Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
21 жовтня 2025, 18:57

Як змінюється ціна квартир в Україні та вартість оренди

Ціна нерухомості в Україні демонструє різнонаправлену тенденцію, у різних областях за місяць коливаючись від зростання на 2,4% до падіння на 5,4%. Про ключові тенденції ринку житла йдеться у дослідженні DIM.RIA.

Ціна нерухомості в Україні демонструє різнонаправлену тенденцію, демонструючи у різних областях за місяць зміну від зростання максим на 2,4% до падіння на 5,4%.

Первинний ринок

Пропозиція

У вересні частка працюючих відділів продажу новобудов залишаласьна тому ж рівні, що й у липні — 83%. Протягом місяця в експлуатацію було введено 4 нових будинки (5 секцій усього): 2 — у Львівській та по 1 — у Київській, Хмельницькій та Волинській областях.

Ціни

У значній частині регіонів спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 411/м.кв. Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області.

Попит

Попит на новобудови серед користувачів у вересні залишався нестабільним. Найбільший приріст попиту помічено у Чернігівській (+31%) та Кіровоградській (+14%) областях. А найістотніше зменшення — на Закарпатті (-11,3%), Сумщині (-11%) та Івано-Франківщині (-10%).

Вторинний ринок

Пропозиція

У вересні майже у всіх областях зросла кількість пропозицій про продаж вторинної нерухомості. Найпомітніше у Кіровоградській (+38%), Закарпатській (+22%), Миколаївській (+21%), Львівській (+18%) та Дніпропетровській (+18%) областях. Дуже значне скорочення пропозицій зафіксовано на Житомирщині — падіння на 18% у порівнянні з серпнем.

Ціни

Вартість вторинного житла у більшості областей західної частини України продовжує зростати, а у прифронтових регіонах — здебільшого падає або тримається стабільної ціни.

У Києві середня вартість однокімнатної квартири у вересні становить $95 тис. Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує $200 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість становить $46,5 тис.

Попит

У вересні ринок продажу вторинного житла показав нерівномірну динаміку в різних регіонах країни. Найбільше зростання інтересу зафіксовано у Хмельницькій (+35%) та Харківській (+24%) областях. У Рівненській області відбулось найпомітніше зниження попиту — падіння на 19 %.

Ринок оренди

Пропозиція

У вересні кількість пропозицій на ринку оренди зросла практично у всіх областях. Найбільшу динаміку зафіксовано у Кіровоградській області (+73%) однак такий приріст може бути пов'язаний з загальною невеликою кількістю оголошень у регіоні. У Києві пропозиція зросла на 21%, що у кількісному значенні є досить значним приростом. В окремих областях зафіксовано значне зменшення пропозицій: найістотніше — у Волинській (-31%) та Житомирській (-29%) областях.

Ціни

Закарпатська область випередила Київ за середнім цінником на оренду: в регіоні він склав 18,5 тис. грн за однокімнатну квартиру. Столиця розділила другу позицію з Волинською областю, де середня вартість становила 15 тис. грн. Найдешевше житло в оренду у Харківській області: за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити 4,5 тис. грн. Якщо розглядати Київ більш детально: найдорожча оренда в Печерському районі — 32,8 тис. грн, найдешевша у Деснянському — близько 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Загалом по Україні спостерігається падіння цін у порівнянні з серпнем, коли зазвичай спостерігається найбільший ажіотаж на ринку оренди.

Попит

Інтерес до оренди на початку осені впав практично по всій території країни. Найбільше падіння зафіксовано в Одеській (-24%), Волинській (-21%) та Чернівецькій (-21%) областях. У прифронтових регіонах, навпаки, зафіксовано зростання пошукових запитів від користувачів на оренду житла.

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
