«Продавай все у травні»: чому очікування літа розчаровує інвесторів

«Чудова сімка» звузилася до «одиниці»

Все ж таки, у народній мудрості щось таке є — те, до чого варто дослухатися. Пригадуєте відому приказку Волл-стріт про те, що «продавайте все у травні та йдіть відпочивати», яка натякає, що літо — не найкращий час для ринків капіталу? Звісно, це не закон і навіть не правило, але, з огляду на історичні дані за багато десятиліть, чимало місяців літньої пори і справді були невдалими для інвесторів. Цього літа все могло бути інакше, принаймні, так здавалося ще де кілька тижнів тому. Ринки переповнював оптимізм, індекси зростали і ставили історичні рекорди, дохідність облігацій знижувалася, жадібність перемагала страх, а бики, здавалося, загнали ведмедів у глухий кут.

Але ніщо не вічне під місяцем, і навіть така розповсюджена і природна людська риса, як жадібність, вимагає постійного підживлення. Інвестори потребують каталізаторів, які б стимулювали їх оптимізм. Одним із таких міг би стати квартальний звіт Nvidia — найдорожчого у світі виробника мікропроцесорів, компанії, що стала технічним фундаментом для створення та розвитку штучного інтелекту. Ми вже писали про те, що результати компанії виявилися просто чудовими, прогнози перехоплювали подих, а нове бачення світу збуджувало уяву. Все це трансформувалося в стрімке зростання ціни акцій і минулої середи воно склало 33% лише за один місяць та шалені 132% із початку року. «Чудова сімка» звузилася до розмірів «Фантастичної одиниці» і все було б чудово, якби не одне «але»…

Nvidia так і залишилася одиницею, нехай і фантастичною, але одиницею, — їй так і не вдалося повести за собою весь ринок. І за свідченнями досвідчених інвесторів, такого, щоб ринок падав в той час, як його лідер зростає, не траплялося раніше ніколи. Новий етап зростання ринку, який так всі очікували та пов’язували з можливим гарним квартальним звітом Nvidia, так і не розпочався. Індекси червоніють і демонструють повну відсутність бажання рухатися вгору.

Очікування стають песимістичними

Основна причина гальмування — макроекономіка та політика ФРС. Друга оцінка ВВП США у першому кварталі повністю співпала з прогнозом, продемонструвавши зростання лише на 1,3%. Нагадаємо, що в четвертому кварталі минулого року цей показник був суттєво вищим — 3,4%. Звісно, подібні дані не сильно надихають, але й передчасно засмучуватися не варто. Ось, наприклад, економісти Bank of America переконані, що «економіка дещо пригальмувала в першому кварталі, але загалом вона залишається стабільною». Сподіватимемося, що вони знають, що кажуть.

Впевненість споживачів у завтрашньому дні не виглядає аж надто міцною. Інфляція позбавила людей частини заощаджень, високі відсоткові ставки змушують більше платити за іпотекою та іншими кредитами, грошей на покупки та розваги залишається все менше. Якби не рекордно низьке безробіття, що дозволяє більшості громадян отримувати дохід, то картина взагалі б виглядала досить сумно. Але й зараз, чесно кажучи, вона не дуже оптимістична. Зростання роздрібних продажів у квітні склало всього 0,2%. Індекс споживчих настроїв Conference Board зріс у травні до 102,0 із 97,5 у квітні, що є незначним переглядом у бік підвищення. Індекс поточного становища, заснований на оцінці споживачами поточної кон'юнктури бізнесу та ринку праці, зріс до 143,1 у травні зі 140,6 у квітні. Індекс очікувань, заснований на короткострокових прогнозах споживачів щодо доходів, ділової активності та стану ринку праці, зріс до 74,6 із 68,8 минулого місяця. Виглядає, як покращення, але четвертий місяць поспіль індекс очікувань був нижчим за 80, що є порогом, який зазвичай сигналізує про майбутню рецесію.

Ну, і основне — «higher for longer» як була, так і залишається домінуючою стратегією ФРС. Коментуючи ситуацію в економіці цього тижня, один із керівників ФРС висловив думку, що йому б «хотілося побачити зниження інфляції протягом декількох місяців поспіль, перш ніж знижувати ставки». Аукціон із продажу держоблігацій цього тижня продемонстрував брак попиту. Все це разом почало штовхати ціни на державні облігації США на «південь», що є завжди поганою новиною для ринку акцій, який цього тижня демонстрував стійку тенденцію до зниження.

Останнім шансом «врятувати тиждень» могло стати оприлюднення даних про РСЕ Index, яким ФРС вимірює інфляцію. Очікувалося, що індекс зросте на 0,3%, а в річному вимірі на 2,7%. Фактичні результати повністю співпали з прогнозами, не продемонструвавши переконливих рухів у бік зниження. Базовий РСЕ, без урахування цін на продукти харчування та пальне, зріс на 0,2%, що трохи краще очікувань на рівні 0,3%, та 2,8% у річному вимірі. В результаті, не схоже, що ці показники — це саме те, що хоче побачити ФРС, перш ніж прийняти рішення про зниження ставки, а ринок, перш ніж стрибати далі вгору.

На завершення, звісно, неможливо не згадати про визнання Дональда Трампа винним у підробці документів. Важко сказати, як саме це позначиться на ринках, думаю, що можливість подібного вердикту вже давно була закладена до цін, але сам факт, що на посаду Президента США балотуватиметься не громадянин із бездоганною репутацією, а засуджений порушник закону, точно не додає оптимізму, якого й так вже майже не залишилося.

Читайте також: Агресивний портфель «Мінфіну»: робимо ставку на сервіс для ШІ

Тож, із огляду на все перераховане, як би нам врешті-решт не довелося визнати, що і справді варто дослухатися до народної мудрості, а отже найкращою стратегією і справді може стати «Sell in May and go away!».