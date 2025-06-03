За прогнозами ОЕСР, світова економіка наближається до найслабшого періоду зростання з часів спаду, спричиненого COVID-19, пише FT. Причиною є торговельні війни Дональда Трампа, які підривають темпи зростання провідних економік, включаючи США. «Мінфін» вибрав головне.
Інфляція в Україні залишиться високою, економіка сповільниться — прогноз
Сьогодні ОЕСР знизила свій прогноз щодо світового виробництва та більшості провідних економік G20, попередивши, що угоди про пом'якшення торгових бар'єрів «гратимуть важливу роль» у пожвавленні інвестицій та запобіганні зростанню цін.
Очікується, що глобальне зростання становитиме 2,9% у 2025 та 2026 роках, заявила ОЕСР у своєму останньому повному прогнозі. Цей показник перевищував 3% щороку з 2020 року, коли виробництво впало через пандемію.
За даними ОЕСР, темпи зростання економіки США сповільняться особливо різко: з 2,8% минулого року до всього лише 1,6% у 2025 році та 1,5% у 2026 році, тоді як хвиля вищої інфляції не дозволить Федеральній резервній системі знизити ставки цього року.
Остання оцінка — зниження проміжних прогнозів за березень, які передували оголошенню президента США про тарифи в «день звільнення» 2 квітня. Навіть тоді ОЕСР попередила про «значні втрати», викликані зборами адміністрації Трампа та пов'язану з ними невизначеність щодо політики.
З того часу Трамп частково знизив деякі мита, проте зростання середньої ефективної ставки тарифу США, як і раніше, залишається «безпрецедентним»: з 2,5% до понад 15% — це найвищий показник із часів Другої світової війни, зазначила ОЕСР.
Організація також погіршила прогнози на 2025 рік для країн G20, включаючи Китай, Францію, Індію, Японію, ПАР та Великобританію, порівнюючи з проміжним березневим прогнозом.
Альваро Перейра, головний економіст ОЕСР, заявив, що країнам необхідно терміново укласти угоди, які зменшать торговельні бар'єри. Інакше, вважає він, погані наслідки є неминучими для всіх.
За словами Перейри, порівнюючи з останнім прогнозом ОЕСР, зробленим у грудні, перспективи зростання майже для всіх країн були знижені.
«Погіршення економічних перспектив відчуватиметься у всьому світі, майже без винятків», — заявили в ОЕСР.
До уповільнення зростання та інвестицій додається невизначеність щодо спрямування глобальної торговельної політики. Тарифні заходи США сильно коливалися: Трамп запровадив величезні мита для Китаю, а потім частково пом'якшив заходи, погрожуючи високими митами іншим економікам, включаючи ЄС. Він також обіцяв запровадити низку галузевих бар'єрів, включаючи подвоєння мит на імпорт сталі та алюмінію до 50%.
ОЕСР підготувала свої прогнози, виходячи з припущення, що тарифні ставки, що діють станом на середину травня, збережуться, попри невдачі, включаючи рішення суду минулого тижня, в якому було встановлено, що Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши мита «дня звільнення».
Почасти і через це очікується, що інфляція в США до кінця 2025 року зросте майже до 4% і залишиться вищою за цільовий показник ФРС у 2026 році, а це означає, що ФРС, ймовірно, зачекає до наступного року, перш ніж знизити відсоткові ставки, заявили в ОЕСР.
У документі попередили, що останні показники вказують на «помітне уповільнення» зростання реального ВВП у США на тлі суттєвого зростання інфляційних очікувань.
Загалом прогноз ОЕСР на цей рік був погіршений приблизно для трьох чвертей країн G20, порівнюючи з проміжним березневим прогнозом.
Згідно з новим прогнозом, зростання економіки Китаю сповільниться з 5% минулого року до 4,7% у 2025 році та 4,3% у 2026 році, тоді як економіка єврозони зросте лише на 1% цього року та на 1,2% у 2026 році. Економіка Японії зросте всього на 0,7% та 0,4% у 2025 р. та 2026 р. відповідно. У Великобританії зростання становитиме 1,3% у 2025 році та 1% у 2026 році, що нижче за очікувані показники у 1,4% та 1,2% відповідно, які прогнозувалися у березні.
Обсяг світової торгівлі зросте на 2,8% у 2025 році та на 2,2% у 2026 році, що значно нижче за прогнози ОЕСР, зроблені в грудні.
Як уповільнюватиметься світова економіка у 2025 та 2026 роках
ОЕСР попередила, що:
- Фіскальні ризики зростають на тлі торгової напруги, а вимоги збільшення видатків на оборону можуть посилити тиск на витрати.
- «Історично завищені» оцінки акцій збільшують уразливість до негативних потрясінь на фінансових ринках.
- Тривалий період слабких інвестицій збільшив довгострокові проблеми, з якими стикаються економіки країн ОЕСР, і це ще більше підриває перспективи зростання.
«Попри зростання прибутку, компанії ухиляються від інвестицій в основний капітал на користь накопичення фінансових активів та повернення коштів акціонерам», — заявила ОЕСР. «Збільшення інвестицій матиме вирішальне значення для відродження нашої економіки та покращення державних фінансів».
«Попри зростання прибутку, компанії уникають інвестицій в основний капітал, воліючи накопичувати фінансові активи та повертати кошти акціонерам, — заявила ОЕСР. «Збільшення інвестицій сприятиме пожвавленню економіки та покращенню державних фінансів», — додали в організації.
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Україна не стане винятком із загального тренду.
ОЕСР прогнозує уповільнення зростання економіки України до 2% у 2025 році та продовження зростання на рівні 2% у 2026 році, якщо не буде відновлено безпеку.
«Очікується, що інфляційний тиск залишиться високим у найближчій перспективі через обмежену пропозицію, а також через те, що зростання вартості робочої сили та вищі ціни на енергоносії для виробників переносяться на роздрібні ціни. Прогнозується, що ціни на енергоносії та продовольство стабілізуються у 2026 році, що дозволить певним чином пом'якшити», вважають в організації.
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