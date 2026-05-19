Найочікуваніший новий ЖК Біоритм від KAN Development

Коли половина забудовників заморозила проєкти, а ринок первинної нерухомості скоротився вдвічі, KAN Development оголосив старт будівництва Біоритму — масштабного житлового комплексу на Великій Васильківській, 143/2. Розпочали, як завжди нестандартно для ринку: не з котловану, а зі школи. І тут немає жодної помилки — так, саме зі школи.

Ця деталь важливіша, ніж здається. Вона говорить про пріоритети компанії чіткіше, ніж будь-які слова: компанія будує не просто квадратні метри, а середовище для тривалого, осмисленого, комфортного проживання. І робить це під час війни, коли легше нічого не починати.

Хто будує і чому можна довіряти

KAN Development — український девелопер із 25-річним досвідом на київському ринку нерухомості. Цифри, які говорять самі за себе: понад 4 млн м² реалізованої нерухомості, більш ніж 20 500 зданих квартир у Києві. В портфелі — проєкти, що стали точками відліку для столиці: Файна Таун, Республіка, Tetris Hall, UNIT.Home, Сental Park, Комфорт Таун.

Головне, що важливо знати покупцю: жодного замороженого об'єкта за всю історію компанії — ні до повномасштабного вторгнення, ні після лютого 2022-го. Щобільше: KAN традиційно здає об'єкти вчасно або достроково. Це репутація, підтверджена кожним зданим об'єктом.

У роки повномасштабної війни компанія вклала 120 млн доларів у власний Освітній холдинг A+. Сьогодні він об'єднує 15 навчальних закладів — це найбільша приватна освітня мережа в Україні. Такий масштаб інвестицій у соціальну інфраструктуру сьогодні — окремий сигнал про горизонт планування компанії.

Що таке Біоритм і де це

Адреса: вул. Велика Васильківська, 143/2, перехрестя з вул. Джона Маккейна — один із найбільш впізнаваних і транспортно доступних перехресть центрального Києва.

Концепція проєкту базується на хронобіології — науці про природні циклічні процеси в організмі людини. Практичний зміст: кожен елемент комплексу — від орієнтації будівель та освітлення до розташування зон відпочинку — розроблений з урахуванням того, як людина живе протягом дня, а не просто як виглядатиме фасад. Не просто ЖК — а повноцінне місто в місті зі власною екосистемою.

SkyRytm: 610 метрів над містом

Центральний і найефектніший елемент комплексу — панорамний міст SkyRytm, прогулянкова алея на рівні 16-го поверху завдовжки 610 метрів. Він з'єднує всі будинки комплексу в єдиний простір. Це найдовший прогулянковий променад на дахах в Україні.

На рівні SkyRytm розташовані: три панорамних басейни — кожен на даху окремого будинку комплексу; SPA-комплекс; фітнес-зони; камерні бари із видом на Київ. Ранкове плавання з видом на місто, вечір із келихом вина, поки сонце тоне у вогнях столиці — саме так виглядатиме звичайний вечір майбутнього мешканця Біоритму.

SPA на 16-му поверсі

Окремий і продуманий простір відновлення: панорамна фінська сауна з сухою парою, яка знімає напруження й активізує кровообіг; римська парна з вологим ароматизованим повітрям для глибокого розслаблення м'язів; прохідна контрастна купель; зона релаксу з м'якими лежаками та приглушеним освітленням; бар із трав'яними чаями, фрешами та вином; відкрита тераса з панорамним видом на місто. Усе це — не окремий комерційний об'єкт, а інфраструктура для мешканців житлового комплексу Біоритм.

Власний парк і простір для дітей

1,3 гектара зеленого двору без автомобілів — авторський ландшафт у самому центрі Києва. Парк повністю пішохідний. Дитячий простір інтегрований у природне середовище: безпечне покриття, м'яке освітлення, зони для гри й відпочинку. Це місце, де можна прогулятися вранці з кавою серед зелені або провести вечір із дітьми — не виходячи за межі комплексу у пошуках парку.

Освіта: дитячий садок Біоритм і Київський ліцей A+

Для сімей із дітьми — можливо, найважливіша частина всього проєкту. Безпосередньо в межах комплексу розташовані два освітніх заклади.

Дитячий садок Біоритм: міжнародна програма Cambridge Early Years, англійська впродовж усього дня, максимум 60 дітей, групи до 15 осіб, співвідношення 1 педагог на 6 малюків. Mini-Lab, мистецтво, музика, спорт, власний зелений двір.

Київський ліцей Освітнього холдингу A+: сучасна будівля з інноваційними лабораторіями, digital-хабами, трансформер-класами та спортивною ареною. Навчання від 1-го до 12-го класу. Програми Cambridge Primary, IGCSE та A-Level. STEAM, Future Skills, Entrepreneurship Lab, бізнес-симуляції. University Counselling — підготовка до вступу в провідні університети світу. Надійне укриття, розумна будівля, очищення повітря. Англомовне середовище плюс додаткові іноземні мови. Індивідуальні освітні траєкторії та рання профорієнтація.

Спорт, відпочинок і сервіс

Майданчик для падел-тенісу — елегантна динамічна гра, яка стає дедалі популярнішою в Україні. Універсальна спортивна зона — від ранкових тренувань до матчів із друзями. Приватна фітнес-студія з природним освітленням і високими стелями — для силових тренувань, йоги та танців. П'ять BBQ-зон із дизайнерським озелененням, природними матеріалами та м'яким освітленням. Party-room для приватних заходів — без потреби шукати та орендувати зовнішній майданчик.

Дворівневий підземний паркінг із прямими виходами до всіх будинків, сучасними системами освітлення, вентиляції та відеоспостереження — незалежно від погоди і часу доби ви потрапляєте додому без зайвих кроків.

Керуюча компанія комплексу працює за стандартами п'ятизіркового готелю: лобі, консьєрж-сервіс, щоденний клінінг, цілодобова технічна підтримка. Однак відчуття, як удома, де про все подбали заздалегідь.

Планування квартир: від 43 м²

Тільки в першому будинку передбачено 19 типів планувань від 43 м² на будь-який стиль і розмір сім'ї. Однокімнатні квартири від 43 м² з продуманим зонуванням і лоджіями; двокімнатні від 71 м² із гардеробними; трикімнатні від 117 до 174 м² для великих родин; чотирикімнатні до 301 м² — для тих, кому потрібен справжній простір тощо. У більшості планувань — гардеробні, продумана логіка руху, баланс між приватними і спільними зонами. Це все дозволяє обрати квартиру під ритм твого життя і бажану сторону світла.

Чому зараз

Ринок первинки скоротився, але ті забудовники, які продовжують будувати, пройшли природний відбір. KAN Development у цьому списку — з найтривалішим і найбездоганнішим треком.

Локація на Великій Васильківській — одна з центральних і найбільш ліквідних адрес столиці. Ціна входу в таку адресу з таким обсягом інфраструктури в довоєнних умовах була б іншою.

Як діяти

Хід будівництва відкритий для перегляду на сайті проєкту. Там само — всі планування із детальними схемами, площами та описами зон. Бронювання — онлайн або через відділ продажу.

