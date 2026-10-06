США могут столкнуться с долговым кризисом через три года — Рэй Далио

Рынок американских казначейских облигаций становится все более уязвимым из-за риска сокращения спроса со стороны Китая и Японии — двух крупнейших иностранных кредиторов США. Об этом заявил основатель Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Bloomberg TV. По его оценке, США могут столкнуться с долговым кризисом в течение ближайших трех лет.

Рынок американских казначейских облигаций становится все более уязвимым из-за риска сокращения спроса со стороны Китая и Японии — двух крупнейших иностранных кредиторов США.

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Китай сокращает вложения в госдолг США

По словам Далио, около трети американского долга финансируется за счет иностранного капитала, значительная часть которого поступает из Японии и Китая.

Материковый Китай сократил объем американских казначейских облигаций с пиковых $1,3 трлн в 2013 году до примерно $618 млрд в июле 2026 года.

Далио считает, что Пекин не заинтересован в дальнейшем наращивании таких активов из-за сочетания экономических и геополитических рисков.

Япония тоже сокращает позиции

Япония остается крупнейшим иностранным владельцем госдолга США.

В июле объем Treasuries на ее балансе сократился на $12,8 млрд — до $1,1 трлн.

Bloomberg отмечает, что часть продаж иностранных ценных бумаг могла быть связана с валютными интервенциями Токио для поддержки иены.

Доходность Treasuries остается у многолетних максимумов

Продажи на рынке американских гособлигаций продолжаются уже несколько месяцев.

Доходность 10-летних Treasuries находится около 5,3%, то есть на уровнях, которые рынок не видел с начала 2000-х.

С начала года мировые облигации потеряли около 3%, а американские казначейские бумаги примерно 2,8%.

Главными причинами давления остаются обеспокоенность масштабами государственных заимствований США и инфляционные риски.

Далио также предупредил о рисках вокруг ИИ

Отдельно инвестор обратил внимание на финансирование крупных технологических компаний, активно вкладывающих в искусственный интеллект.

По его словам, ранее такие компании преимущественно привлекали акционерный капитал, но теперь все больше переходят в долговое финансирование.

По мнению Далио, это может повысить риски для сектора, если условия привлечения капитала ухудшатся.

Франция также под давлением

Далио также заявил, что Франция, по его мнению, приближается к пределу возможностей для дальнейшего наращивания долга.

Французский рынок гособлигаций в последнее время находится под сильным давлением из-за опасений инвесторов по поводу бюджетного дефицита и политической нестабильности.

Таким образом, риски на суверенных долговых рынках сейчас относятся не только к США, но и к ряду крупных экономик Европы.