Як купити нерухомість у Європі

З початком повномасштабної війни значно зріс інтерес українців до нерухомості за кордоном. У багатьох країнах наші громадяни входять у топ іноземців, на яких припадає найбільша кількість угод з купівлі житла. Зокрема, у Європі. Однак через обмеження НБУ здійснити таку угоду непросто, навіть якщо маєш необхідну суму. Що це за обмеження та чи можна їх уникнути?

Природа попиту

Українці купували нерухомість за кордоном і до війни. Здебільшого це були заробітчани, які роками працювали за межами України й накопичили на власне житло. Або ж інвестори, які розглядали житло в інших країнах як актив, на якому можна заробити та диверсифікувати фінансові ризики.

Нині попит здебільшого формують біженці, які прагнуть мати дах над головою. За даними дослідження Центру економічної стратегії, станом на кінець січня 2024 року за кордоном перебували майже 5 мільйонів українців. І що довше триває повномасштабна війна, то дедалі менше людей планують повертатися на Батьківщину. Багато хто вже встиг вивчити мову, адаптуватись, влаштуватись на роботу. Для них купівля власного житла в країні перебування — цілком логічний наступний крок.

Де купують і за скільки

Передусім це стосується Польщі — ця країна прийняла до себе найбільшу кількість українців. За даними порталу Money.pl, протягом 2023 року іноземці купили в Польщі понад 14 тисяч помешкань, і половину придбали саме українці. Це на 10% більше, ніж роком раніше. Найпопулярніші міста для придбання нерухомості: Варшава (майже 3 тис. квартир), Краків (1,6 тис.), далі йдуть Лодзь, Познань, Ґожув-Велькопольський, Гданськ і Щецин.

Серед інших країн ЄС, де українці охоче скуповують нерухомість, — Чехія, Німеччина, Італія, Португалія, Австрія, Румунія, Словаччина, Іспанія.

В останній попит також істотно зріс. Лише за перше півріччя 2022 року громадяни України придбали в Іспанії 1 237 будинків, що на 73% більше, ніж у першому півріччі 2021 року. І майже на 60% більше, ніж у середньому за останні 15 років. Найчастіше українці купують житло на березі Середземного моря або в сільськогосподарських регіонах країни (Андалусія та Галісія), де нерухомість дешевша.

Ціни, звичайно, залежать від країни, розміру й типу помешкання, конкретної локації. Але в цілому можна констатувати, що за останні кілька років житло в ЄС істотно здорожчало. Якщо до повномасштабної війни можна було обирати непогані варіанти в різних країнах, маючи €60−80 тис., то зараз мінімальний прайс становить €100 тис. Саме стільки, наприклад, у середньому коштують апартаменти в Польщі. У Словаччині — €120 тис., у Чехії — €160 тис., в Іспанії — €150−250 тис.

Труднощі придбання

Окрім того, щоб знайти необхідну суму на купівлю нерухомості в ЄС, необхідно розв’язати ще одну задачу — вивести кошти та скористатись ними за межами України.

До війни проблем із транскордонними переказами не було. Сплатити за договором купівлі-продажу житла можна було напряму зі свого рахунку в Україні, перерахувавши кошти на рахунок продавця чи нотаріуса. Але зараз такі перекази заборонені.

В Україні введено низку обмежень на перекази коштів за кордон. Ці заходи спрямовані на запобігання схемам виведення валюти, зниження навантаження на міжнародні резерви та регулювання курсу гривні. Однак це напряму торкнулося й тих, хто має вагомі причини для переказу грошей за кордон. І купівля нерухомості — одна з таких.

Як уникнути обмежень?

Готівка

Перевести кошти в готівку й вивезти за кордон — це перше, що спадає на думку багатьом, хто стикається з такою проблемою. Це можливо, але є нюанси.

Кожен громадянин України може вивозити готівку за кордон без декларування в розмірі до €10 тис. в еквіваленті. Для купівлі житла цієї суми явно недостатньо. Звісно, якщо виїжджати родиною, то сума може бути більшою, адже ліміт у €10 тис. поширюється й на неповнолітніх дітей. Наприклад, якщо кордон перетинає сім'я, що складається із чоловіка, жінки та трьох дітей, вони загалом можуть вивезти з собою до €50 тис. Але в більшості випадків і цього буде замало.

Якщо ж вивозити більше готівки, то доведеться підтверджувати походження коштів. Наприклад, квитанціями про їх зняття з власного банківського рахунку, договорами купівлі-продажу тощо. Тобто просто дістати гроші «з-під матраца» і поїхати з ними не вийде.

Ба більше, зняти валюту з рахунку — на сьогодні також ціла процедура. Нацбанк обмежив суму, яку фізособа може зняти з рахунків на добу. Наразі це еквівалент 100 тисяч гривень. Валюту треба отримувати в касі банку. Тобто, щоб зняти, скажімо, €50 тис. за нинішнім курсом, знадобиться 23 робочі дні. Це також стосується і зняття валюти з карток українських банків за кордоном. Добовий ліміт і строки на зняття будуть такими самими.

Криптовалюта

За останні роки Україна стабільно входить до першої десятки країн світу за поширеністю криптовалют. Українці, у яких є крипта, використовують її, зокрема, і для переказів за кордон, оскільки в криптосвіті майже немає обмежень. Можна продати, наприклад, стейблкоїни, отримавши гроші на рахунок в іноземному банку. Проте труднощі виникають у тих українців, у кого ще немає крипти і хто лише хоче її придбати.

Минулого року Нацбанк ввів обмеження на такі операції, встановивши ліміт у 100 тисяч гривень на місяць. Проте навіть у межах цього ліміту придбати криптовалюту зараз надзвичайно складно. Це пов’язано з тим, що учасники схем з виведення коштів з бетінгових компаній використовували для поповнення рахунків або отримання коштів ті самі шлюзи, що й криптобіржі. У результаті всі ці канали були одночасно заблоковані й залишаються заблокованими досі, що позбавляє українських криптоінвесторів можливості поповнювати рахунки або виводити власні кошти.

Спеціальні платіжні сервіси

Але зняти й вивезти з України готівку або переказати гроші криптою — тільки пів справи. Ними ще треба скористатись за кордоном. І тут постає інша проблема — купити нерухомість за готівку в ЄС неможливо. Сплатити таку угоду можна лише з банківського рахунку.

Розв’язати цю проблему можна за допомогою спеціальних платіжних сервісів, які готові виступити посередниками, сплативши продавцю гроші зі свого рахунку, але від імені покупця. Приклад — компанія 1654.exchange, яка нині забезпечує проведення платежів у всьому світі.

Як це працює? Клієнт, якому потрібно купити нерухомість:

звертається до одного з відділень 1654.exchange в будь-якому з обласних центрів України та передає компанії готівкову або безготівкову гривню;

інший варіант — залишити замовлення на сайті 1654.finance;

європейський підрозділ компанії, який має ліцензію на обмін цифрових активів, здійснює зворотний обмін та зараховує гроші продавцю нерухомості від імені покупця.

Це істотно спрощує життя покупцю: позбавляє необхідності мати справу з готівкою, її перевезенням (що несе за собою певні ризики). Також немає необхідності поповнювати рахунок в одному з європейських банків, пояснюючи пильним банкірам походження своїх коштів.

Отже, сервіс 1654.exchange може стати в пригоді українцям, у яких є потреба оплатити будь-який актив за кордоном, зокрема й нерухомість, або ж просто переказати гроші за межі країни. Стежити за новинами компанії та поточними тарифами можна в її офіційному телеграм-каналі.