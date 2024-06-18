Ванільні облігації та дисконт до 60%: як Україна хоче реструктуризувати євробонди

17 червня уряд повідомив, що з 3 до 14 червня Україна проводила закриті зустрічі з кредиторами, які володіють близько 20% єврооблігацій України. Що пропонувала Україна великим інвесторам у єврооблігації, розповіли міністр фінансів Сергій Марченко, та голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Лондонська біржа 17 червня опублікувала пресреліз українського уряду щодо обговорення реструктуризації боргу за єврооблігаціями. За даними релізу, Україна проговорювала різні варіанти з кредиторами протягом 12 днів: із 3 до 14 червня.

З боку України були присутні юридичні та фінансові консультанти White & Case LLP та Rothschild & Co. З боку комітету кредиторів — Weil, Gotshal and Manges та PJT Partners.

Ці консультації проводились для того, щоб Україна мала можливість запропонувати комітету кредиторів пропозиції щодо реструктуризації. Крім того, кредитори також отримали можливість безпосередньо взаємодіяти та обмінюватись ідеями з Україною та між собою, а також — зі співробітниками МВФ та секретаріату групи кредиторів України.

Які пропозиції були на столі

Згідно з додатком «В», Україна запропонувала два варіанти:

1. Обмін єврооблігацій на 1 із 2 варіантів: або на пакет із облігацій з фіксованим доходом (так звані ванільні облігації)+державний контингентний борговий інструмент (SCDI), що прив'язаний до показників податкових надходжень.

2. Звичайний пакет простих «ванільних» облігацій.

«Запропоновано випуск п’яти нових серій облігацій із терміном погашення у 2034, 2035, 2036, 2038 і 2040 роках, а також виплату символічних купонних платежів для забезпечення досягнення угоди: 1% — у 2024−2025 роках, 3% — у 2026−2027 роках і 6% — із 2028 року», — пише Данило Гетманцев.

За його словами, обидва варіанти передбачають номінальне скорочення боргу за єврооблігаціями до 60% із потенційним зниженням до 25% у випадку суттєвого покращення економічної ситуації протягом періоду дії Програми МВФ. Це дасть змогу заощадити $10 млрд на боргових платежах до 2027 року та зберегти боргову стійкість у рамках програми EFF.

Комітет кредиторів також запропонував два варіанти:

1. Обмін на облігації з фіксованим купоном за ринковою ставкою (7,75%) на 40% від основної суми боргу за єврооблігаціями та нарахованими відсотками (ринкові облігації).

2. Облігації зі змінним купоном, що підвищується на 40% від основної суми боргу за єврооблігаціями та нарахованими відсотками (відновлювальні облігації). Ця пропозиція передбачала скорочення номінальної суми боргу на 20% та можливість повного поновлення поступок в окремих ситуаціях, коли результати будуть кращими за прогнозовані МВФ.

«Утім, відновлення боргової стійкості залишатиметься похідною від багатьох невідомих», — написав Данило Гетманцев.

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Чим все закінчилося

«Україна проводила консультації з інвесторами на постійній основі з початку неспровокованого повномасштабного вторгнення росії, та доклала чимало зусиль, щоб провести переговори з радниками та членами Комітету власників єврооблігацій на засадах взаємної довіри. Ми врахували відгуки інвесторів і ринку та підготували конструктивну й інноваційну пропозицію, яка, на наш погляд, є прийнятною для всіх сторін. Нашу пропозицію підтримують МВФ та офіційні кредитори.

Я знаю, що ми просимо приватних кредиторів докласти значних зусиль з їхнього боку, але без реструктуризації Україна не зможе достатньо профінансувати нашу оборону і розпочати програму відновлення та реконструкції, яка є спільною метою для всіх наших партнерів як із державного, так і з приватного секторів", — каже міністр фінансів Сергій Марченко.

«Оскільки ми наближаємося до дати закінчення відстрочки платежів за єврооблігаціями, нам необхідно спонукати власників наших єврооблігацій до продовження конструктивних переговорів. Їхні пропозиції мають відображати суттєвіше зменшення боргу, відповідно до параметрів МВФ і поточної макрофінансової ситуації в Україні.

Ми продовжимо продуктивні переговори з інвесторами задля врегулювання всіх наявних розбіжностей. Ми впевнені, що угода про реструктуризацію може бути досягнута найближчими тижнями до закінчення діючої відстрочки платежів", — додає він.

«Отже, за результатами перших зустрічей, сторони не дійшли до згоди. Утім, зради немає. Це були переговори з групою кредиторів, які володіють 20% боргу за єврооблігаціями», — пише Данило Гетманцев.

«Для України на даному етапі було важливо обговорити всі варіанти реструктуризації, оголосити свою позицію (яка є конструктивною, бо передбачає сплату невеликих відсотків, та узгодженою з МВФ/іншими офіційними партнерами), зібрати фідбек із ринку, погодити структуру майбутньої угоди. Наразі ми переходимо до консультацій з широким колом кредиторів, оскільки для успішної угоди потрібна згода 2/3 власників боргу. <…> Мета залишається єдина — досягти згоди щодо реструктуризації, відповідно до параметрів програми МВФ до 1 серпня 2024 року», — пояснює він.

За повідомленням Мінфіну, протягом наступних тижнів уряд проведе консультації з власниками єврооблігацій за межами Комітету власників єврооблігацій та збере відгуки від ширшої спільноти інвесторів щодо структури угоди та інструментів. Досягнення домовленості з інвесторами щодо умов реструктуризації очікується до 1 серпня цього року.