Попит падає, ціни зростають: що відбувається на ринку нерухомості

Попри спад інтересу від потенційних покупців, ціна на квартири у новобудовах зростає. Натомість вартість житла на вторинному ринку у більшості областей йде донизу. Що відбувається на ринку й які зараз ціни на житло, «Мінфіну» розповіли експерти маркетплейсу нерухомості DIM .RIA.

Первинний ринок

Пропозиція

Станом на кінець липня 2024 року в Україні працюють 77% відділів продажів новобудов. Найактивнішими є забудовники у Закарпатській області — там відновили роботу 98%. Протягом липня в Україні здали 11 новобудов на 38 секцій, таким чином від початку 2024 року частка готових новобудов зросла на 2,5% і тепер становить 32,5%. Лідерами за співвідношенням добудованих об'єктів є Волинська та Одеська області: там завершених проєктів понад 50%.

Ціни

Рік до року середня вартість житла у новобудові зросла приблизно на 4% у доларі, найактивніше зростання середньої вартості за квадратний метр спостерігалося у Кіровоградській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Рівненській областях. Найдорожче нове житло коштує у столиці — $1 340 за метр квадратний. Найбюджетніші пропозиції новобудов — у Запорізькій області.

Попит

Проаналізувавши дані щодо пошукових запитів на маркетплейсі DIM.RIA, аналітики відзначили спад інтересу користувачів до квартир у новобудовах. Тенденція зберігається як місяць до місяця, так і при порівнянні поточних даних із інформацією за попередній рік. Єдина область, до якої стабільно підвищується інтерес потенційних покупців, — Київська (без урахування самої столиці).

Вторинний ринок

Пропозиція

Протягом липня на вторинному ринку в більшості областей кількість пропозицій зростала, найактивніше — в Одеській, Тернопільській, Закарпатській та Полтавській областях. Найбільший спад публікації нових оголошень відбувся у Рівненській та Миколаївській областях.

Ціни

Середня вартість, яку вказують власники в оголошеннях про продаж однокімнатних квартир, у липні зменшилась у більшості областей України. Зростання, порівнюючи з червнем, відбулося лише в п’яти областях, найсуттєвіше — у Львівській та Чернівецькій (+2,5% та +2% відповідно). Чернівецька область стала також лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на вторинці у масштабах року, друга сходинка — у Черкаської області. Найдорожче станом на кінець липня 2024 року коштує однокімнатна квартира в Києві — у середньому близько $94 тис.

У масштабі року вартість, яку вказують власники житла в оголошеннях про продаж, переважно зростала.

Варто зазначити, що в областях, де йдуть активні бойові дії, або території яких були чи є тимчасово окупованими, ціни в оголошеннях суттєво коливаються. У менш спокійних районах ціни на житло зазвичай суттєво нижчі, і це може позначатись на загальній статистиці в області. Так, у межах Харківської області в Ізюмському районі існують пропозиції двокімнатного житла за $6 тис., тоді як в Харківському районі середня ціна за таке житло складає $40 тис.

Вартість нерухомості на вторинному ринку у столиці коливається, залежно від району міста. Однокімнатна квартира у Печерському районі коштує в середньому $114,8 тис., у Деснянському — $49,4 тис. Середні за вартістю райони — Дніпровський та Дарницький: там ціни за однокімнатне житло у середньому складають $83,1 — $84,8 тис.

Інтерес

Порівнюючи з липнем 2023 року, нині інтерес користувачів до пошуку вторинного житла знизився. Найсуттєвіший спад пошукових запитів відбувся у Херсонській, Івано-Франківській та Львівській областях. Натомість протягом останнього місяця інтерес дещо пожвавився та зріс у Харківській, Одеській та Запорізькій областях — на 3−8%.

Якщо порівнювати кількість оголошень, яку користувачі опублікували на маркетплейсі у липні, та кількість відгуків, зафіксовану цього ж місяця, найбільший розрив між пропозицією та попитом демонструють Вінницька та Львівська області. Там інтерес до пропозицій з продажу вторинної нерухомості значно вищий: у Вінницькій області співвідношення кількості оголошень до відгуків становить 1:16, у Львівській — 1:17. Місто Київ демонструє найзбалансованішу ситуацію з незначною перевагою пропозиції — доданих оголошень на 10% більше, ніж відгуків. Схожа картина в Одеській області, проте там пропозиція перевищує попит приблизно на 30%.

Ринок оренди

Пропозиція

На ринку оренди протягом липня кількість пропозицій зростала здебільшого у центральних та західних областях України. У Київській області нових оголошень поменшало на 13%, порівнюючи з червнем. У масштабах року аналітики зафіксували найсуттєвіший спад кількості пропозицій з оренди житла у Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях (-61%, -58%, -54%).

Ціна

Орендувати однокімнатну квартиру в Україні у липні найдорожче обійдеться у столиці — у середньому 18 тис. грн. Проте ціни у різних районах Києва можуть суттєво відрізнятися: від 9 498 грн за середню однокімнатну квартиру у Деснянському районі до 23 463 грн на Печерську. Наступне місце за середньою вартістю однокімнатного житла посідає Дніпропетровська область (15 268 грн), що у липні обійшла Полтавську та Львівську. За останній місяць найпомітніше здорожчання оренди житла відбулось у Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській областях.

Інтерес

Спираючись на дані про пошукові запити у розділі оренди, аналітичний центр DIM.RIA відзначає спад попиту у липні майже у всіх областях України, підвищення — лише в Одеській, Чернівецькій та Черкаській областях. Порівнюючи дані рік до року, у відвідувачів маркетплейсу знижувався інтерес до оренди у всіх областях України.

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Попит все ж перевищує пропозицію маже у всій Україні. Співвідношення кількості опублікованих оголошень та відгуків у липні найбільше відрізняється у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Тернопільській та Одеській областях. У Києві на кожне оголошення припадає в середньому більше трьох відгуків, у Вінницькій області — 41, Дніпропетровській — 8, у Львівській — 7, у Тернопільській — 26, в Одесі на кожне оголошення знаходиться 32 зацікавлених користувачі. Приблизно на одному рівні пропозиція та попит знаходяться лише у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.