5 головних помилок інвестора на ринку нерухомості

Інвестиції в нерухомість традиційно вважаються в Україні зрозумілим і надійним способом збереження капіталу. Разом з тим, обраючи ці активи, інвестори стикаються з високими ризиками. В чому вони полягають, та як їх уникнути, в колонці для NV розповів СЕО та керуючий партнер Greenwood Віталій Мажара. «Мінфін» публікує ключові тези.

1. Ігнорування досвіду девелопера у кризові періоди

Український ринок неодноразово переживав системні потрясіння — 2008-й, 2014-й, 2022-й, війна, що триває. Кожна з цих криз залишає після себе заморожені будівництва та десятки тисяч постраждалих інвесторів.

Надійність девелопера визначається не кількістю реалізованих проєктів у «спокійні часи», а тим, як він виконував зобов’язання під час криз. Якщо компанія завершила всі об'єкти попри падіння попиту чи проблеми з фінансуванням, це є ключовим показником її стійкості.

2. Ігнорування репутаційних ризиків

Наявність у компанії десятирічного портфеля не гарантує відсутності проблем. Інвестору варто досліджувати не лише рекламні матеріали, а й досвід тих, хто вже придбав квартири.

Поширені проблеми: затримки з підключенням комунікацій, відсутність індивідуальних лічильників, відмова девелопера усувати недоліки після здачі об'єкта. Якщо компанія системно ігнорує звернення клієнтів, це створює довгострокові репутаційні ризики й сигналізує про потенційні фінансові втрати нових інвесторів.

3. Недооцінка локації

Класичний принцип «локація вирішує все» залишається актуальним. Однак йдеться не тільки про престижність району, а й про практичні параметри: транспортну доступність, наявність шкіл, медичних закладів, торговельної та рекреаційної інфраструктури.

Житло у віддалених районах без необхідних зручностей поруч втрачає ліквідність. Його складніше продати, важче здавати в оренду. Для інвестора це прямий ризик втрати вартості активу у середньостроковій перспективі.

4. Ігнорування технічних характеристик будівлі

Архітектурна привабливість комплексу не дорівнює його якості. Ключові технічні параметри, які мають бути проаналізовані перед інвестицією:

Теплоізоляція та матеріали фасаду. Недостатнє утеплення підвищує витрати на утримання.

Раціональність планувань. Неефективне використання площі створює додаткові витрати на ремонт і подальше обслуговування.

Якість скління. Панорамні вікна без енергоощадних склопакетів призводять до суттєвих тепловтрат.

Технічні характеристики безпосередньо впливають як на експлуатаційні витрати, так і на вартість перепродажу об'єкта. Дані можна знайти у технічному паспорті, сертифікатах енергоефективності, а також у відкритих реєстрах оцінки нерухомості.

5. Ігнорування конструктивних рішень

Тип конструктиву — те, з чого і як побудована будівля: монолітний каркас, цегла, панель чи комбінований варіант. Це фундаментальний фактор надійності. Монолітно-каркасні будівлі забезпечують вищий рівень стійкості та довговічності, ніж панельні та цегляні. В умовах воєнних ризиків та ймовірних руйнувань цей параметр набуває ще більшої ваги.

Інвесторам варто вивчати технічну документацію та вимагати чіткої інформації про матеріали й технології.

Неочевидні ризики, які часто ігнорують інвестори

Відсутність документів на будівництво та землю. Цільове призначення земельної ділянки та дозвільна документація мають бути підтверджені через реєстр e-construction.

Подвійний продаж квадратури. Недостатня прозорість договорів створює ризик повторного продажу тих самих площ.

Формат здачі квартир. Відсутність чітко прописаних умов (чорнова обробка, базова комплектація чи «коробка») створює фінансові розбіжності між очікуваннями та фактом.

Потужність електропостачання. Має бути зафіксована в договорі. Відмова девелопера внести уточнення — ознака потенційних проблем у майбутньому.