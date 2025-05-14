Пільгове житло для військових: чому доступна іпотека доступна далеко не всім

Хто бере іпотеку під пільгові відсотки, та чому ті, хто найбільше потребує доступного житла, мають так мало можливостей його отримати, розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев . «Мінфін» вибрав головне.

Вже два з половиною роки в країні працює державна програма доступного іпотечного кредитування «єОселя».

В її рамках видано близько 16,9 тис. кредитів на загальну суму майже 27,8 млрд грн.

Проте серед учасників програми усього 2,6 тис. позичальників-військовослужбовців за контрактом (15,4%) та 370 ветеранів війни (2,2%).

Чому так мало

1. Кредити видають лише тим, хто пройшов перевірку, а саме аналіз платоспроможності кандидата щодо розміру боргового навантаження та достатності його доходу для обслуговування кредиту.

Це непросто, з огляду на те, що середня зарплата в Україні нині 18,6 тис. грн, а для обслуговування, наприклад, «ветеранського» кредиту на квартиру вартістю 2,5 млн грн треба мати тільки на щомісячні платежі у перші три роки 23−25 тис. грн.

Не всі звільнені з військової служби, у тому числі й за станом здоров’я, через проблеми на ринку праці та високе безробіття мають роботу. Та й не всі військовослужбовці-контрактники отримують по 100+ тис. грн, щоб вважатись достатньо платоспроможними.

2. Високі стартові умови: оскільки переважна більшість і військовослужбовців, і ветеранів мають вік старше 26 років, то для них мінімальний початковий внесок — 20% вартості предмета іпотеки (наприклад, для згаданої квартири вартістю 2,5 млн грн треба відразу сплатити 0,5 млн грн).

3. Відсоткова ставка. Для діючих військовослужбовців вона нібито й невисока — 3%, однак для ветеранів — вже 7%. Також на 7% переводяться у тому числі й ті військовослужбовці, чий контракт завершився, або хто змушений залишити службу за станом здоров’я — для цього встановлена щоквартальна перевірка статусу.

Теоретично, урядовці передбачили, що роботодавець позичальника може здійснити компенсацію першого внеску за кредитом, частини відсоткової ставки та частини суми повернення кредиту.

Питання, чи є відповідні можливості та ресурси у бюджеті ЗСУ, які є роботодавцем військовослужбовців-контрактників, чи в цивільних роботодавців — для тих ветеранів, яких вони беруть на роботу, як на мене, — риторичне.

4. Держава роками привчала українців не вірити у стабільність правил гри, і всі вже знають, де буває «безкоштовний сир». Не стала винятком і «доступна іпотека». У початкових умовах кредитування за програмою «єОселя» передбачалося, що відсоткова ставка становитиме 3% чи 7% на весь строк дії кредитного договору (до 20 років). Однак у серпні 2024 року умови підкорегували — починаючи з 11 року 3% перетворюється на 6%, а 7% — на 10%.

І ніхто не дасть жодної гарантії, що через деякий час такі ставки не почнуть діяти не з одинадцятого, а, наприклад, із шостого року, а з одинадцятого — вони становитимуть умовно 12% та 20%.

Та навіть якщо такого не станеться, житло вартістю 2,5 млн грн за весь строк користування кредитом у 20 років обійдеться позичальнику у 4 млн грн.

Наскільки такі умови можна вважати «доступними», та відповідь на питання, чому «єОселя» не користується попитом серед ветеранів, — очевидні.

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Ініціюю звернення до Уряду з пропозицією переглянути умови іпотечного кредитування для військовослужбовців та ветеранів, зокрема, щодо можливості збереження початково встановлених відсоткових ставок на весь строк дії кредитного договору та їх зниження для ветеранів до рівня, встановленого для військовослужбовців-контрактників.