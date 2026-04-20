Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 квітня 2026, 12:30

Viking Development — перший забудовник, що випустив власні облігації

Вперше на українському ринку капіталів девелопер починає використовувати (фінансові) інструменти, що раніше були доступні лише великим корпоративним гравцям. Як повідомило видання Forbes, львівська компанія Viking Development* оголосила про випуск перших в Україні ординарних корпоративних облігацій. у сфері житлової та комерційної нерухомості. Загальний обсяг емісії становить 100 мільйонів гривень. Цей крок розглядається експертами (вказати джерело) як альтернатива традиційним банківським депозитам та прямій купівлі квадратних метрів і подібний вихід на ринок публічних запозичень може стати сигналом переходити до більш прозорих та цивілізованих методів залучення капіталу.

Інвестиція в екосистему, а не в «стіни»

Як повідомили в компанії «Viking Development"*, це «інвестиція у диверсифіковану екосистему та активи всього забудовника, а не в одну конкретну квартиру, що формує новий стандарт вкладень і безпеки для приватних та корпоративних інвесторів».

Це їхня суттєва відмінність від поширених раніше цільових облігацій, де покупець залежав від успіху конкретного будівельного майданчика. «На відміну від класичних цільових облігацій, кошти клієнта працюють на загальний успіх компанії. Виплати відсотків гарантуються сукупним прибутком з усіх проєктів девелопера, тому вони не залежать від графіків будівництва окремого майданчика», — підкреслили в компанії.

Ключові параметри: 9% річної дохідності у гривні, захищеної від курсових коливань гривні до долара США та доступність входу в інвестиції

Умови для приватних та корпоративних осіб є максимально демократичними. У своєму повідомленні «Viking Development» деталізують фінансові умови: «Тип цінних паперів — корпоративні відсоткові ординарні облігації серії А. Мінімальна сума інвестиції становить від 1 000 гривень, що дорівнює вартості однієї облігації. Це робить фінансовий інструмент доступним практично для кожного українця».

Однією з ключових переваг є захист капіталу від валютних коливань.

Інвестор отримує регулярний передбачуваний дохід щоквартально — кожні 91 день", — зазначають в компанії.

Ринкові позиції

За даними Forbes, Viking Development є активним гравцем західноукраїнського ринку, який продовжує будівництво попри воєнний стан та має зрозумілу прозору звітність: чистий дохід за минулий рік склав 168,7 мільйонів гривень, при цьому активи виросли майже удвічі, до 1,8 млрд грн.

«Компанія Viking Park має понад 30 років досвіду роботи та займає 15% ринку сучасної житлової нерухомості у місті Львів», — повідомили в «Viking Development"*. Наразі девелопер реалізує низку масштабних об'єктів, серед яких: введений в експлуатацію БЦ «Viking Park», а також житлові комплекси «Helga», «Viking Hills» та «Viking Gardens».

Така диверсифікація портфеля, за словами представників компанії, є основою фінансової стійкості: «Діяльність забудовника є стабільно прибутковою, а фінансова звітність офіційно підтверджена незалежним аудитором, що гарантує абсолютну прозорість для власників облігацій».

Ліквідність та соціальний аспект

На відміну від фізичної нерухомості, яку важко швидко продати без втрати вартості, облігації пропонують вищу мобільність капіталу. В компанії зазначають, що ці цінні папери є «вигідною альтернативою депозитам, адже їх можна буде вільно продати на вторинному ринку».

Крім фінансової вигоди, у Viking Development" наголошують на важливості підтримки економіки України:

«Це пряма інвестиція у реальний сектор. Інвестуючи, клієнт долучається до створення нових стандартів життя, підтримує розбудову Львова та створення нових робочих місць. Це вклад у розвиток країни в складні часи».

Як стати інвестором?

Процес купівлі максимально цифровізований. Як повідомив емітент облігацій, для зручності клієнтів було розроблено технологічне рішення: «Ми та наші партнери ТОВ „УНІВЕР Капітал“ пропонуємо зручний доступ до управління інвестиціями через мобільний застосунок UNIVER, що дозволяє відстежувати нарахування доходу та керувати портфелем цінних паперів у кілька кліків». Розміщення облігацій триватиме з 16 до 30 квітня 2026 року. Номінальна вартість — 1000 грн, загальний обсяг випуску — 100 млн грн. Інші цінні папери Viking Development* не випускались.

Організатором розміщення виступає ТОВ «УНІВЕР Капітал» (Ліцензія НКЦПФР Nº 487 від 21.04.2016 р).

Інформація про випуск корпоративних облігацій:

ТОВ «Вікінг Парк» здійснює свою діяльність під комерційною назвою Viking Development

Попередження про ризики:

Дохідність інвестицій в корпоративні облігації не є гарантованою та може змінюватися.

