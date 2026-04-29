Спір на $77млн: чому рішення Polymarket щодо перемир`я США-Іран в центрі скандалу

Найбільший у світі ринок передбачень готується вирішити питання, відповідь на яке вже дали Білий дім, прем'єр Пакистану, Генеральний секретар ООН і всі провідні світові медіа. Однак котирування на Polymarket рухаються в протилежному напрямку — і ставка для одного з інвесторів перевищує 20 мільйонів доларів .

У чому суть

На Polymarket — найбільшій у світі платформі ринків передбачень — наближається до резолюції контракт «US x Iran ceasefire extended by April 22, 2026». Питання, на яке оракул платформи має дати відповідь, виглядає простим: чи було офіційно продовжено двотижневе перемир'я між США та Іраном, оголошене 7 квітня 2026 року?

За цим питанням стоять понад 77 мільйонів доларів торгового обороту, репутація однієї з найбільш помітних криптокомпаній останніх років і фундаментальне питання — чи можна довіряти децентралізованим ринкам передбачень узагалі.

Незважаючи на офіційну заяву Дональда Трампа, підтвердження від офіційного посередника — прем'єра Пакистану, прес-реліз Генерального секретаря ООН і консенсус усіх провідних світових ЗМІ, котирування Yes-акцій тримаються на рівні 0,1−0,3 центи. Тобто ринок наразі оцінює ймовірність позитивного рішення менш ніж у 1%.

Хронологія подій

7 квітня 2026. Дональд Трамп оголошує про двотижневе перемир'я з Іраном. Посередник — Пакистан.

21 квітня 2026. За день до завершення угоди Трамп публікує у Truth Social офіційну заяву про безстрокове продовження перемир'я на прохання Пакистану — поки Тегеран готує єдину пропозицію щодо подальших переговорів.

21 квітня 2026. Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у соціальній мережі X публічно підтверджує продовження від імені офіційного посередника, дякує Трампу та висловлює надію, що обидві сторони продовжать дотримуватися перемир'я.

21 квітня 2026. Генеральний секретар ООН публікує Note to Correspondents, у якій вітає продовження перемир'я як крок до деескалації та закликає сторони не вдаватися до дій, що можуть його підірвати.

21−27 квітня 2026. Reuters, Associated Press, Axios, Al Jazeera, BBC, CNBC і Wall Street Journal одностайно повідомляють про продовження. Військові дії на місці не відновлюються.

Однак на Polymarket усе цей час ринок поводиться так, ніби нічого з вищезазначеного не відбулося.

Аргументи інвесторів Yes

Група великих холдерів Yes-акцій оскаржує траєкторію ринку, спираючись на буквальне прочитання його ж власних правил. Згідно з опублікованими умовами, ринок має бути вирішений як «Yes», якщо є офіційне продовження перемир'я, підтверджене обома сторонами, або «переважним консенсусом достовірних медіаповідомлень».

Інвестори наводять чотири ключові докази, кожен з яких незалежно один від одного може закрити питання:

1. Заява США. Публікація Дональда Трампа в Truth Social — офіційно визнане Polymarket джерело, що використовувалося для резолюції аналогічних ринків раніше.

2. Заява іранської сторони через мандатованого посередника. Іранське МЗС публічно визнало Пакистан «principal mediator» («головним посередником») у переговорах. Згідно зі статтею 8 Гаазької конвенції 1907 року про мирне вирішення міжнародних спорів, у режимі спеціального посередництва конфліктуючі держави «припиняють будь-яке пряме спілкування з предмету спору, який вважається переданим виключно посередницьким державам». Іншими словами, в межах свого мандата заяви Пакистану юридично транслюють позицію Ірану.

3. Підтвердження від ООН. Note to Correspondents Генерального секретаря — не новинне повідомлення. Це формальний документ Секретаріату, який, відповідно до правил міжнародної дипломатичної комунікації, не міг би «вітати продовження» без отримання офіційних нот (Notes Verbales) від обох сторін угоди. ООН — не газета, а нотаріус.

4. Медіаконсенсус. Усі провідні світові видання — без винятку — повідомили про продовження. Це прямо відповідає альтернативному критерію, прописаному в правилах самого ринку.

«Ринок не може ставити на No, коли фактична ситуація на землі кричить Yes», — формулюють свою позицію інвестори.

Що на кону

Загальний оборот ринку — 77,2 мільйона доларів. За даними групи холдерів Yes, окремі учасники накопичили позиції на десятки мільйонів акцій за ціною 0,1−0,3 центи. У разі резолюції «Yes» виплата становить $1 за акцію — тобто потенційний виграш одного з найбільших холдерів може перевищити 20 мільйонів доларів. У разі резолюції «No» — нуль.

При цьому ситуація на ринку аномальна: акції Yes за ціною 0,1 і 0,2 центи фактично відсутні в продажу, але стоять активні ордери на купівлю, які не виконуються вже понад добу. Тобто торгів проти Yes-холдерів практично немає — продавців знизу не залишилося. Це класична ознака того, що інформовані учасники бачать дисконнект між фактологією та котируваннями.

Контекст: Polymarket і шлейф спірних резолюцій

Це не перший випадок, коли резолюції Polymarket щодо геополітичних подій викликають питання. Bloomberg ще на початку квітня писав про понад 170 мільйонів доларів, що пройшли через ринки, пов'язані з перемир'ям США-Іран, і про сумніви щодо здатності платформи «чисто врегульовувати контракти, які вона брокерує».

Ринки передбачень як інститут будуються виключно на довірі. Якщо платформа ігнорує власні правила або тлумачить їх непослідовно — особливо в кейсах з настільки очевидною фактологічною базою, як цей — це підриває саму ідею «розподіленого оракула правди», на якій тримається індустрія. У цьому сенсі зараз ставка вища за $20 мільйонів одного інвестора: на кону стоїть легітимність всієї моделі.

Що далі

Остаточну резолюцію винесе UMA-протокол — децентралізований оракул, на якому працює Polymarket. Власники токенів UMA проголосують за один з варіантів. Інвестори Yes готують публічну кампанію, юридичні документи та апелюють до буквального прочитання правил і міжнародно-правової рамки.

Якщо платформа вирішить ринок як «No», ігноруючи заяви президента США, прем'єра Пакистану як офіційного посередника та офіційний документ Генсека ООН, це створить прецедент, який поставить під сумнів усю інфраструктуру децентралізованих ринків передбачень. Інвестори вже заявили, що в такому разі готові ініціювати судові позови.

Голосування UMA стане моментом істини — не лише для одного ринку на $77 млн, а й для індустрії, яка хоче претендувати на статус «найточнішого джерела правди про майбутнє».