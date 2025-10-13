Втрати у відсотках брешуть: чим небезпечні ринкові корекції для ваших інвестицій

Коли ринок обвалюється на 20%, заголовки спокійно повідомляють про це, а інвестори з розумінням кивають. Здається, це звичайна, керована просадка, частина гри. Проте це небезпечна ілюзія. Насправді ведмежі ринки завдають асиметричної шкоди: для відновлення капіталу потрібен значно більший приріст. Але найголовніше — вони безповоротно крадуть найцінніший актив інвестора — час, руйнуючи магію складного відсотка і ставлячи під загрозу ваші фінансові мрії. Про це пише трейдер Ленс Робертс.

Ілюзія безпеки у відсотках

Коли трапляються втрати на ведмежому ринку, ми чуємо знайому мантру: «Ринок впав на 20%». Це звучить як частина природного циклу, історично очікувана подія, з якою можна змиритися. Відомий фінансовий блогер Бен Карлсон писав, що в довгостроковій перспективі бичачі ринки завжди перемагають, а ведмежі — лише короткі, хоч і болісні, епізоди. І графіки відсоткової дохідності, здається, це підтверджують.

Такий погляд створює оманливе відчуття безпеки. Він заспокоює, заколисує і переконує, що найкраща стратегія — просто залишатися в ринку, незважаючи ні на що.

Але поставте собі два простих запитання:

Якщо це правда, чому жоден легендарний інвестор — від Воррена Баффета до Пола Тюдора Джонса — ніколи не сповідував сліпу стратегію «купи і тримай»?

Чому всі вони дотримуються одного золотого правила: «купувати дешево, продавати дорого»?

Тому що вони знають: втрата 20% капіталу — це не просто тимчасова неприємність. Це перезавантаження вашого фінансового шляху. Чим глибша яма, тим довше і важче з неї вибиратися. Багато хто думає, що зможе «пересидіти» бурю, але психологія невблаганна: страх змушує людей продавати на дні, фіксуючи катастрофічні збитки. Саме в цей момент ілюзія розбивається, а шкода стає реальною.

Математика збитків

Втрати завдають набагато більше шкоди, ніж здається на перший погляд, адже їхня математика жорстока й асиметрична.

Щоб відновити втрату в 20%, вам потрібен приріст у 25%.

Щоб компенсувати падіння на 30%, знадобиться заробити майже 43%.

А після обвалу на 50% ваш портфель має зрости на 100%, щоб просто повернутися до початкової точки.

Це не абстракція, а фінансова реальність. Уявіть, що ринок зріс із 1000 до 8000 пунктів, принісши вам 700% прибутку. Здавалося б, чого боятися 50% корекції? Але проблема в тому, що 50% корекція — це мінус 4000 пунктів. Ваш прибуток у 700% миттєво скорочується до 300%. Ви втрачаєте не «половину відсотків», а половину реальних грошей, зароблених роками. І тепер вам потрібно знову пройти цей шлях, щоб повернути втрачене.

Історія це підтверджує. Після краху 2008 року, коли ринок втратив понад 56%, інвесторам знадобилося шість років та понад 113% зростання, щоб просто вийти в нуль. Більшість не витримали: вони панікували, виходили в кеш і пропускали подальше відновлення, зафіксувавши збитки назавжди.

Просадки — це не тимчасові події. Це математичні пастки, які затягують тим сильніше, чим глибше ви в них падаєте.

Втрачений час та зруйнована магія складного відсотка

Ведмежі ринки крадуть не лише гроші. Вони забирають те, що неможливо повернути — час. А час — це кисень для ваших інвестицій, паливо для магії складного відсотка.

Фінансові консультанти люблять говорити про «середню річну дохідність», але це ще одна небезпечна ілюзія. Один невдалий рік може перекреслити роки успіхів. Наприклад, після трьох років стабільного зростання по 10% лише одна втрата в 10% зменшить вашу середню дохідність вдвічі. Вплив збитків руйнує ефект снігової кулі, змушуючи вас починати все спочатку.

Дослідження показують сувору правду: через періодичні кризи інвестори, які розраховували на середню дохідність у 6−7% річних, зазвичай не досягають своєї мети навіть наприкінці життя.

Для тих, хто наближається до пенсії, це справжня катастрофа. Ведмежий ринок на старті пенсійного життя може стати фінансовим вироком. Коли ви змушені продавати активи, що впали в ціні, для покриття витрат, ви назавжди фіксуєте збитки, і ваш капітал тане на очах. Це називається «ризик послідовності дохідності», і він може зруйнувати навіть найнадійніший план.

Тож, коли наступного разу почуєте, що корекції можна ігнорувати, запитайте у порадника, чи проходив він сам хоча б через одну з них.

Стратегії виживання в бурю

Розуміти справжню ціну ведмежого ринку — перший крок. Другий — діяти. Ось шість правил, які допоможуть захистити ваш капітал і майбутнє.

Обмежуйте втрати. Головне не заробити на кожному злеті, а вижити під час кожного падіння. Управління ризиками — це і є управління дохідністю.

Тримайте грошовий резерв. Запас готівки на 2−3 роки життя — це ваша «подушка безпеки». Вона не дасть вам продавати активи на дні, коли паніка досягає піка.

Дисципліновано ребалансуйте. Коли ринки падають, купуйте. Коли злітають, фіксуйте частину прибутку. Це змушує вас діяти проти натовпу, купуючи дешево і продаючи дорого.

Будьте тактично гнучкими. Зменшуйте ризик, коли ринок перегрітий, і збільшуйте, коли він наляканий. Не грайте в «усе або нічого».

Захищайте пенсійний капітал. На пенсії або перед нею будьте консервативними. Зменшуйте зняття коштів під час кризи. Один сильний удар на старті може зруйнувати все.

Поважайте цикли. Ведмежі ринки — це неминуча частина шляху. Наратив «ринок завжди відновлюється» правдивий для індексу, але не завжди для вас.

Не дозволяйте відсоткам себе обдурити. Падіння на 20% — це не просто цифра в новинах. Це перезавантаження, яке коштує вам капіталу і часу. Думайте не у відсотках, а в роках і цілях. Ведмежі ринки прийдуть, це неминуче. Ваше завдання — пережити їх, не втративши те, що повернути неможливо: час.