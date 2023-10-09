Ремонт «під ключ» від забудовника — скільки це коштує у 2023 році та чому про нього варто замислитися

Ремонт — завжди витрата часу, грошей та нервів. Аби позбавити людей зайвих клопотів, пов’язаних із облаштуванням придбаного нового житла, забудовники пропонують послугу ремонту «під ключ». Разом із компанією «Інтергал-Буд» ми з’ясовували, що це таке, скільки коштує та про що потрібно знати покупцю, замовляючи цю послугу у забудовника.

Що таке ремонт «під ключ» від забудовника

Ремонт «під ключ» — це послуга від будівельних компаній, яку пропонують під час купівлі квартири. Замовник та виконавець домовляються щодо цілого комплексу робіт — від дизайнерського ремонту до генерального прибирання після ремонту. Забудовники гарантують, що в результаті виконаних робіт квартира буде повністю готова до заселення.

Зазвичай, у переліку робіт, які мають виконати будівельники, можна побачити наступні пункти:

складання плану ремонту разом із покупцем квартири та розробка спеціального проєкту;

перепланування квартири (якщо цього забажають власники) та отримання дозволів у відповідних інстанціях;

розрахунок витрат на ремонт та затвердження кошторису. Узгодження вартості робіт та матеріалів;

прокладання або заміна електропроводки;

вирівнювання стін, підлоги, стелі;

фінішне оздоблення квартири;

генеральне прибирання після ремонту, після якого помешкання готове до заселення.

Цей перелік може змінюватися, залежно від побажань клієнта та пропозицій забудовника. Так, наприклад, компанія «Інтергал-Буд», яка однією з перших на ринку почала надавати своїм клієнтам послугу ремонту «під ключ», пропонує їм обрати серед декількох варіантів її реалізації.

Перший в компанії називають «оптимальним рішенням». Він представлений у трьох дизайнерських стилях (мінімалізм, нова класика, скандинавський) та містить чистове оздоблення помешкання, шпалери під фарбування, вологостійкий ламінат, плитку у мокрих зонах, встановлення міжкімнатних дверей, освітлення, електрофурнітури, теплої підлоги, облаштування санвузлів, в тому числі з сантехнічним обладнанням та бойлером.

Другий — «мебльований ремонт», де до усього, що зазначено вище, додаються меблі, штори, побутова техніка. Тобто це абсолютно готова до заселення квартира. Що є ідеальним рішенням для людей, які квапляться із заселенням у нове помешкання.

«Така пропозиція є особливо актуальною зараз, коли частина населення, на жаль, втратила свої домівки та майно в них. Ми ж пропонуємо рішення, при якому заїхати у нову квартиру та відчути затишок дому можна відразу після отримання ключів», — пояснює керівниця відділу інвестицій та аналітики компанії «Інтергал-Буд» Анна Анісімова.

Третя пропозиція — кухонний гарнітур — є опціональною. Його можна дозамовити до «оптимального рішення».

«Ремонт „під ключ“ — популярна практика у багатьох країнах. І ми хочемо, щоб вона стала звичною й на нашому ринку», — додала представниця «Інтергал-Буд».

Скільки коштує ремонт «під ключ»

В «Інтергал-Буд» запевнили, що, попри зростання вартості матеріалів та робіт, компанія не підвищувала ціни на ремонти, а, навпаки, суттєво знизила.

«Якщо говорити про базову пропозицію — вдвічі від попереднього прайсу. Ми розуміємо, що значна частина наших співвітчизників опинилася у скрутному становищі, платити по $400-$500 та більше за квадратний метр оздоблення нового житла для багатьох є непосильним», — зауважила Анісімова.

Вартість ремонту в «Інтергал-Буд» сьогодні стартує від $180 за квадратний метр виконаних робіт. Однак, кінцева ж вартість залежить від того, який саме варіант ремонту обере покупець.

Щоб розрахувати кінцеву вартість квартири з ремонтом, до ціни за квадрат, відповідно до обраних умов, необхідно додати вартість ремонту від забудовника.

Наразі в «Інтеграл-Буді» пропонують такі ціни:

$180-$25 0 — за базовий ремонт, залежно від кількості кімнат;

$600 — за ремонт та меблювання;

+$3 800 — у разі дозамовлення кухонного гарнітуру (це меблі та уся необхідна кухонна техніка: холодильник, посудомийка, духовка, варочна панель, витяжка).

Замовити ремонт «під ключ» чи робити самостійно?

В «Інтергал-Буді» порахували, що якщо робити ремонт самостійно, то для покупця трикімнатної квартири площею в 84 «квадрати» лише меблювання та оздоблення помешкання технікою обійдеться приблизно в $30 000. Якщо ж додати до цього вартість самого ремонту, то сума зросте до $70 000.

Замовивши послугу ремонту з меблюванням від забудовника за $600 за квадратний метр, загальна вартість житла складе приблизно $50 000, що значно дешевше.

«І це не враховуючи вартості дизайн-проєкту, яка починається від $30 за квадратний метр, тобто ще плюс $2 500 у наших приблизних розрахунках. У разі замовлення „квартири під ключ“ це все входить у вартість», — пояснює Анісімова.

Не забуваємо також про витрати покупця, які взагалі важко порахувати, коли він наважується робити ремонт самостійно: час, зусилля та нерви, які витрачаються на пошук професійної бригади робітників, необхідних матеріалів, контроль якості робіт. У тих, хто обере послугу ремонту «під ключ», цього клопоту не буде.

Які матеріали використовують забудовники?

Це питання хвилює чи не кожного покупця квартири, які задумуються над тим, щоб замовити послугу ремонту «під ключ». Адже такі роботи виконуються не на один рік і поставитися до цього процесу треба з особливою уважністю.

Зазвичай, покупець узгоджує матеріали, які будуть використані під час ремонту, на етапі планування вартості послуг від забудовника.

В «Інтергал-Буд» пояснили, що матеріали обирають, виходячи з їх функціональних характеристик.

«Не завжди ціна однозначно визначає якість. Тож ми дивимось на співвідношення вартості та наших вимог. Ми намагаємось уникати неякісних матеріалів, адже це призведе до рекламацій з боку наших покупців», — запевнює Анісімова.

До того ж, у компанії уточнили, що хорошу вартість на матеріали вдається утримувати завдяки двом головним чинникам:

власним домовленостям із постачальниками;

гуртовим обсягам закупівель.

«Тобто той матеріал, який купуємо ми, для нас буде значно дешевшим, ніж якщо покупець нерухомості вирішить придбати його самостійно у роздріб», — розповіла представниця забудовника.

Питання, які обов’язково потрібно узгодити покупцю з забудовником

Щоб на етапі прийняття робіт не виникло конфліктних ситуацій, необхідно узгодити всі нюанси ще під час замовлення ремонту.

Наприклад, покупцю потрібно буде обрати одне із запропонованих забудовником дизайнерських рішень. А також підписати договір із затвердженим переліком:

робіт, які мають бути виконані;

матеріалів, які будуть використані.

«Можливі мінімальні зміни з нашого боку, і ми залишаємо за собою це право. Наприклад, вказана колекція плитки закінчується, ми фізично не в змозі використати саме її, тож ми обираємо максимально схожу, що не є гіршою за своїми характеристиками. Буває всяке, тим паче, зараз війна», — пояснили в «Інтергал-Буд».

Замість висновку

Оздоблення помешкання самотужки — тривалий та дорогий процес. Обираючи квартиру «під ключ», покупець отримує економію не лише грошей, а й власного часу, зусиль, врешті, нервів.

Оскільки для багатьох українців ремонт від забудовника є новою пропозицією, що може викликати певні сумніви, в «Інтергал-Буді» запропонували цікаве рішення, щоб їх розвіяти. Забудовник облаштував у деяких своїх ЖК спеціальні шоуруми. Це вже оздоблені квартири, переглянувши які, можна на власні очі пересвідчитись, за що саме ви, в результаті, заплатите.

«Той факт, що відсоток угод на купівлю квартир із ремонтом у проєктах „Інтергал-Буд“ щороку зростає, є підтвердженням, що наша пропозиція конкурентна та вигідна», — підсумувала Анна Анісімова з «Інтергал-Буд».