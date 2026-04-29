Спір на $77млн: чому рішення Polymarket щодо перемир`я США-Іран в центрі скандалу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 квітня 2026, 18:00

Спір на $77млн: чому рішення Polymarket щодо перемир`я США-Іран в центрі скандалу

Найбільший у світі ринок передбачень готується вирішити питання, відповідь на яке вже дали Білий дім, прем'єр Пакистану, Генеральний секретар ООН і всі провідні світові медіа. Однак котирування на Polymarket рухаються в протилежному напрямку — і ставка для одного з інвесторів перевищує 20 мільйонів доларів.

У чому суть

На Polymarket — найбільшій у світі платформі ринків передбачень — наближається до резолюції контракт «US x Iran ceasefire extended by April 22, 2026». Питання, на яке оракул платформи має дати відповідь, виглядає простим: чи було офіційно продовжено двотижневе перемир'я між США та Іраном, оголошене 7 квітня 2026 року?

За цим питанням стоять понад 77 мільйонів доларів торгового обороту, репутація однієї з найбільш помітних криптокомпаній останніх років і фундаментальне питання — чи можна довіряти децентралізованим ринкам передбачень узагалі.

Незважаючи на офіційну заяву Дональда Трампа, підтвердження від офіційного посередника — прем'єра Пакистану, прес-реліз Генерального секретаря ООН і консенсус усіх провідних світових ЗМІ, котирування Yes-акцій тримаються на рівні 0,1−0,3 центи. Тобто ринок наразі оцінює ймовірність позитивного рішення менш ніж у 1%.

Хронологія подій

7 квітня 2026. Дональд Трамп оголошує про двотижневе перемир'я з Іраном. Посередник — Пакистан.

21 квітня 2026. За день до завершення угоди Трамп публікує у Truth Social офіційну заяву про безстрокове продовження перемир'я на прохання Пакистану — поки Тегеран готує єдину пропозицію щодо подальших переговорів.

21 квітня 2026. Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у соціальній мережі X публічно підтверджує продовження від імені офіційного посередника, дякує Трампу та висловлює надію, що обидві сторони продовжать дотримуватися перемир'я.

21 квітня 2026. Генеральний секретар ООН публікує Note to Correspondents, у якій вітає продовження перемир'я як крок до деескалації та закликає сторони не вдаватися до дій, що можуть його підірвати.

21−27 квітня 2026. Reuters, Associated Press, Axios, Al Jazeera, BBC, CNBC і Wall Street Journal одностайно повідомляють про продовження. Військові дії на місці не відновлюються.

Однак на Polymarket усе цей час ринок поводиться так, ніби нічого з вищезазначеного не відбулося.

Аргументи інвесторів Yes

Група великих холдерів Yes-акцій оскаржує траєкторію ринку, спираючись на буквальне прочитання його ж власних правил. Згідно з опублікованими умовами, ринок має бути вирішений як «Yes», якщо є офіційне продовження перемир'я, підтверджене обома сторонами, або «переважним консенсусом достовірних медіаповідомлень».

Інвестори наводять чотири ключові докази, кожен з яких незалежно один від одного може закрити питання:

1. Заява США. Публікація Дональда Трампа в Truth Social — офіційно визнане Polymarket джерело, що використовувалося для резолюції аналогічних ринків раніше.

2. Заява іранської сторони через мандатованого посередника. Іранське МЗС публічно визнало Пакистан «principal mediator» («головним посередником») у переговорах. Згідно зі статтею 8 Гаазької конвенції 1907 року про мирне вирішення міжнародних спорів, у режимі спеціального посередництва конфліктуючі держави «припиняють будь-яке пряме спілкування з предмету спору, який вважається переданим виключно посередницьким державам». Іншими словами, в межах свого мандата заяви Пакистану юридично транслюють позицію Ірану.

3. Підтвердження від ООН. Note to Correspondents Генерального секретаря — не новинне повідомлення. Це формальний документ Секретаріату, який, відповідно до правил міжнародної дипломатичної комунікації, не міг би «вітати продовження» без отримання офіційних нот (Notes Verbales) від обох сторін угоди. ООН — не газета, а нотаріус.

4. Медіаконсенсус. Усі провідні світові видання — без винятку — повідомили про продовження. Це прямо відповідає альтернативному критерію, прописаному в правилах самого ринку.

«Ринок не може ставити на No, коли фактична ситуація на землі кричить Yes», — формулюють свою позицію інвестори.

Що на кону

Загальний оборот ринку — 77,2 мільйона доларів. За даними групи холдерів Yes, окремі учасники накопичили позиції на десятки мільйонів акцій за ціною 0,1−0,3 центи. У разі резолюції «Yes» виплата становить $1 за акцію — тобто потенційний виграш одного з найбільших холдерів може перевищити 20 мільйонів доларів. У разі резолюції «No» — нуль.

При цьому ситуація на ринку аномальна: акції Yes за ціною 0,1 і 0,2 центи фактично відсутні в продажу, але стоять активні ордери на купівлю, які не виконуються вже понад добу. Тобто торгів проти Yes-холдерів практично немає — продавців знизу не залишилося. Це класична ознака того, що інформовані учасники бачать дисконнект між фактологією та котируваннями.

Контекст: Polymarket і шлейф спірних резолюцій

Це не перший випадок, коли резолюції Polymarket щодо геополітичних подій викликають питання. Bloomberg ще на початку квітня писав про понад 170 мільйонів доларів, що пройшли через ринки, пов'язані з перемир'ям США-Іран, і про сумніви щодо здатності платформи «чисто врегульовувати контракти, які вона брокерує».

Ринки передбачень як інститут будуються виключно на довірі. Якщо платформа ігнорує власні правила або тлумачить їх непослідовно — особливо в кейсах з настільки очевидною фактологічною базою, як цей — це підриває саму ідею «розподіленого оракула правди», на якій тримається індустрія. У цьому сенсі зараз ставка вища за $20 мільйонів одного інвестора: на кону стоїть легітимність всієї моделі.

Що далі

Остаточну резолюцію винесе UMA-протокол — децентралізований оракул, на якому працює Polymarket. Власники токенів UMA проголосують за один з варіантів. Інвестори Yes готують публічну кампанію, юридичні документи та апелюють до буквального прочитання правил і міжнародно-правової рамки.

Якщо платформа вирішить ринок як «No», ігноруючи заяви президента США, прем'єра Пакистану як офіційного посередника та офіційний документ Генсека ООН, це створить прецедент, який поставить під сумнів усю інфраструктуру децентралізованих ринків передбачень. Інвестори вже заявили, що в такому разі готові ініціювати судові позови.

Голосування UMA стане моментом істини — не лише для одного ринку на $77 млн, а й для індустрії, яка хоче претендувати на статус «найточнішого джерела правди про майбутнє».

Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами