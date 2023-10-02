S&P 500 вперше за рік закрив квартал у «мінус»: як енергетики обійшли ШІ та фінансистів

«Найтемніша ніч перед світанком» — ця закономірність працює і для ринку акцій. Після того, як минулого тижня інвестори пережили один із найгірших тижнів, заключні дні вересня дали надію, що найгірше вже позаду. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Злети й падіння тижня

Минулий тиждень знову став розчаруванням для інвесторів: індекс S&P 500 втратив ще 0,7%, на фоні падіння переважно Value-акцій. Технологічний NASDAQ завершив тиждень без змін.

Заключні дні пройшли досить нервово та волатильно, що типово для закінчення кварталу.

Лідери зростання та падіння в індексі S&P 500 за 25−29 вересня

Компанія Тікер Результат за тиждень, % Trimble TRMB 7,25 Nike NKE 5,25 nVidia NVDA 4,25 NextEra NEE 15,38 Newmont Corp NEM 9,3 CarMax KMX 7,74



Акції виробника технологій та систем точного місцезнаходження Trimble (їм, до речі, належить авторство технології GPS) були лідером серед акцій неспокійного тижня 25−29 вересня. Цьому сприяла вкрай вигідна угода з часткового продажу активів корпорації AGCO, що займається виготовленням сільськогосподарської техніки.

Компанія виведе частину активів в окреме підприємство, де левову частку матиме AGCO. Угода додає понад $2 млрд активів на баланс Trimble.

Nike відзвітував про несподіване скорочення запасів, що сприяло зростанню акцій не тільки самої компанії, а і її конкурентів у світі: Adidas, Puma, Under Armour та інших виробників спортивних товарів.

nVidia продовжує лідирувати у сфері штучного інтелекту. Зростанню акцій сприяла позитивна новина від Palantir Technologies, які отримали великий контракт уряду США на $250 млн для розробки систем ШІ. nVidia займає левову частку ринку «заліза» для виробництва ШІ-систем.

Серед аутсайдерів були акції сектору комунальних підприємств на чолі з найбільшою компанією сектору NextEra Energy, що займається постачанням електроенергії для штату Флорида. Цього тижня компанія оголосила про продаж деяких газових активів за $923 млн конкуренту задля збільшення обсягу ліквідних активів на балансі. Ринок побачив у цьому негативну перспективу зниження доходів, а тому наперед відреагував значним падінням.

Акції одного з найбільших світових виробників золота Newmont Corp впали майже на 10% на фоні різкого падіння вартості шляхетного металу — негативно впливає зміцнення долара та зростання дохідності облігацій. Золото, зазвичай, зростає у періоди сильної девальвації або ж значних геополітичних ризиків.

CarMax, мережа з продажу вторинних авто, відзвітувала про слабкий квартал: органічні продажі знизились на 9%, а прибуток на акцію склав 0,75 центи, попри очікування 0,78. Компанія продає менше машин, але збільшила питомий виторг на 1 одиницю.

Підсумки кварталу: нафтовики рахують прибутки, всі інші — збитки

Загалом, і місяць, і квартал видались поганими для більшості секторів фондового ринку.

Результати за ІІІ квартал фондового ринку США за секторами

Сектор Результат за 1 місяць, % Результат за 3 квартал, % Енергетика 2,18 10,40 Фінанси 3,04 0,55 Комунікації 3,51 2,95 Медицина 4,64 3,90 Сировина 5,09 4,05 Щоденне споживання 5,33 6,04 Циклічне споживання 5,59 3,15 Промисловість 6,13 5,56 Технології 6,42 6,31 Комунальні підприємства 6,89 10,83 Нерухомість 8,93 9 S&P 500 4,87 3,65



Вересень підтвердив свою репутацію найгіршого місяця для ринку акцій: S&P 500 втратив майже 5%, а за квартал спад становив 3,65% - це перший негативний квартал за останні 12 місяців.

У беззаперечних лідерах — акції енергетичних компаній, які залучені у нафтогазове виробництво. Ці активи виграли від стрімкого зростання нафти. Це, зі свого боку, посилило тривогу щодо ризиків нового зростання інфляції, тому не дивно, що в аутсайдерах сектори, які є найчутливішими до відсоткових ставок: нерухомість та комунальні підприємства.

Додатковим фактором тиску був ризик «шатдауну» уряду: в США завершився фінансовий 2023-й рік, а Конгрес не зміг досягти угоди щодо проєкту бюджету. Це означає, що з початку жовтня всі урядові службовці США не могли б вийти на роботу, оскільки їх праця не оплачується. Однак, минулими вихідними Палаті представників вдалось домовитись про тимчасовий проєкт бюджету, який фінансуватиме уряд протягом 45 днів. Таким чином, вдалося уникнути «шатдауну», а тому початок тижня обіцяє бути позитивнішим.

Статистично, 4-й квартал є позитивним для ринку акцій, зокрема, і через слабкий 3-й квартал, що створює низьку базу порівнянь. Це пов’язано і з тим, що на 4-й календарний квартал припадає велика кількість свят у США: це і Гелловін, і День подяки, і Різдво, а також Чорна п’ятниця, Кіберпонеділок та інші заходи, які сприяють збільшенню квартальних доходів більшості великих компаній.