29 серпня 2025, 16:00

Як побудувати успішний готельний бізнес у часи викликів: історія Алли Юткіної

Київський готельний ринок за останнє десятиліття пережив кілька стрес-тестів — від Євро-2012 і валютних гойдалок до пандемії та повномасштабної війни. На такому тлі стабільність здається розкішшю, а послідовне зростання — майже неможливим завданням. І саме тому історія Алли Юткіної, засновниці та власниці Ambassador Plaza, привертає увагу: це приклад, як системне управління, робота з командою та прискіплива увага до сервісу перетворюють кризу на каталізатор розвитку.

Київський готельний ринок за останнє десятиліття пережив кілька стрес-тестів — від Євро-2012 і валютних гойдалок до пандемії та повномасштабної війни.

«Готель — це не просто будівля. Це механізм, у якому клієнт має відчувати турботу в кожній деталі — від якості сну до відчуття безпеки і тепла», — каже Юткіна. — Нам вдалось створити простір, у який повертаються".

Старт із фінансів

Професійна біографія Юткіної починається у банківській сфері 2000-х. За десять років вона пройшла шлях від рядової позиції до члена правління та виконувачки обов’язків голови правління банку. Цей досвід сформував у неї те, що зазвичай називають «холодним розумом» підприємця: роботу з невизначеністю, фінансову дисципліну, швидкість у прийнятті рішень і чутливість до ризиків.

У 2012-му Юткіна робить свій ключовий кар'єрний поворот — відкриває власний готель Ambassador Plaza, щоби реалізувати власне бачення сервісу та управління. «Найважливіше рішення — залишити банківську сферу й піти в бізнес, де я могла реалізовувати власне бачення, а не лише слідувати корпоративним правилам. Це був ризик, але саме він дозволив мені створити те, чим я пишаюся сьогодні», — каже підприємиця.

Народження Ambassador Plaza

Ambassador Plaza відкрився на піку інтересу до столиці на фоні футбольного чемпіонату Євро 2012, але й на горизонті майбутніх турбулентностей. Ідея створення готелю виникла у Юткіної ще на початку 2000-х. Працюючи убанківській сфері та консалтингу, вона багато подорожувала Європою й бачила, як там розвивається сегмент «бутик-готелів» — невеликих, але комфортних, з індивідуальним підходом і якісним сервісом. У Києві на той час ринок складався переважно з великих готелів радянського зразка та нових дорогих проєктів. Доступного, сучасного й водночас стильного формату бракувало.

«Мені хотілося створити місце, де поєднуються затишок і сучасні стандарти, де гість відчуває не просто проживання, а турботу й увагу. Саме це стало основою концепції Ambassador Plaza», — згадує Алла.

Проєкт був реалізований у партнерстві. Використали змішану модель фінансування: власні кошти, партнерські інвестиції та банківські кредити. Загальний бюджет склав кілька мільйонів доларів, з урахуванням будівництва, внутрішнього оздоблення, обладнання та запуску операційної діяльності.

Система управління: люди, інновації, дисципліна

Фірмовий стиль Юткіної як менеджерки — поєднання щоденної операційної дисципліни з довгим стратегічним горизонтом.

Ще у 2015 році вона впровадила систему динамічного ціноутворення, яка враховує сезонність, завантаження й ділову активність міста, що дало змогу адаптивно реагувати на коливання попиту та випереджати конкурентів у кризові періоди.

«Ми стежили за міжнародними практиками і бачили, що гнучке ціноутворення дає змогу збільшити дохід на номер навіть за умов нестабільного попиту, — згадує Юткіна. — Ми розробили власний підхід: враховували сезонність, завантаженість готелю, ділову активність у місті, події (виставки, конференції, спортивні матчі), а також динаміку бронювань у реальному часі». Результат був відчутним уже у перший рік: середня ціна зросла на 15−20%, при цьому вдалося зберегти стабільно високий рівень завантаженості.

І це не єдина запроваджена інновація. Разом з командою Алла продумувала кожен етап взаємодії гостя з готелем: від бронювання до виїзду. Впроваджувались персоналізовані пропозиції для постійних клієнтів, системи управління енергоефективністю. З моменту запуску був зроблений акцент на онлайн-продажах. Коли більшість локальних конкурентів все ще працювали через телефони та корпоративні канали, Ambassador Plaza одразу підключили до міжнародних систем бронювання. Це дозволило залучати іноземних гостей і підвищити заповнюваність номерів. Тестувались гнучкі варіанти проживання: короткі бізнес-заїзди, довгострокові тарифи.

Важливою складовою екосистеми готелю (а також мікрорайону) став ресторан готелю — якісний заклад із сучасним меню та комфортною атмосферою. Усе це створювало для гостей відчуття сучасності й комфорту, а закладу надало конкурентні переваги.

Окремий важливий аспект — робота з командою. Регулярні обговорення стандартів, внутрішні тренінги та спільне прийняття рішень знизили плинність кадрів і сформували культуру відповідальності за результат.

Криза як іспит на стійкість: пандемія і війна

Періоди потрясінь перевіряють бізнес-моделі на міцність. У часи COVID-19 команда Ambassador Plaza вийшла з кількома соціально важливими ініціативами: підтримала місто, надавши номери для безпечної самоізоляції понад 120 людям, які повернулися з-за кордону, та зосередилась на гнучких форматах розміщення. Після 2014 року, а згодом і після повномасштабного вторгнення, готель системно допомагає переселенцям, військовим і киянам, що постраждали, — ця робота відображена у численних подяках, зокрема від НДСЛ «Охматдит» та Служби безпеки України. Соціальна відповідальність тут — не PR-кампанія, а частина бізнес-філософії, яка посилює довіру гостей і партнерів.

Визнання ринку

За більш ніж десятиріччя Ambassador Plaza вибудував репутацію одного з лідерів у своєму класі за версіями українських та міжнародних гостьових платформ — від рівня сервісу й інфраструктури до якості обслуговування й довіри з боку бізнес-спільноти.

Заклад регулярно потрапляє до міжнародних оглядів і рейтингів: серед його відзнак — Booking Awards, Hotels.com Guest Reviews Award та нагороди TripAdvisor. Це індикатори стабільної якості сервісу й операційної зрілості у тривалому горизонті, а не разовий успіх. Особисті лідерські якості Юткіної також отримали публічне визнання: у 2021 році вона здобула звання «Підприємець року» за версією Ukrainian Business Award. У 2025-му — Міжнародний орден Святої Софії за внесок у підвищення стійкості готельного бізнесу через інноваційні підходи до управління.

Важливо й те, що в 2023 році Ambassador Plaza очолив всеукраїнський регіональний рейтинг підприємств і отримав почесну відзнаку «Переможець конкурсу Знак Якості», яку присвоюють найуспішнішим компаніям малого та середнього бізнесу. Це ще одна позначка довіри на складному ринку.

Участь у розвитку галузі

Поза операційною роботою Юткіна активно долучається до професійної дискусії щодо розвитку готельного ринку: консультує банки та страхові компанії щодо туристичної галузі та створенні відповідних продуктів, веде наукову діяльність, консультує навчальні заклади. Для бізнесу це важливо не менше за нагороди: лідерство проявляється не тільки у власних показниках, а й у здатності впливати на стандарти ринку.

Більше, ніж готель: фінансове консультування як конкурентна перевага

Другий професійний фронт Юткіної — фінансове консультування. Понад 20 років вона працює з малими, середніми та великими компаніями — від девелоперів і виробників до банків та страхових фірм. У фокусі — аудит кредитних портфелів і реструктуризація зобов’язань, оптимізація витрат на фінпослуги (у низки клієнтів витрати вдавалося скоротити до 50%), залучення грантів, підготовка до державних тендерів та антикризове управління. Ця експертиза прямо підсилює її управлінські рішення в готельному бізнесі: глибше розуміння вартості капіталу, ризик-менеджмент і стратегічне планування роблять модель Ambassador Plaza більш міцною.

Погляд уперед: стратегія відповідальності

Амбіції на розширення завжди стикатимуться із реаліями інвестклімату, однак стратегічна рамка залишається незмінною: стійкість базового бізнесу, розвиток сервісу «в глибину» та інвестиції в команду. Для Юткіної підприємництво — насамперед про людей. «Бути підприємцем — це не тільки про бізнес. Це про відповідальність. За людей, за команду, за рішення. Іноді — за цілу галузь», — підкреслює вона. Саме це дозволяє тримати фокус не на короткострокових «перемогах», а на репутації, яку вимірюють роками.

Ambassador Plaza — приклад гнучкості, стратегічної послідовності, довіри гостей, і визнання професійної спільноти. У час, коли бізнесам боляче й складно, історія Алли Юткіної демонструє просту річ: інвестиції в людей, стандарти та якість сервісу — найменш вразлива валюта на ринку ризику.

Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
