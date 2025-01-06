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6 січня 2025, 11:30

Кількість угод зросла втричі: що відбувається на ринку землі

Минулого року кількість угод із продажу сільськогосподарських земельних ділянок виявилась більшою, ніж за три попередні роки разом. Як за цих умов змінюється вартість землі і що з нею буде наступного року, розповів заступник міністра аграрної політики Денис Башлик.

Минулого року кількість угод із продажу сільськогосподарських земельних ділянок виявилась більшою, ніж за три попередні роки разом.

Ринок землі, як і земельна реформа загалом працює вже четвертий рік, працюють електронні земельні аукціони. Попри негативну риторику противників відкриття ринку, що лунала на кожному етапі його впровадження, він виявився стійким та послідовним, а усі необхідні законодавчі запобіжники, які продовжують працювати навіть попри повномасштабне вторгнення рф, — пряме тому підтвердження.

Україна не перший рік перебуває в «унікальній» ситуації, коли у 21 ст. з’явився цілком новий ринок нерухомості, а згодом почалася повномасштабна війна.

У 2021 році, коли ринок тільки почав своє функціонування за договорами купівлі-продажу земельних ділянок, на які поширювався мораторій, було укладено майже 28 тис. угод, їхня загальна площа склала 100 314 га. У 2022 році, через зрозумілі причини, було продано понад 23 тис. земельних ділянок (69 242 га). У 2023 році ця цифра сягнула майже 41 тис. угод, а їхня загальна площа − 114 135 га.

Цьогоріч, за період із 1 січня і до наймасштабнішої зовнішньої кібератаки спецслужб рф на державні реєстри України, за договорами купівлі-продажу відчужено 104 368 земельних ділянок загальною площею 314 021 га. Так, на четвертому році функціонування ринку кількість укладених угод зросла у 3,5 раза, що у відсотковому співвідношенні становить майже 300%:

  • юридичними особами всього викуплено 24 514 земельних ділянок загальною площею 76 534 га (первинний продаж — 21 758 земельних ділянок загальною площею 67 795 га, вторинний продаж — 2 756 земельних ділянок загальною площею 8 739 га), середня вартість за 1 га склала 62 601,32 грн;
  • фізичними особами викуплено 79 854 земельних ділянок загальною площею 237 487 га, середня вартість за 1 га − 41 547,19 грн.

Така аналітика з року в рік свідчить лише про одне: ані запровадження нових етапів функціонування ринку, відповідно, активізація юридичних осіб, ані зміна коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки вперше за останні чотири роки, − не несуть негативного впливу на логічний розвиток українського ринку земель.

Натомість кількість угод, як і ціна на земельні ділянки, стабільно зростають. Наразі середня вартість за 1 га досягла 46 683 грн, але чи залишається географія ключовим чинником ціноутворення? — Безперечно, тому найвищі показники ліквідності можна побачити переважно у центральних та західних областях України.

У розрізі регіонів найвищі ціни на земельні ділянки с/г призначення в Івано-Франківській − 90 328 грн, Львівській − 71 896 грн, Полтавській − 66 315 грн, Тернопільській − 64 055 грн, та Київській обл. − 60 141 грн.

Найнижчі — на територіях, охоплених бойовими діями, а також у прифронтових областях: Запорізькій − 33 421 грн, Миколаївській − 34 073 грн, Сумській − 34 933 грн, Херсонській − 35 884 грн та Донецькій — майже 36 тис. грн. У трійці лідерів серед найбільшої кількості земельних ділянок набутих у власність юридичними особами: Полтавщина − 4 699 ділянок, Сумщина − 2 515, та Київщина − 2 210. Водночас найбільша середня ціна за 1 га для юридичних осіб виглядала так: Івано-Франківська обл. − 161 937 грн, Тернопільська − 98 118 грн, та Рівненська — майже 94 тис. грн.

Загалом, якщо така тенденція продовжиться у 2025 році, у центральних регіонах цілком можна очікувати підвищення вартості землі до 20%. Насамперед це пов’язано з обмеженою кількістю ділянок, і тут я вкотре повторюся, що земля — обмежений ресурс для інвестицій, її більше не стає, щобільше, перелік привабливих паїв ще й зменшується через факти замінування, забруднення внаслідок ведення бойових дій, окупацію тощо. Другий чинник − підвищення розміру оренди, що також значно стимулюватиме попит на землю.

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Наразі ж варто розуміти, що земельна реформа триває, попри найтяжчі випробування, які випадають на долю українського ринку земель, він стійко тримається і систематично удосконалюється, а це означає лише одне − попереду у нас багато роботи. Залишається тільки дочекатися комплексного відновлення реєстрів.

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