. международной финансовой поддержки для государственного бюджета.

Напомним, 16 сентября Верховная Рада приняла за основу доработанные законопроекты № 16051−1 и № 15460 по налогообложению международных посылок.

Напомним

Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду четыре законопроекта, необходимых для выполнения обязательств Украины перед ЕС и МВФ.

Их принятие является условием для получения третьего транша макрофинансовой помощи в размере €1,45 млрд, а также привлечения средств для покрытия дефицита государственного бюджета и финансирования обороны .

Правительственные инициативы, в частности, касаются администрирования НДС для ФОТ, трансфертного ценообразования, регулирования рынков капитала и повышения эффективности работы Высшего антикоррупционного суда.