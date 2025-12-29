Золото, земля, квартира в Дубаї чи пляшка віскі — який подарунок дійсно дозволить заробити

Подарунки бувають не лише несподіваними, корисними чи зворушливими, але й інвестиційними. Деякі з них дозволяють новим власникам отримувати стабільний прибуток, або розбагатіти після перепродажу. «Мінфін» розповідає про 5 таких варіантів подарунків та ризики, які можуть виникнути.

Золоті злитки та прикраси

Цього року золото стало одним із найуспішніших інвестиційних активів. За рік дорогоцінний метал подорожчав на 71%. Ослаблення долара, геополітична невизначеність, хаотична політика нової адміністрації США призвели до того, що і приватні інвестори, і центробанки намагаються сховати активи в дорогоцінному металі. Впродовж року золото неодноразово оновлювало історичні максимуми і на момент написання статті його вартість сягала $4 480 за тройську унцію.

Чимало аналітиків сходяться на тому, що наступного року жовтий метал продовжить дорожчати. Так, за оцінками Goldman Sachs, воно сягне $4 900. Ще оптимістичнішими є фахівці JP Morgan Global Research, які очікують нового рекорду на рівні $5 400. Щоправда, є й консервативніші прогнози. Аналітики UBS у своєму базовому сценарії припускають, що ціна золота наступного року становитиме близько $4 500 — тобто трохи більше від нинішніх показників. А теоретично, можливе навіть падіння до $3 700.

Окрім інвестиційної привабливості, подарунок золота може мати низку інших переваг. Воно приємне на вигляд, не псується, його легко зберігати та перевозити. Для подарунка можна вибрати золотий злиток, їх різної ваги пропонує низка українських банків. В одному з банків за злиток вагою в тройську унцію просять 213 тис. грн, це понад $5 тис., тобто суттєво більше, ніж на міжнародних ринках. Націнку банків варто враховувати при розрахунку потенційного інвестиційного доходу — ринкова ціна золота має перевершити вартість металу в Україні.

Часто замість злитків дарують прикраси із золота, вважаючи, що вони також із часом можуть подорожчати. Однак тут не все так просто. Вважається, що відразу після покупки ювелірні вироби втрачають від 25% своєї вартості. Тобто продати прикраси «з рук» буде непросто.

Якщо ж здати ювелірний виріб до ломбарду — фінансові втрати будуть ще відчутнішими. Наприклад, в одному з ювелірних магазинів продають золотий браслет вагою 6,7 грама 585 проби за 38,7 тис. грн. А ось ломбард браслет такої ваги і проби готовий прийняти за 24 тис. грн. Тому, аби заробляти на ювелірних виробах, варто або дочекатись суттєвішого подорожчання металу, або купувати унікальні колекційні вироби.

Земля

Такий варіант інвестиційного подарунка з'явився в українців зовсім нещодавно — з 2021 року, коли було відкрито ринок землі.

Земля — популярний варіант, щоб вкласти гроші, у всьому світі, адже демонструє зростання вартості навіть на тих ринках, які вже давно сформувалися. Наприклад, цього року сільськогосподарські ділянки у США подорожчали на 4,3%, а в період 2019−2024 рр. середнє зростання становило 5,8%.

В Україні ж, де ринок з'явився лише нещодавно, можливості для зростання є значно вищими. «Як показує практика відкриття ринків землі країн-сусідів, на п'ятий рік ціна демонструє Х2, на сьомий — Х3, а на десятий наближається до Х5 кратного розміру», — розповів «Мінфіну» СЕО та співвласник Твоє Коло Андрій Усенко.

В Україні цього року ціни на сільськогосподарську землю зросли на 20−25% у доларовому еквіваленті. Але динаміка суттєво залежить від регіону. «Найвідчутніше зростання зафіксовано в Полтавській області, де конкуренція найвища. Зокрема, у нашій практиці трапляються угоди вже і вище $8 000 за гектар завдяки цілеспрямованій роботі з об'єднання земельних ділянок у ліквідні масиви», — відзначають в Твоє Коло.

«У традиційно дорогих Вінницькій та Хмельницькій областях вибір якісних ділянок обмежений, тому інвестори частково зміщуються в сусідні регіони. Навіть у прифронтових Сумській та Чернігівській ми фіксуємо активність. Водночас західні області демонструють слабшу динаміку через високу стартову базу, а поблизу зон бойових дій зростання нульове або від'ємне», — розповіли у Твоє Коло. Експерти прогнозують, що наступного року вартість землі в Україні зросте на 25%.

Окрім традиційного придбання землі, зростає також сегмент колективних інвестицій. «Понад 70% нових інвесторів Твоє Коло вже обирають саме інвестиційні фонди, адже вони забезпечують доступний поріг входу, прозорість, диверсифікацію, високу ліквідність та прибутковість. Для прикладу, фонд „Твоє Коло. Реінвестиція“, показав +22% зростання капіталізації за 11 місяців 2025 року, при цьому продаж сертифікатів можливий протягом декількох годин», — розповідають у компанії.

Напередодні новорічних свят експерти відзначають пожвавлення ринку. «Люди підбивають фінансові підсумки, оцінюють результати року і часто приймають рішення, які відкладали раніше. Для багатьох інвесторів грудень — це час поставити „фінальну крапку“ в річних планах і зробити вкладення, які принесуть результат наступного року», — відзначає Андрій Усенко.

Отримана в подарунок земля забезпечить її власнику зростання вартості, а також стабільний прибуток від оренди. Зароблені кошти можна надалі реінвестувати, або ж витрачати на власні потреби.

Нерухомість за кордоном

Нерухомість — традиційно один із найпопулярніших інвестиційних напрямів серед українців, а власне житло — для багатьох одна з головних мрій. Водночас ринок нерухомості нашої держави переживає неоднозначну ситуацію. З одного боку, інфляція та дефіцит нових проєктів підштовхують вгору вартість метрів, але на тлі виїзду мільйонів громадян за кордон та складної економічної ситуації ринок виглядає нестабільним.

Водночас глобальний ринок нерухомості демонструє зростання. Ситуація в різних регіонах суттєво відрізняється. Наприклад, у США фіксують незначне подорожчання житла — в межах 3−4% річних. Водночас в деяких державах стан справ куди перспективніший. Серед них Об'єднанні Арабські Емірати, і, зокрема, найбільше місто країни Дубай.

За оцінками аналітиків, цього року зростання вартості нерухомості в місті перевищило 15%. При цьому обсяг ринку теж стрімко йде вгору — за рік продано житла майже на $170 млрд, що стало новим історичним рекордом.

«Тренд залишається стабільно зростаючим — як за попитом, так і за обсягом ринку. Кожен новий квартал перевищує попередні періоди. Після геополітичних подій у регіоні Дубай став ще більшою „тихою гаванню“ для капіталу. У нерухомість активно інвестують представники 190 національностей, і щороку сотні тисяч релокантів переїжджають жити в Дубай», — розповідає Founder & CEO Propart Олександр Володимирович Логачов.

Наразі важко прогнозувати, чи зростання ціни нерухомості надалі продовжить цьогорічні феноменальні показники, але, як запевняють в Propart, інвестори цілком можуть розраховувати на зростання капіталізації житла в межах 5−10% на рік.

Крім цього, власники метрів у Дубаї отримують стабільний орендний прибуток. Реальна чиста дохідність (після всіх витрат) для житлової нерухомості в перший рік становить 7−7,5%, в деяких кейсах сягає 8−9%. На другий-третій рік цілком можна розраховувати на дохідність до 10−11% річних, розповідають у Propart. У комерційній нерухомості середня дохідність становить 10−10,5%, і може сягати 12%. А ось заробити на житлі класу ультралюкс в Дубаї наразі складніше, тут дохідність від оренди буде орієнтовно 4−4,5% річних, інколи навіть менше.

Загалом же інвестори можуть очікувати, що оренда повністю окупить інвестиції в житло у місті за 12−15 років. Труднощі ж із орендою можуть виникати, якщо будинок від неякісного забудовника, локація втратила потенціал зростання чи обʼєкт намагаються здавати короткостроково у невідповідному районі. Тому, щоб уникнути подібних проблем, варто проконсультуватися з професіоналами, перш ніж купувати житло.

Алкогольні напої

Пляшка міцного напою — досить популярний подарунок на новорічні свята. Зазвичай її дарують для того, щоб найближчим часом відкоркувати, але у деяких випадках її краще зберегти та зачекати, доки зросте вартість.

За даними індексу Knight Frank, який відстежує предмети розкоші, колекційне віскі — одна з найвдаліших інвестицій за останнє десятиліття. За цей період воно подорожчало на 191%. Серед марок, які найбільше цікавлять покупців, — Macallan, Ardbeg, Bowmore, Springbank.

Найдорожча в історії пляшка була продана минулого року за $2,8 млн, це — тридцятирічне віскі The Emerald Isle від компанії The Craft Irish Whiskey. Відчутно дорожче, за $20 млн, купили єдину у світі бочку скотчу Ardbeg 1975 року.

Щоправда, варто враховувати, що поточний рік для колекціонерів був не такий вдалим, як попередні. За його підсумками, вартість елітного віскі знизилась приблизно на 9%. Із одного боку, це покращує точку входу, а з іншого — може виявитись ознакою довготривалого падіння.

Донизу йде ціна і на колекційні вина. За рік вона знизилась так само приблизно на 9%, хоча до того й не демонструвала феноменального зростання — за десятиліття колекційні пляшки подорожчали на 37%. На зниження ціни вина впливає зміна настроїв споживачів, які менше вживають алкоголю, а також низька популярність цього напою у Китаї, багатії з якого зазвичай активно скуповують предмети розкоші.

Твори мистецтва

Купити картину невідомого автора, а за десятиліття продати її за декілька мільйонів — мрія, на кшталт придбання нового біткоїну. Зараз для пошуку перспективних творів складаються гарні умови, адже ціна на мистецтво падає. За оцінками Knight Frank, цього року ціни обвалилися відразу на 18%.

Разом із цінами падає і обсяг ринку творів мистецтва. Свого піка в $7,8 млрд він досяг у 2022 році, а в 2024 році був майже вдвічі меншим — $4,1 млрд.

Якщо ви ще не готові витрачати мільйони доларів на відомі твори мистецтва, на кшталт прив'язаного скотчем банана, то можете спробувати пошукати нових авторів. Окрім звичного відвідування галерей та виставок, фахівці радять моніторити Instagram та інші соцмережі художників, читати мистецькі огляди, відстежувати, хто отримував гранти.

Попри негативні фінансові результати поточного року, твори мистецтва залишаються одними із найпопулярніших предметів колекціонування класу люкс, забезпечуючи інвесторам солідний прибуток у довгостроковій перспективі. Та важливо, щоб картина ще й подобалася тому, хто отримає її під ялинку. Тоді, навіть якщо ви прогадаєте з інвестицією, вона однаково роками приноситиме радість.