Іпотека‑2025: що пропонують банки

Попри повномасштабну війну, стрімку інфляцію та економічну невизначеність, тема іпотеки в Україні залишається більш ніж актуальною. Інтерес до купівлі житла зберігається, особливо у відносно безпечних регіонах та передмістях, де попит на енергоефективне і сучасне житло не знижується. Банки готові реагувати на цей попит, пропонуючи як державні, так і комерційні програми з різними умовами та ставками.

«єОселя» — ключовий драйвер ринку

Державна програма «єОселя» залишається основним двигуном іпотечного ринку України у 2025 році: на неї припадає близько 95 % усіх нових кредитів. І це не дивно. Програма була запущена ще в жовтні 2022 року, як інструмент підтримки громадян, які потребують покращення житлових умов, і за цей час стала майже єдиним реальним способом отримати доступну іпотеку під час війни.

З початку її роботи понад 17 451 українська родина отримала кредити на загальну суму 28,8 млрд грн, а тільки у 2025 році — вже 2 611 родин на 4,8 млрд грн. Це не лише свідчить про актуальність програми, а й про те, що українці, попри складну економічну ситуацію, готові інвестувати в житло та майбутнє своїх сімей.

Умови «єОселі» залишаються максимально привабливими:

3% річних — для військовослужбовців, правоохоронців, медиків, педагогів, науковців та їхніх сімей;

7% річних — для молодих сімей, внутрішньо переміщених осіб та громадян, які не мають власного житла.

Кредити за програмою видаються переважно на первинне житло, включно з квартирами на стадії будівництва. Це підтримує як ринок девелоперів, так і суміжні галузі, створюючи робочі місця та стимулюючи економіку.

Участь у «єОселі» беруть 10 банків: 4 державних та 6 комерційних. При цьому на державні банки припадає 93 % виданих кредитів, адже вони мають найбільшу мережу, фінансову спроможність та довіру населення. Комерційні банки, хоча й залучені до програми, видають набагато менше пільгових позик.

Таким чином, «єОселя» виконує відразу дві ключові функції: допомагає українцям отримати доступне житло й одночасно слугує локомотивом для розвитку всього ринку іпотеки, який без державної підтримки поки що не демонструє масового відновлення.

Іпотечні програми комерційних банків

Хоча «єОселя» покриває переважну більшість нових іпотек, вона доступна далеко не всім. Учасниками можуть бути лише окремі категорії громадян — військові, медики, педагоги, науковці та ті, хто не має власного житла. Для інших українців, які хочуть придбати житло, залишається сегмент комерційної іпотеки, який у 2025 році продовжує відновлюватися, хоча й повільними темпами.

Станом на середину року нові іпотечні кредити надають лише 11 із 60 банків — це приблизно 18% банківського сектору. Загальний обсяг виданих позик перевищив 35 млрд грн, але частка іпотеки в кредитному портфелі банків досі становить лише 3%. Іпотеку нині сплачують близько 36 тисяч сімей, що складає лише 0,4% українських домогосподарств.

Комерційні банки орієнтуються на клієнтів зі стабільним доходом та прозорою фінансовою історією. Позики їм надаються під ринкові ставки, які значно вищі за пільгові. ​​У 2025 році середня ставка за такими кредитами коливається від 14% до 20% річних, залежно від банку, терміну та програми. Часто банки застосовують змішану модель ставок: перші 1−2 роки фіксована, а потім — плаваюча, прив’язана до індикативної ставки UIRD, плюс надбавка. Але при цьому банки пропонують:

гнучкіші умови щодо типу житла (можна купувати квартири на вторинному ринку, приватні будинки, котеджі);

можливість вибирати термін кредитування — від 5 до 20−25 років;

варіанти дострокового погашення без штрафів або з мінімальними комісіями;

спрощену подачу заявки через онлайн-сервіси та швидший розгляд документів.

Ще одна тенденція — зміщення попиту на первинний ринок і іпотеку під майнові права, особливо у великих містах і передмістях. У 2025 році частка таких кредитів досягла 17%, що у понад утричі перевищує показники 2024 року. Це пояснюється бажанням клієнтів купувати нове житло та довірою до перевірених забудовників, із якими банки співпрацюють у рамках партнерських програм.

Таким чином, комерційна іпотека у 2025 році — це вибір для тих, хто не підпадає під «єОселю», але прагне власного житла та готовий працювати з ринковими ставками. Цей сегмент залишається нішевим, однак банки, які в ньому працюють, пропонують цілком реалістичні варіанти для фінансово стабільних позичальників, яким потрібно вирішити питання з житлом.

Програма іпотеки від ПРАВЕКС БАНК

ПРАВЕКС БАНК — один із небагатьох іноземних банків, які у 2025 році активно пропонують іпотечне кредитування. Його програма розрахована на українців, які не можуть скористатися «єОселею», але мають стабільний офіційний дохід і готові внести суттєвий перший внесок. Банк робить акцент на прозорості умов та передбачуваності фінансового навантаження.



Іпотека від ПРАВЕКС БАНК надається на купівлю як квартир, так і приватних будинків, виключно на вторинному ринку. Перші два роки позичальник сплачує фіксовану ставку, що дозволяє стабільно планувати бюджет у період найбільшого навантаження, після чого ставка переходить у плаваючу модель, прив’язану до індикативної ставки UIRD.

Ключові параметри іпотеки:

Ставка — від 14,49% річних (ефективна 19,11%), перші 2 роки фіксована, далі — плаваюча UIRD+4%;

Перший внесок — мінімум 30% вартості житла;

Термін кредиту — 5−20 років;

Додаткові витрати: одноразова комісія — 0,99% від суми, страхування життя — 0,5%, страхування заставного майна — 0,3%.

Серед переваг програми — фіксована ставка на перші два роки, швидка процедура розгляду заявки, а також надійність банку, який входить до міжнародної фінансової групи Intesa Sanpaolo. Це гарантує високі стандарти обслуговування, доступ до перевірених фінансових інструментів та впевненість у стабільності партнера на довгостроковому горизонті.

Висновок

Іпотека у 2025 році залишається реальним інструментом для тих, хто прагне власного житла, попри складні економічні умови. Державна «єОселя» покриває більшість потреб українців із пільговими ставками, а для тих, хто не відповідає її вимогам, ринок пропонує комерційні варіанти. Правекс Банк вирізняється серед них прозорими умовами, фіксованою ставкою на старті та відсутністю прихованих комісій, що робить його пропозицію однією з найцікавіших на ринку комерційної іпотеки.