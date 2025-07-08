SCANDI — це не просто дім, а нова культура житла

SCANDI була однією з перших компаній, які вивели модульне житло на український ринок. Сьогодні її будинки замовляють не лише в Україні, а й у країнах ЄС. Засновник компанії Сергій Лоцман розповідає, як prefab став мейнстримом, чому вони створюють будинки через браузер та як український бренд вибудовує репутацію виробника європейського рівня.

— SCANDI були однією з перших компаній, які почали виробництво модульних будинків в Україні. Яким ви бачите шлях розвитку цієї ніші за останні декілька років і яку роль у цьому відіграла ваша компанія?

Ринок модульних будинків в Україні за останні декілька років пройшов надзвичайно динамічний розвиток. У 2016−2017 роках, коли ми запускали SCANDI, prefab та модульне житло були для українського споживача чимось абсолютно новим. На той момент на ринку практично не було системних гравців. Здебільшого були або індивідуальні експерименти, або класичне каркасне будівництво.

Сьогодні ринок проходить дуже цікаву фазу. Його динаміка чітко читається: бум → демпінг → хаос → очищення → ера брендів.

Після COVID-19 та на тлі війни інтерес до модульного житла в Україні зріс у рази. З одного боку, це дуже добре: prefab-технології поступово стають мейнстримом.

З іншого — ми зараз спостерігаємо фазу «нестриманого буму», коли ринок заповнили сотні аматорських рішень і «гаражних виробництв», які пропонують будинки «за 30 днів» — без сертифікацій, без контролю якості і без розуміння, як такі будинки поводитимуть себе через декілька років.

Саме тут роль SCANDI є принциповою. Ми були однією з компаній, які ще з 2016 року формували цей ринок, як ринок відповідального, інженерного продукту.

Ми вже маємо понад 15 років досвіду у каркасному та prefab-будівництві. Лише SCANDI реалізовано понад 1 300 стандартних рішень будинків, які експлуатуються в різних кліматах, не рахуючи котеджних містечок та індивідуальних проєктів.

Люди купують у нас не просто будинок, вони купують перевірений часом стандарт. І саме це сьогодні має найбільшу цінність на ринку хаосу. SCANDI сьогодні — це лідер ринку за якістю, досвідом і технологічністю. Ми не женемося за найнижчою ціною. Наш продукт працює роками, і це дає клієнтам впевненість у виборі. Ми створюємо не будинки, а систему, яка дає клієнтам зрозумілий продукт, бізнесу — масштабування, а ринку — нові стандарти.

— У чому принципова відмінність підходу SCANDI від класичного будівництва житла?

SCANDI не будує, а створює нову арену у девелопменті — Digital Development. Ми — перша і єдина компанія в Україні з повноцінним онлайн-конфігуратором житла.

Клієнт бачить будинок і фінальну ціну без прихованих доплат ще до підписання договору. Від конфігурації до фінальної ціни, від вибору матеріалів до готової документації. Будинок SCANDI виготовляється чітко у строк 60−90 днів, а монтаж здійснюється за 1−3 дні. Наш клієнт обирає не процес, а готовий, перевірений продукт. Це принципово новий підхід до житла. Наше завдання — щоб клієнт не «будував», а обирав готове житло нового покоління.

— Розкажіть детальніше про Digital Development. SCANDI позиціонує себе як продуктова digital-компанія з виробничою частиною. Що це означає?

Ми створюємо екосистему нового девелопменту, в основі якої три стовпи.

Перший. R&D SCANDI, ДНК продукту. В нас є власна лабораторія у Німеччині, яка розробляє інженерні рішення: стандартизація і сертифікація; енергозберігаючі та екологічні рішення; системи життєзабезпечення та опцій для майбутнього. Саме тут формується ДНК кожної моделі SCANDI, як продуманого житлового продукту.

Другий. Виробництво. Ми маємо виробничі потужності в Україні та Німеччині, що дозволяє контролювати якість на всіх етапах, гарантувати відповідність європейським стандартам, та забезпечувати масштабованість — виробництво готове до зростання у 10 разів без втрати якості.

Третій. Digital-платформа. Це те, що робить SCANDI унікальним, — власна цифрова платформа і софт. 90% дій з класичного будівництва перенесено у браузер. Клієнт бачить, обирає і конфігурує будинок онлайн. Усі технічні рішення — прозорі та зрозумілі ще до покупки. Фінальна ціна фіксується відразу, жодних «плаваючих бюджетів», що звично для ринку. Документація формується автоматично, завдяки чому клієнт заощаджує тижні та місяці часу.

Наш софт — це серце нової моделі продажу житла. Саме завдяки digital-платформі SCANDI будує не «будинки», а створює для клієнта новий досвід вибору житла — такий, як у сучасному e-commerce.

В результаті SCANDI — це триєдина екосистема: лабораторія + виробництво + власний софт, що дозволяє не просто будувати швидко, а створювати якісний, прозорий і зрозумілий продукт з цифровим досвідом покупки.

— Модульні будинки часто асоціюються з тимчасовим житлом. Наскільки такі будинки комфортні, довговічні та готові до повноцінного життя?



У багатьох країнах Європи — від Нідерландів до Австрії та Швеції — prefab-будинки давно стали повноцінним житлом. Це вибір людей, які цінують свій час, ресурси і вплив на довкілля. Prefab — це більше, ніж технологія швидкого будівництва. Це сучасна культура відповідального ставлення до матеріалів, мінімізація будівельних відходів, зниження вуглецевого сліду.

У SCANDI ми поділяємо ці цінності: створюємо житло, яке дає людям свободу — швидко заїхати у свій новий дім, і водночас поважає ресурси планети.

Можу це підтвердити і власним досвідом. Я понад 7 років прожив у SCANDI 5 під Києвом. Це будинок, у якому народжувались мої діти, де ми святкували дні народження, переживали зими без світла, гріючись біля каміну. І кожен день — це справжнє життя у справжньому домі. Не проєкт, не компроміс, не тимчасове рішення. Просто дім. Вже з першого дня він був готовий до життя. Зима -20°C, літо +30°C — комфортно завжди.

Сьогодні у SCANDI ми бачимо ту ж саму історію у сотень клієнтів в Україні та Європі. Люди хочуть не просто квадратні метри. Вони хочуть якісний простір для життя. Хочуть заїхати до свого будинку без нескінченних ремонтів і зайвих витрат часу та сил. Хочуть жити у просторі, який поважає їхній час і поважає довкілля. Саме це і є філософією SCANDI.

— Близько 30% ваших замовлень — із Європи. Чому європейці довіряють українському виробнику та які стандарти якості ви забезпечуєте для цього ринку?



Так, близько 30% наших модульних будинків SCANDI постачається на ринок Європейського Союзу — передусім у Німеччину, Нідерланди, Австрію, Данію та Швецію. І це не випадковість.

Від початку SCANDI створювалася не просто як виробник модульних будинків. Ми будуємо компанію з європейським ДНК. Це стосується не тільки технологій чи якості. Це — про репутацію, довіру, відповідальність перед клієнтом. Ми глибоко поділяємо філософію європейського підходу до житла: сталий розвиток, енергозбереження, чесна ціна, відкриті процеси. І ми не робимо продукт «для експорту» — ми робимо продукт, який органічно вбудовується у культуру європейських ринків. Але найважливіше — це те, як ми мислимо, як компанія. Ми будуємо довгострокову довіру. Ми ставимо клієнта в центр процесу — від першого кліку у конфігураторі до останнього цвяха на монтажі. Ми не обіцяємо більше, ніж можемо дати, і завжди виконуємо зобов’язання.

Саме тому європейські клієнти обирають SCANDI: бо бачать у нас зрілу культуру виробника, який грає за європейськими правилами і з європейською якістю бізнесу. Для нас це — не про географію, це про ідентичність.

— Наскільки доступні модульні будинки сьогодні для українських сімей? З чого складається ціна, і чи можливе фінансування або розстрочка?

Сьогодні модульні будинки SCANDI стають усе доступнішими для українських родин. Ми свідомо розробили лінійку моделей, де є рішення від 1 мільйона гривень. І це — повністю готові prefab-будинки з двома спальнями, кухнею-вітальнею, санвузлом і сучасним дизайном.

На відміну від класичного будівництва, де бюджет часто «розмивається» у процесі, модульний будинок SCANDI має фіксовану ціну, яку клієнт бачить ще на етапі конфігурації. Це дозволяє реально планувати витрати й уникати сюрпризів.

Окремо клієнт може обрати додаткові опції (сонячні панелі, кондиціювання, smart-системи тощо) через наш онлайн-конфігуратор SCANDI — це ще одна унікальна можливість побудувати свій будинок за 10 хвилин онлайн.

Щодо фінансування, то ми співпрацюємо з банками і кредитними спілками. Ми впевнені, що доступний модульний будинок в Україні — це не міф, а реальна альтернатива класичному житлу. І SCANDI працює саме для того, щоб дати українським сім'ям якісне, швидке і прозоре рішення, без компромісів у комфорті.

— Хто ваш типовий клієнт сьогодні: молоді родини, переселенці, бізнес чи, можливо, ринок глемпінгів і офісних просторів?



Наші клієнти — це люди, які обирають не просто квадратні метри, а ідею, стиль, філософію життя. SCANDI — це вже давно не просто будинок. Це бренд, який символізує сучасний підхід до житла: свободу, простоту, розумний дизайн і нову естетику простору.

Ми бачимо це щодня: люди купують SCANDI, бо хочуть саме SCANDI. Це вже стало модним, це частина нової культури. І для нас це найбільша цінність.

Наші класичні моделі залишаються бестселерами. Але зараз ми бачимо сильне зростання саме в комфорт-класі — і тому виводимо у фокус моделі типу Double Comfort. Це компактний, стильний, енергоефективний будинок, який підходить як для життя, так і для бізнесу. І що важливо — це той формат, який максимально відповідає цінностям сучасної людини.

Нас обирають:

молоді родини, які хочуть жити у стильному, технологічному просторі;

підприємці, які створюють глемпінги, нові формати туризму і хочуть працювати з брендом, якому довіряють клієнти;

переселенці та люди, які цінують час і хочуть якісний дім вже зараз — і з правильним імʼям на фасаді.

Ринок змінюється. Але для нас головне, що SCANDI стало частиною нової культури житла. І ми бачимо, як це працює: коли люди хочуть не просто дім, вони хочуть саме SCANDI.

— Розкажіть більше про R&D, вашу лабораторію в Німеччині: що саме там розробляється і як це впливає на якість будинків?



R&D — це серце SCANDI. Наша лабораторія знаходиться в Німеччині і це не випадково, бо це країна з найвищими вимогами до будівництва. Але лабораторія — це не лише про сопромат чи сертифікацію. Це стратегічний центр, де ми формуємо підхід до девелопменту нового покоління. Тут ми створюємо продукти, які не просто відповідають нормам, а задають нові стандарти якості, екологічності й цифрової інтеграції у житло.

Для нас це не про те, щоб пройти черговий сертифікаційний бар'єр. Це про репутацію, про культуру бренду, про довіру. Ми будуємо міжнародний еталонний продукт, і лабораторія в Німеччині дає нам змогу кожен день підтверджувати цю амбіцію.

— Які нові продукти або функціональності ви плануєте запустити найближчим часом?



Якщо чесно, ми вже не мислимо себе як компанія про будівництво чи навіть про виробництво. SCANDI — це про digital-девелопмент. Про нову культуру створення і купівлі житла. Ми змінюємо ринок: наші клієнти конфігурують будинки у браузері, отримують готові моделі з усіма інженерними рішеннями, бачать фінальну ціну, запускають процес виробництва фактично одним кліком. Це вже не про плани архітектора на папері. Це архітектура, яка працює у браузері, — і це вже реальність.

Саме в цьому напрямку ми зараз інвестуємо найбільше. Ми створюємо не просто нові моделі будинків, а новий цифровий стандарт у девелопменті. Де швидкість, якість, дизайн і відповідність нормам поєднуються в одному процесі — від першого кліку до готового житла.

— Що б ви порадили людині, яка вперше замислилася про модульний будинок — із чого почати і на що звернути увагу під час вибору компанії?

Перше, що я завжди раджу людям, — зрозуміти для себе, чи потрібен вам узагалі будинок, як формат життя. Не модульний, не каркасний — просто будинок. Бо будинок — це не тільки комфорт і простір. Це і відповідальність, і постійна праця: територія, комунікації, догляд. Якщо ви до цього готові — тоді можна переходити до вибору формату.

Друге — приїхати і побачити будинок у реальному житті. Не обирати тільки за рендерами чи в Інстаграмі. Походіть по вибраній моделі, відчуйте простір, подивіться на висоту стелі, на фактуру дерева, на вікна — це важливо. Іноді люди мріють про певний дім, а в реальності їхній стиль життя чи очікування трохи інші.

Третє — реалістично оцінити продукт. Я завжди чесно кажу: SCANDI — це не ідеальний дім. Ідеального немає, бо ідеально — це завжди індивідуально. Це стандартний продукт, але якісний, теплий, енергоефективний, з продуманою архітектурою.

Якщо вам потрібно щось повністю унікальне — для цього існують індивідуальні проєкти. Якщо ж ви хочете отримати надійний дім без зайвих ризиків і зрозумілих меж бюджету — тоді модульний будинок SCANDI може бути саме вашим рішенням.

Ці поради, на мою думку, допоможуть уникнути розчарувань і зробити покупку, яка дійсно принесе радість.