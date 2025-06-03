Інфляція в Україні залишиться високою, економіка сповільниться — прогноз

За прогнозами ОЕСР, світова економіка наближається до найслабшого періоду зростання з часів спаду, спричиненого COVID-19, пише FT. Причиною є торговельні війни Дональда Трампа, які підривають темпи зростання провідних економік, включаючи США. «Мінфін» вибрав головне.

Сьогодні ОЕСР знизила свій прогноз щодо світового виробництва та більшості провідних економік G20, попередивши, що угоди про пом'якшення торгових бар'єрів «гратимуть важливу роль» у пожвавленні інвестицій та запобіганні зростанню цін.

Очікується, що глобальне зростання становитиме 2,9% у 2025 та 2026 роках, заявила ОЕСР у своєму останньому повному прогнозі. Цей показник перевищував 3% щороку з 2020 року, коли виробництво впало через пандемію.

За даними ОЕСР, темпи зростання економіки США сповільняться особливо різко: з 2,8% минулого року до всього лише 1,6% у 2025 році та 1,5% у 2026 році, тоді як хвиля вищої інфляції не дозволить Федеральній резервній системі знизити ставки цього року.

Остання оцінка — зниження проміжних прогнозів за березень, які передували оголошенню президента США про тарифи в «день звільнення» 2 квітня. Навіть тоді ОЕСР попередила про «значні втрати», викликані зборами адміністрації Трампа та пов'язану з ними невизначеність щодо політики.

З того часу Трамп частково знизив деякі мита, проте зростання середньої ефективної ставки тарифу США, як і раніше, залишається «безпрецедентним»: з 2,5% до понад 15% — це найвищий показник із часів Другої світової війни, зазначила ОЕСР.

Організація також погіршила прогнози на 2025 рік для країн G20, включаючи Китай, Францію, Індію, Японію, ПАР та Великобританію, порівнюючи з проміжним березневим прогнозом.

Альваро Перейра, головний економіст ОЕСР, заявив, що країнам необхідно терміново укласти угоди, які зменшать торговельні бар'єри. Інакше, вважає він, погані наслідки є неминучими для всіх.

За словами Перейри, порівнюючи з останнім прогнозом ОЕСР, зробленим у грудні, перспективи зростання майже для всіх країн були знижені.

«Погіршення економічних перспектив відчуватиметься у всьому світі, майже без винятків», — заявили в ОЕСР.

До уповільнення зростання та інвестицій додається невизначеність щодо спрямування глобальної торговельної політики. Тарифні заходи США сильно коливалися: Трамп запровадив величезні мита для Китаю, а потім частково пом'якшив заходи, погрожуючи високими митами іншим економікам, включаючи ЄС. Він також обіцяв запровадити низку галузевих бар'єрів, включаючи подвоєння мит на імпорт сталі та алюмінію до 50%.

ОЕСР підготувала свої прогнози, виходячи з припущення, що тарифні ставки, що діють станом на середину травня, збережуться, попри невдачі, включаючи рішення суду минулого тижня, в якому було встановлено, що Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши мита «дня звільнення».

Почасти і через це очікується, що інфляція в США до кінця 2025 року зросте майже до 4% і залишиться вищою за цільовий показник ФРС у 2026 році, а це означає, що ФРС, ймовірно, зачекає до наступного року, перш ніж знизити відсоткові ставки, заявили в ОЕСР.

У документі попередили, що останні показники вказують на «помітне уповільнення» зростання реального ВВП у США на тлі суттєвого зростання інфляційних очікувань.

Загалом прогноз ОЕСР на цей рік був погіршений приблизно для трьох чвертей країн G20, порівнюючи з проміжним березневим прогнозом.

Згідно з новим прогнозом, зростання економіки Китаю сповільниться з 5% минулого року до 4,7% у 2025 році та 4,3% у 2026 році, тоді як економіка єврозони зросте лише на 1% цього року та на 1,2% у 2026 році. Економіка Японії зросте всього на 0,7% та 0,4% у 2025 р. та 2026 р. відповідно. У Великобританії зростання становитиме 1,3% у 2025 році та 1% у 2026 році, що нижче за очікувані показники у 1,4% та 1,2% відповідно, які прогнозувалися у березні.

Обсяг світової торгівлі зросте на 2,8% у 2025 році та на 2,2% у 2026 році, що значно нижче за прогнози ОЕСР, зроблені в грудні.

Як уповільнюватиметься світова економіка у 2025 та 2026 роках

ОЕСР попередила, що:

Фіскальні ризики зростають на тлі торгової напруги, а вимоги збільшення видатків на оборону можуть посилити тиск на витрати. «Історично завищені» оцінки акцій збільшують уразливість до негативних потрясінь на фінансових ринках. Тривалий період слабких інвестицій збільшив довгострокові проблеми, з якими стикаються економіки країн ОЕСР, і це ще більше підриває перспективи зростання.

«Попри зростання прибутку, компанії ухиляються від інвестицій в основний капітал на користь накопичення фінансових активів та повернення коштів акціонерам», — заявила ОЕСР. «Збільшення інвестицій матиме вирішальне значення для відродження нашої економіки та покращення державних фінансів».

«Попри зростання прибутку, компанії уникають інвестицій в основний капітал, воліючи накопичувати фінансові активи та повертати кошти акціонерам, — заявила ОЕСР. «Збільшення інвестицій сприятиме пожвавленню економіки та покращенню державних фінансів», — додали в організації.

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Україна не стане винятком із загального тренду.

ОЕСР прогнозує уповільнення зростання економіки України до 2% у 2025 році та продовження зростання на рівні 2% у 2026 році, якщо не буде відновлено безпеку.

«Очікується, що інфляційний тиск залишиться високим у найближчій перспективі через обмежену пропозицію, а також через те, що зростання вартості робочої сили та вищі ціни на енергоносії для виробників переносяться на роздрібні ціни. Прогнозується, що ціни на енергоносії та продовольство стабілізуються у 2026 році, що дозволить певним чином пом'якшити», вважають в організації.