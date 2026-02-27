Чому депутати хочуть скасувати пільги з податку на нерухомість

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 лютого 2026, 18:33

Чому депутати хочуть скасувати пільги з податку на нерухомість

Скасування податкових пільг для державної та комунальної нерухомості — це не просто зміна фіскальних правил, а дієвий інструмент для переосмислення управління активами. Цей крок має змусити балансоутримувачів позбуватися надлишкових приміщень, які роками простоюють і тягнуть гроші з бюджету, активізувати приватизацію та забезпечити місцевим громадам мільярдні надходження. Про це пише на ЕП народний депутат, заступник голови комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

Скасування податкових пільг для державної та комунальної нерухомості — це не просто зміна фіскальних правил, а дієвий інструмент для переосмислення управління активами.

Проблема неефективного використання майна

В Україні давно існує проблема неефективного використання державного та комунального майна. Тисячі будівель роками простоюють або використовуються формально, але все одно потребують коштів на утримання. Команда EU-LEAP розробила зміни, на основі яких був зареєстрований проєкт закону № 13498 щодо розвитку податку на нерухоме майно. Він має створити простий економічний стимул, що змусить переглянути підходи до управління такими об'єктами.

Україна намагається зробити управління державним і комунальним майном більш ефективним. У 2025 році у власності держави перебувало 268 тис. будівель. Їх загальна площа перевищує 160 млн кв. м. Утримання цієї нерухомості потребує значних бюджетних витрат. Щороку на комунальні послуги, обслуговування та охорону спрямовуються мільйони гривень. Ідеться про майно, яке не виконує жодної функції, або про корисне майно, яке не розкрило свого потенціалу.

Чому гальмується приватизація

Динаміка передавання цього майна на приватизацію слабка. За останні чотири роки було продано 2,241 млн. кв. м або 0,35% державного фонду щороку. Причина очевидна: органи державної влади та місцевого самоврядування не мають економічних мотивів позбавлятися активів, які не використовуються. Більшість таких будівель не створюють прямих витрат для балансоутримувачів, а отже, не створюють і стимулів для ефективного управління ними чи їхнього продажу.

Законопроєкт № 13498: скасування податкових пільг

Запропонований законопроєкт покликаний змінити цей статус-кво через скасування пільги із сплати податку на нерухоме майно для державного і комунального майна. Ідеться не про «розпродаж державного майна». В умовах перехідної економіки важливо розуміти, що приватизація — це не самоціль, а інструмент, який дозволяє сфокусувати державні ресурси на основних функціях і вибудувати довгострокову стійку модель управління активами.

Це важлива реформа, яка не має на меті посилення тиску заради самого податку. Вона спрямована на зміну логіки управління державним та комунальним майном і створення зрозумілих та справедливих правил для всіх типів об'єктів.

Збалансований підхід: хто звільняється від оподаткування

Реформа пропонує збалансований підхід: від оподаткування звільняються об'єкти, що не підлягають приватизації, а також ті, щодо яких рішення про приватизацію ухвалене не більше ніж рік тому. У першому випадку йдеться, зокрема, про об'єкти загальнодержавного значення, пов'язані із забезпеченням безпеки й оборони, природні ресурси, пам'ятки історії та культури, об'єкти культурної спадщини, що мають особливу цінність, інші об'єкти, визначені законом «Про приватизацію державного і комунального майна» як такі, що не підлягають приватизації.

Економічний ефект: мільярди для громад та держави

Уся інша нерухомість має оподатковуватися на загальних підставах. Такий підхід одночасно розширює податкову базу місцевих бюджетів і створює для державних органів прямий фінансовий стимул переглядати власні активи, позбавлятися надлишкового майна та ухвалювати управлінські рішення, які роками відкладалися. За попередніми оцінками, реалізація цієї реформи може дати місцевим бюджетам до 8 млрд грн податку на нерухомість.

Окремий ефект стосується приватизації: запровадження податку стимулюватиме органи влади активніше продавати невикористовувану нерухомість. Це зменшить навантаження на бюджет і може принести 43 млрд грн доходу від приватизації.

Запропоновані зміни можуть стати першим кроком до відповідального управління державним та комунальним майном, оптимізації бюджетних витрат і реального посилення дохідної бази місцевого самоврядування.

Автор:
Мовчан Олексій
Народний депутат України Мовчан Олексій
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 лютого 2026, 20:13
#
Во время российской агрессии и военного положения такое неразумное
решение депутатов приведёт только к массовой распродаже недвижимого
имущества териториальных общин по бросовым ценам — хотя может именно
этого некоторые депутаты ВРУ и добиваются.

Уже не знают, какую ещё глупость придумать, а вот нужные обществу
законопроекты почему-то не рассматривают годами.

Например, проект Закона № 8143 О свободе предпринимательской (экономической)
деятельности домохозяйств лежит с 20.10.2022 или проект Закона № 12191
О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усовершенствовании
его отдельных положений об уголовных правонарушениях против
общественного порядка и нравственности лежит с 11.11.2024
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами