Як заощадити на спредах при купівлі валюти

Іноземна валюта традиційно залишається улюбленим інструментом заощаджень українців. Купувати її можна як готівкою, так і в електронному вигляді. Який із варіантів вигідніший, та як знайти долари і євро з мінімальними спредами, розбирався «Мінфін».

Валютний пріоритет

Відповідно до даних Нацбанку, з початку цього року громадяни України купили валюти в еквіваленті $1,445 млрд. За той самий період її здали до банків та обмінників майже на $931 млн. Таким чином, обсяги купівлі перевищили суми продажу на $514 млн.

Цей інтерес наших співвітчизників можна зрозуміти. На тлі нестабільної гривні та її неодноразових стрімких падінь, валюта сприймається, як гарантія надійності заощаджень. Прискорення ж падіння гривні на початку цього року лише підштовхнуло купівлю.

Найчастіше фізичні особи купують готівкову валюту — близько 82% від загального обсягу. Відповідно, на валютні рахунки в банках купується лише 18%, хоча обмеження, запроваджені для таких операцій після початку повномасштабного вторгнення, були скасовані ще наприкінці 2023 року.

Незалежно від того, як ви купуєте валюту — в готівковому чи електронному вигляді, до її ціни закладений спред. Тобто різниця між курсом продажу і покупки. Інакше кажучи, купуючи долари чи євро, ви завжди платите більше, ніж якби в той самий час продавали їх. Ця різниця формує заробіток обмінника чи банку.

Готівкова валюта

Оскільки придбання готівки є популярнішим, ніж електронної валюти, спершу розглянемо спреди на неї.

На момент написання статті середня ціна купівлі долара в банках становила 42,95 грн/$, а продажу — 43,45 грн/$, відповідно, спред становив 0,5 грн, або ж 1,16%.

Якщо ж звернути увагу на найбільші банки, то, наприклад, у Приваті та ПУМБі, спред був 0,6 грн, або 1,4%, в Райффайзені — 0,48 грн (1,12%), в Сенсі — 0,35 грн (0,81%). Приблизно в тому ж розмірі спред на обмін валют встановлюють й інші ключові банки України.

В обмінниках спреди, зазвичай, нижчі. Наприклад, за даними фінансового маркетплейсу КИТ Group, на момент написання статті курс купівлі долара США становив 43,2 грн/$, а продажу — 43,45 грн/$. Таким чином, спред був 0,25 грн, тобто 0,58%.

Традиційно, в Україні спред на купівлю долара нижчий, ніж для євро. «Це пояснюється меншою популярністю цієї валюти, порівнюючи з доларами, та вищою вірогідністю різких коливань євро через часті зміни курсу цієї валюти на світовому ринку. Ще вищим є спред на мінімально популярні валюти, тобто ті, які майже не купують і не продають на масовому роздрібному ринку», — пояснили «Мінфіну» аналітики фінансового маркетплейсу КИТ Group.

У банках спред для придбання євро на момент написання статті становив в середньому 0,59 грн, а це 1,17%. А ось для швейцарського франка — 1,1 грн (понад 2%).

В сервісі КИТ Group спред для європейської валюти був 0,35 грн (0,69%) і 0,6 грн — для франка (1,1%).

Таким чином, якщо порівнювати спреди в банках та обмінниках, то в других вони нижчі як для долара, так і для менш популярних валют.

Електронна валюта

Хоча українці надають перевагу придбанню готівки, купівля валюти в банківських застосунках безпосередньо на свій рахунок теж має свої переваги. Це швидкість проведення операції, кошти можна відразу розмістити на депозиті, у разі потреби валюту вдасться миттєво продати і розраховуватись гривнею.

Порівняємо, як відрізняється спред на купівлю валюти в тих самих банках. Наприклад, у Приваті для електронних доларів він становить 0,58 грн (1,35%), у ПУМБі — 0,3 грн (0,7%). В цих банках спреди для придбання електронних доларів вигідніші, порівнюючи із готівковими, які ми зазначали вище.

Водночас це не загальне правило. Так, у Сенсі спред для придбання доларів на картку становить 0,75 грн, а це 1,74%, Ще вищий він у Райффайзені — 1,13 грн (2,65%). Таким чином, купуючи чи продаючи валюту онлайн, варто уважніше придивитись до умов конкретного банку, розбіжності тут можуть бути значно суттєвішими, ніж у касах відділень.

Що відбувається за кордоном

Для того, щоб краще розуміти цінову політику українських банків та обмінників, погляньмо, з якими спредами відбувається торгівля валютою в інших країнах.

У Польщі валюту купують переважно не в банках, а спеціалізованих пунктах обміну. Їх мережа є досить великою. Це пояснюється тим, що багато поляків працюють в інших країнах ЄС і повертаються додому з готівкою, чи переказують кошти рідним. На відміну від України, основна іноземна валюта тут не долар, а євро.

За даними спеціалізованого сайту, що відслідковує курси в обмінниках, спред за парою злотий-євро в середньому становить 0,06 злотих, або ж 1,44%. Це дещо більше, ніж у нас за парою долар-гривня в банках, і, тим паче, перевищує спреди в обмінниках.

Подібні спреди і в мережах обміну валют Великобританії. Для ключової пари фунт-євро вони становлять близько 1,4%. А ось для менш популярного долара вони вже суттєвіші — 2,35%.

Ще дорожче купувати валюту у Швейцарії. У банку, якщо ви не є його клієнтом, за таку операцію доведеться сплатити комісію в межах 5−10 франків ($6−12). Для обміну валют тут часто користуються залізничними касами, в будь-яке відділення яких можна замовити потрібну валюту. Але і тут без комісії можна її купувати, лише маючи місячний чи річний проїзний квиток. Інакше, доведеться додатково платити ті самі 5 франків. Та навіть якщо ви можете провести операцію без комісії, спреди тут відверто «кусаються» — 6% для євро і понад 10% для долара. Щоправда, варто враховувати, що тут валюту частіше купують для подорожей, а не заощаджень, а тому спред має не таке принципове значення.

Шляхи економії на спредах

Як пояснили «Мінфіну» в КИТ Group, спреди можуть відрізнятися, залежно від дня тижня та часу доби. «У вихідні дні, коли міжбанківський ринок не працює, спреди зазвичай ширші, тому купівля валюти в цей час є менш вигідною для клієнта. Найменші спреди, зазвичай, спостерігаються у будні, особливо в першій половині дня (зазвичай з 10:00 до 17:00), коли активно працюють банки та фінансові ринки. У цей час курс для клієнта вигідніший», — відзначають аналітики фінансового маркетплейсу.

Також валюту не варто купувати в моменти її високої волатильності на міжбанку. Багато українців саме в цей час поспішають до обмінників, але саме тоді фінкомпанії встановлюють менш вигідні курси. Дехто це може робити заради додаткових заробітків на паніці, але загалом обмінники також не знають, куди далі піде курс, і таким чином перестраховуються.

Експерти КИТ Group наголошують, що обмін валют — це серйозна фінансова операція, тож її варто здійснювати виключно у спеціалізованих установах — банках і фінансових компаніях із відповідною ліцензією. Для того, щоб купити валюту за гарантовано вигідним курсом, клієнти можуть скористатися сервісом бронювання валюти на 60 хвилин і не боятись, що, доки вони дійдуть до обмінника, ціна зміниться.

Варто також пам’ятати, що солідні мережеві оператори зазвичай мають лояльніші спреди та вигідніші курси, ніж поодинокі приватні кіоски. Особливо уважно потрібно придивлятись до пунктів обміну біля великих ринків чи на вокзалах: користуючись значним потоком людей, вони нерідко встановлюють спреди, які суттєві відрізняються від ринкових. А тому купуйте валюту не спонтанно, а в перевірених місцях.