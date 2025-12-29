Нерухомість у Дубаї як квиток до резидентства: які візові можливості дають інвестиції

Нерухомість у Дубаї дедалі частіше розглядають не лише як інвестиційний актив, а й як інструмент для отримання резидентського статусу в ОАЕ. Українці, які планують тривале проживання, бізнес або фінансову присутність за кордоном, дедалі частіше поєднують придбання житла із візовими стратегіями. Про те, які візові можливості дають інвестиції в дубайську нерухомість і з якими нюансами стикаються інвестори, розповідаємо разом із Олександром Логачовим, СЕО ProPart Real Estate — компанії, що спеціалізується на купівлі, продажу та інвестуванні в нерухомість Дубая, а також комплексному візовому та юридичному супроводі.

Інтерес українців до закордонної нерухомості останніми роками суттєво зріс. Причина не лише у прагненні диверсифікувати капітал чи зберегти заощадження в стабільнішій юрисдикції. Для багатьох інвесторів житло за кордоном дедалі частіше стає інструментом довгострокового планування життя, бізнесу та мобільності. На тлі війни, обмежень внутрішнього ринку та зростання глобальної невизначеності українці уважніше придивляються до країн, де нерухомість поєднує інвестиційну привабливість та зрозумілі міграційні механізми.

Чому українці дедалі частіше інвестують у нерухомість за кордоном

Останніми роками зростає попит на закордонну нерухомість з боку українців, і у 2025-му він уже припинив бути нішевим явищем. Найчастіше купують квартири в новобудовах середнього цінового сегменту — для проживання, оренди або як основу для отримання посвідки на проживання. Серед найпопулярніших напрямків залишаються Туреччина, Польща, Іспанія, Німеччина та Болгарія, де українців приваблюють культурна близькість, зрозуміле законодавство та розвинена інфраструктура. У Туреччині лише за 2024 рік українці придбали понад 1 600 об'єктів нерухомості, а в Іспанії попит на житло зріс на 73% за рік, особливо в прибережних містах — Барселоні, Валенсії, Аліканте та Андалусії. Водночас географія інтересу поступово розширюється: поряд із Європою дедалі більше українців звертають увагу на юрисдикції поза ЄС, зокрема, ОАЕ.

Водночас змінюється й інвестиційна логіка. Якщо раніше головним аргументом була дохідність, то сьогодні дедалі важливішими стають нематеріальні чинники — можливість легально проживати в країні, відкривати банківські рахунки, вести бізнес або без обмежень подорожувати. Саме тому в полі зору інвесторів з’являються не лише традиційні європейські напрямки, а й нові юрисдикції, серед яких ОАЕ посідають особливе місце.

Дубай, як точка довгострокової стабільності

Дубай останніми роками перетворився з регіонального фінансового центру на глобальний хаб для бізнесу, інвестицій та життя. Стрімке зростання населення, притік міжнародних компаній і кваліфікованих спеціалістів створили ситуацію, за якої попит на житло стабільно випереджає пропозицію. Це безпосередньо впливає і на ціни, і на орендні ставки, формуючи привабливі умови для інвесторів.

Важливо й те, що ринок нерухомості в Дубаї жорстко регулюється державою. Прозорі реєстри, чіткі процедури, відсутність податку на нерухомість і зрозуміла логіка роботи із забудовниками вигідно відрізняють ОАЕ від багатьох європейських країн. Для інвестора це означає нижчі регуляторні ризики та більшу передбачуваність результату.

Резидентство ОАЕ через інвестиції. Які візи є реально доступними?

Олександр Логачов, СЕО ProPart Real Estate

Інвестиції в нерухомість в ОАЕ можуть стати підставою для отримання резидентського статусу, але лише за умови дотримання чітко визначених фінансових і процедурних вимог. Як пояснює Олександр, у ProPart Real Estate на практиці інвестори найчастіше обирають між інвесторською резидентською візою та Golden Visa, оскільки ці формати мають чітко визначені фінансові пороги та прогнозовану процедуру оформлення.

Базовим варіантом для більшості інвесторів є інвесторська віза строком на два роки. Вона доступна за умови купівлі нерухомості вартістю від 750 тис. дирхамів — це приблизно $205 тис. Важливий нюанс: для старту візового процесу не обов’язково оплачувати повну вартість об'єкта. Достатньо першого внеску на рівні близько 20%, та оформленого права власності або Oqood — офіційного підтвердження участі в проєкті на етапі будівництва. Така віза дозволяє легально проживати в ОАЕ, відкривати банківські рахунки та за певних умов претендувати на податкове резидентство, однак передбачає обов’язковий в'їзд до країни щонайменше раз на рік.

Інший формат — Golden Visa, яка дедалі частіше цікавить інвесторів, що розглядають ОАЕ, як довгострокову базу для життя або бізнесу. Для отримання цієї візи мінімальна вартість нерухомості становить 2 млн дирхамів, або близько $545−550 тис. Golden Visa видається на 10 років, не містить вимоги регулярного в'їзду та поширюється не лише на інвестора, а й на членів його родини. Окрім інвестицій у нерухомість, вона може надаватися і з інших підстав, але саме майновий сценарій залишається одним із найпередбачуваніших.

Водночас експерти наголошують: не кожна покупка автоматично гарантує візу. Ключовими залишаються вартість об'єкта, наявність правильно оформленого права власності та дотримання процедури зміни статусу з туристичного на резидентський безпосередньо в Дубаї. У період оформлення, який включає медичні тести та біометрію, виїзд із країни тимчасово неможливий, і цей момент часто стає несподіванкою для інвесторів без досвіду роботи з локальними правилами.

Придбання об'єкта — лише частина процесу

Один із найпоширеніших міфів серед інвесторів полягає в тому, що саме придбання нерухомості автоматично відкриває двері до резидентства. Насправді візовий процес має чітку послідовність та низку нюансів. Важливу роль відіграє правильне оформлення прав на об'єкт, строки подачі документів до земельного департаменту та фізична присутність саме в Дубаї на етапі зміни статусу з туриста на резидента.

​​Як зазначає Олександр Логачов, найбільше непорозумінь виникає саме на етапі зміни статусу з туристичного на резидентський: у цей період інвестор проходить медичні перевірки та біометрію, й є тимчасово невиїзним, а будь-які помилки в документах або строках можуть затягнути процес на тижні. Лише після завершення всіх процедур з’являється повна свобода пересування. Нехтування цими деталями або неправильне планування строків може призвести до затримок і зайвих витрат.

Чому без професійного супроводу ризики зростають

Попри репутацію Дубая, як безпечної юрисдикції, ринок залишається складним для початківців. Серед типових проблем — затягування строків, помилки в документах, складнощі з відкриттям банківських рахунків та комплаєнсом. Особливо чутливою є зона візового оформлення, де неправильні дії можуть надовго «прив'язати» інвестора до країни або ускладнити подальші кроки.

Саме тому дедалі більше клієнтів вибирають комплексний підхід, коли інвестиційна стратегія, придбання об'єкта та візове планування розглядаються як єдиний процес.

ProPart Real Estate: коли нерухомість і резидентство працюють разом

У цьому контексті досвід Олександра та ProPart Real Estate виглядає показовим. Компанія працює не лише як брокер із купівлі та продажу нерухомості в Дубаї, а як сервіс, що поєднує інвестиційний підбір об'єктів із візовим та юридичним консалтингом. Такий підхід дозволяє ще на старті визначити, яку саме роль відіграватиме нерухомість у загальній стратегії клієнта — як джерело доходу, як «якір» для резидентства чи як елемент довгострокової міграційної моделі.

На практиці значна частина клієнтів ProPart після купівлі об'єкта продовжують співпрацю саме в частині оформлення резидентства, відкриття банківських рахунків та супутніх юридичних процедур. Це ще раз підтверджує: для сучасного інвестора нерухомість у Дубаї — це вже не просто квадратні метри, а інструмент доступу до ширших можливостей.

Замість висновку

Ринок нерухомості Дубая сьогодні приваблює не лише цифрами дохідності, а й тим, що пропонує інвестору більше, ніж класичну інвестицію. Можливість отримати резидентський статус, вибудувати стабільну правову присутність у глобальній юрисдикції та поєднати інвестиції з якістю життя робить ОАЕ одним із ключових напрямків для українців, які мислять на кілька років уперед. Але саме правильний супровід і стратегічний підхід визначають, чи стане така інвестиція справжнім «квитком до резидентства», а не просто дорогою покупкою за кордоном. І компетенції та досвід Олександра Логачова та команди ProPart Real Estate тут точно можуть стати у нагоді інвестору.