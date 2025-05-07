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7 травня 2025, 18:22

В яких регіонах житло дешевшає, а де ціна йде вгору

За підсумками квітня, квартири в новобудовах дешевшали у 10 областях. У яких регіонах ціни змінились найсуттєвіше, і де, всупереч цьому тренду, стрімко зростають, йдеться у дослідженні DIM.RIA.

За підсумками квітня, квартири в новобудовах дешевшали у 10 областях.

Первинний ринок

Пропозиція

У квітні 2025 року частка відкритих відділів продажу новобудов залишилася незмінною, порівнюючи з березнем, — 77%. Протягом місяця в Україні введено в експлуатацію 16 новобудов (28 секцій): 6 — у Львівській, 4 — у Київській, 3 — в Івано-Франківській, і по 1 — у Вінницькій, Хмельницькій та Рівненській областях.

Найбільше зданих новобудов серед усіх об'єктів у Рівненській (62%), Запорізькій (56%), Одеській (54%) та Волинській (52%) областях.

Ціни

Середня вартість квадратного метра в доларах США зросла найбільше у Житомирській, Полтавській, Одеській та Дніпропетровській областях — відсоток зростання коливається від 3 до 5%. Водночас у Чернігівській та Харківській областях зафіксоване суттєве зниження цін — на 5%, порівнюючи з березнем. У річному порівнянні найсуттєвіше подешевшала нерухомість у прифронтових регіонах — Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській. Найдорожчим містом залишається Київ — $1 369 за кв.м.

Вторинний ринок

Пропозиція

Найбільша кількість оголошень про продаж вторинного житла у квітні надійшла з Кіровоградської, Черкаської та Тернопільської областей.

Ціни

Середня вартість однокімнатних квартир у квітні зросла у більшості регіонів. Найбільше зростання зафіксовано у Херсонській області — +12%. Найдорожчі 1-кімнатні квартири на вторинному ринку — у Києві. У столиці власники встановлюють середню ціну близько $91,5 тис. Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район із середньою ціною однокімнатної квартири майже $132 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість становить $45 тис.

Попит

У квітні зацікавленість користувачів до вторинного житла істотно збільшилась фактично на всій території України. Найактивніше шукали вторинну нерухомість у Кіровоградській області.

Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у квітні в Києві склало 1:3, і це найменш значна різниця. У Вінницькій області вона становить 1:18, Тернопільській — 1:15, а у Миколаївській — 1:13.

Ринок оренди

Пропозиція

У квітні ринок оренди був нестабільним: найбільше нових оголошень опубліковано у Кіровоградській (+84%), Черкаській (+39%) та Одеській (+28%) областях; а от у Полтавській області кількість пропозицій у квітні зменшилась на 77%, порівнюючи з березнем. У Києві власники також опублікували менше нових оголошень: на 17% менше, порівнюючи з березнем.

Ціни

Найдорожчим містом для оренди житла залишається Київ: середня вартість у квітні склала 17,5 тис. грн, що на 2% менше, порівнюючи з березнем. Незмінно найбільшу ціну власники оголошень вказують для Печерського району — 22,5 тис. грн, найменшу для Деснянського району — 10,5 тис. грн за 1-кімнатну квартиру.

У всіх областях цей показник здебільшого коливався у межах декількох відсотків впродовж місяця, за винятком Полтавської (зростання вартості на 10%), Херсонської (падіння на 22%) та Кіровоградської (падіння на 26%) областей.

Читайте також: Власники київських квартир почали підвищувати орендну плату: де винаймати дешевше

Попит

У квітні користувачі активно шукали житло для оренди: зацікавленість спостерігається майже у всіх областях України. Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у квітні в Києві становить 1:5, а от у більшості областей ці показники відрізняються у декілька разів.

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