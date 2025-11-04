5 головних помилок інвестора на ринку нерухомості

Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
4 листопада 2025, 18:19

5 головних помилок інвестора на ринку нерухомості

Інвестиції в нерухомість традиційно вважаються в Україні зрозумілим і надійним способом збереження капіталу. Разом з тим, обраючи ці активи, інвестори стикаються з високими ризиками. В чому вони полягають, та як їх уникнути, в колонці для NV розповів СЕО та керуючий партнер Greenwood Віталій Мажара. «Мінфін» публікує ключові тези.

Інвестиції в нерухомість традиційно вважаються в Україні зрозумілим і надійним способом збереження капіталу.

1. Ігнорування досвіду девелопера у кризові періоди

Український ринок неодноразово переживав системні потрясіння — 2008-й, 2014-й, 2022-й, війна, що триває. Кожна з цих криз залишає після себе заморожені будівництва та десятки тисяч постраждалих інвесторів.

Надійність девелопера визначається не кількістю реалізованих проєктів у «спокійні часи», а тим, як він виконував зобов’язання під час криз. Якщо компанія завершила всі об'єкти попри падіння попиту чи проблеми з фінансуванням, це є ключовим показником її стійкості.

2. Ігнорування репутаційних ризиків

Наявність у компанії десятирічного портфеля не гарантує відсутності проблем. Інвестору варто досліджувати не лише рекламні матеріали, а й досвід тих, хто вже придбав квартири.

Поширені проблеми: затримки з підключенням комунікацій, відсутність індивідуальних лічильників, відмова девелопера усувати недоліки після здачі об'єкта. Якщо компанія системно ігнорує звернення клієнтів, це створює довгострокові репутаційні ризики й сигналізує про потенційні фінансові втрати нових інвесторів.

3. Недооцінка локації

Класичний принцип «локація вирішує все» залишається актуальним. Однак йдеться не тільки про престижність району, а й про практичні параметри: транспортну доступність, наявність шкіл, медичних закладів, торговельної та рекреаційної інфраструктури.

Житло у віддалених районах без необхідних зручностей поруч втрачає ліквідність. Його складніше продати, важче здавати в оренду. Для інвестора це прямий ризик втрати вартості активу у середньостроковій перспективі.

4. Ігнорування технічних характеристик будівлі

Архітектурна привабливість комплексу не дорівнює його якості. Ключові технічні параметри, які мають бути проаналізовані перед інвестицією:

  • Теплоізоляція та матеріали фасаду. Недостатнє утеплення підвищує витрати на утримання.
  • Раціональність планувань. Неефективне використання площі створює додаткові витрати на ремонт і подальше обслуговування.
  • Якість скління. Панорамні вікна без енергоощадних склопакетів призводять до суттєвих тепловтрат.

Технічні характеристики безпосередньо впливають як на експлуатаційні витрати, так і на вартість перепродажу об'єкта. Дані можна знайти у технічному паспорті, сертифікатах енергоефективності, а також у відкритих реєстрах оцінки нерухомості.

5. Ігнорування конструктивних рішень

Тип конструктиву — те, з чого і як побудована будівля: монолітний каркас, цегла, панель чи комбінований варіант. Це фундаментальний фактор надійності. Монолітно-каркасні будівлі забезпечують вищий рівень стійкості та довговічності, ніж панельні та цегляні. В умовах воєнних ризиків та ймовірних руйнувань цей параметр набуває ще більшої ваги.

Інвесторам варто вивчати технічну документацію та вимагати чіткої інформації про матеріали й технології.

Неочевидні ризики, які часто ігнорують інвестори

Відсутність документів на будівництво та землю. Цільове призначення земельної ділянки та дозвільна документація мають бути підтверджені через реєстр e-construction.

Подвійний продаж квадратури. Недостатня прозорість договорів створює ризик повторного продажу тих самих площ.

Формат здачі квартир. Відсутність чітко прописаних умов (чорнова обробка, базова комплектація чи «коробка») створює фінансові розбіжності між очікуваннями та фактом.

Потужність електропостачання. Має бути зафіксована в договорі. Відмова девелопера внести уточнення — ознака потенційних проблем у майбутньому.

