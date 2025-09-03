Як золотодобувні компанії стають компромісом у волатильні часи

Акції золотодобувних компаній часто демонструють подвійний ефект: вони реагують на зростання ціни золота, але при цьому випереджають сам метал завдяки збільшенню прибутків. Як такі компанії поєднують у собі властивості захисного активу та потенціал зростання, і при цьому відкривають нові можливості у неспокійні для ринку часи, розповідає інвестиційна експертка Маргарита Шахрова.

Весна 2025: золото в центрі уваги інвесторів

Навесні золото оновлювало історичні максимуми: середня ціна в Q1'25 була близько $2 860 за унцію, а у травні котирування піднялися до ~$3 220.

Що сприяло такому зростанню?

1. Центробанки активно скуповували метал. Лише за перші три місяці 2025 року вони поповнили резерви на 244 тонни.

2. Інвестори також обирали «золоті» фонди. На початку року інвестиції у золоті ETF збільшилися на 226,5 тонни — найбільший квартальний приріст за останні три роки.

Що вплинуло на ринок?

Ризики рецесії, висока волатильність, геополітичні проблеми — війни й торговельні суперечки — тримали світ у напрузі.

Американські державні облігації, які зазвичай захищають портфель у кризу, цього разу втратили статус безпечного притулку. Їхня дохідність зростала через побоювання дефіцитів бюджету і торговельні війни.

Долар США також ослаб, хоча раніше укріплювався. Інвестори почали переосмислювати його роль як захисного інструменту.

У результаті золото стало практично поза конкуренцією. Як зазначали у BlackRock, у весняному розпродажі акцій лише золото показало позитивний результат, тоді як і долар, і держоблігації подешевшали. Сьогодні цей дорогоцінний метал займає позицію своєрідного «полісу безпеки». Тому навіть великі інвестфонди визнають, що значення золота в диверсифікації портфеля зростає.

Що змінилося до кінця серпня

На цей момент фокус ринку зосереджений на акціях. У серпні S&P 500 і Nasdaq досягли рекордних рівнів на тлі стійких прибутків та очікувань пом’якшення політики ФРС. Золото тримається високо (на рівні $3,3 тис./за унцію), але вже не є головною темою щодня.

Це може бути сигналом — не хаотично змінювати класи активів, а робити акценти: золото зберігати як страхування від несподіванок, акції — як двигун зростання. При тому, акції золотодобувних компаній, зокрема Barrick Mining та Newmont, додали 16−20 % за місяць, що вказує на поєднання високих цін на метал та інтересу до акцій.

Що схиляє терези на користь акцій?

Попри весняну перевагу захисних активів, ринкові тренди не тривають вічно. Ринки рухаються, як маятник, коливаючись між захисними та ризиковими активами й періодично відновлюючи попит на більш дохідні інструменти. Які ж зміни можуть схилити ситуацію на користь акцій?

1. Сприятливі макроекономічні умови



Ключовий фактор — монетарна політика. Наразі багато центральних банків утримують високі ставки, борючись з інфляцією. Проте, в міру того як економічне зростання, сповільнюється, тиск на пом’якшення політики посилюється. Історія вже не раз фіксувала: коли ФРС переходила від підвищення до зниження ставок, біржові індекси отримували новий імпульс.



Якщо найближчим часом інфляційний тиск послабиться і ФРС розпочне цикл зниження ставок — це може змінити баланс на користь акцій. Нижчі відсоткові ставки зменшують привабливість бездохідних «тихих гаваней» на кшталт золота та здешевлюють кредитні ресурси. Водночас це підживлює оцінки компаній і апетит інвесторів до ризику.

2. Політичний клімат

Ралі золота значною мірою зумовлене переживаннями щодо геополітики та торговельних воєн. Щойно ці фактори стабілізуються, інвестиційний ландшафт може різко змінитися.

Припустимо, що відбувається прорив у переговорах між найбільшими економіками: США та Китай укладають торговельне перемир’я або навіть широку угоду. Такий розвиток подій автоматично знижує премію за ризик, яку інвестори закладають в ціну золота.

Після оголошення Вашингтоном і Пекіном про тимчасове зниження тарифів, S&P 500 піднявся, відігравши частину попередніх втрат. Інвестори перестали очікувати найгіршого сценарію рецесії через торгову війну. У цей же момент зменшилася мотивація ховатися у захисні активи. Таким чином, деескалація геополітичної напруги або зняття невизначеності (чи то успішне врегулювання війни, чи політичної кризи) може стати сигналом «ризик увімкнено» для глобальних ринків.

3. Корпоративні прибутки та економічні дані

Довгострокове зростання фондового ринку неможливе без надійного фундаменту — корпоративних прибутків та здорової економіки. Наразі корпоративна Америка тішить інвесторів стійкими результатами. Аналітики прогнозують, що у 2025 році прибутки компаній з індексу S&P 500 зростуть приблизно на 14% у річному вимірі. Такий приріст прибутковості створює акціям міцний фундамент для потенційного ралі. Хоча частину прогнозів скоригували вниз через можливі економічні ризики, однак консенсус все одно очікує двозначне зростання прибутків (10% і більше) у 2025 році.

Макроекономічні сигнали при цьому залишаються змішаними, утім без ознак катастрофи. Ймовірність глибокої рецесії у США знижується, а базові економічні показники тримаються на доволі здоровому рівні. Поступове поліпшення настроїв уже повертає інтерес інвесторів до ризику та стимулює перетік капіталу із захисних активів до акцій.

Інвестори, які прагнуть примножити капітал, дедалі частіше обирають саме ринок акцій замість золота, яке залишається радше сховищем цінності та страховим активом. Крім того, зниження інфляції послаблює тиск на витрати компаній і споживчу спроможність населення. Водночас уповільнення інфляції означає і зниження ставок у довгостроковій перспективі, що стимулюватиме економічну активність.

У комплексі макроекономічна стабілізація, мʼяка рецесія, політичне потепління та зміцнення корпоративних фінансів можуть переламати інвестиційні настрої. Золоті фаворити — «тихі гавані» відійшли на другий план, а капітал перемістився на фондовий ринок. Логічно: золото не приносить поточного доходу, тоді як акції забезпечують і дивіденди, і приріст капіталу.

Коли зникає потреба в захисних активах, інвестори знову згадують про «opportunity cost»: тримати кошти у золоті стає невигідно, якщо є шанс заробити на зростанні економіки. Зниження ставок посилить цей ефект — прибутковість облігацій упаде, і акції знову стануть головною альтернативою завдяки привабливій дохідності.

Нинішній період високих ставок багато в чому гальмував фондовий ринок, адже безризикові інструменти (депозити, бонди) давали непоганий відсоток, конкуруючи з акціями. Якщо економічне зростання продовжить укріплюватися на тлі стимулюючих політик, в інвесторів з’явиться страх втратити вигоду — FOMO (fear of missing out). Цей психологічний чинник може й надалі підживити ралі акцій.

Як має діяти інвестор?

Передусім — не панікувати. Досвід криз і відновлень показує: гнатися за ринком безглуздо й шкідливо для капіталу.

Ті, хто інвестував лише в золото на піку страху, ризикують пропустити різке зростання акцій, яке часто починається тоді, коли більшість ще уникає ризику. Проте перебувати на 100% в акціях без хеджування теж недалекоглядно: будь-яка криза може суттєво вдарити по портфелю.

Щоб уникнути хаотичних покупок, варто заздалегідь продумати стратегію розподілу активів. Досвідчений інвестор розглядає портфель цілісно. У цьому контексті золото — це «страхування», яке захищає від екстремальних подій і пом'якшує удари, тоді як акції — «двигун» довгострокового зростання капіталу.

Баланс залежить від ризик-профілю: хтось тримає 5−10% золота, інші — 20%. Проте майже ніхто із професіоналів не вкладає all-in лише в один актив.

Під час квітневого провалу акцій 2025 року долар і облігації не врятували ситуацію — спрацювало тільки золото. Мудрий інвестор формує диверсифікований портфель: невелика частка золота (як хедж від непередбачуваного), якісні акції (як джерело зростання) та додаткові активи — надійні облігації чи готівка для нових вигідних можливостей. Адже сьогодні виграє золото, а завтра — знову акції.

Для тих, хто шукає компроміс

Між стабільністю золота та потенціалом зростання акцій існує проміжний варіант — акції золотодобувних компаній. Вони історично корелюють із ціною золота, але водночас мають власні драйвери зростання та можуть приносити дивіденди. Таким чином, «золоті» акції поєднують риси «тихої гавані"та руху зростання. Це своєрідний компроміс між спотовим металом і класичними акціями.

Наприклад, папери канадської B2Gold (BTG) за рік зросли більш ніж на 50%. Ринок позитивно відреагував на запуск нової шахти Goose (Back River) влітку 2025-го та загальне нарощування видобутку. За ціну акцій близько $4 компанія ефективно капіталізує високі ціни на золото, утримує маржу EBITDA на рівні ~48% і виплачує дивіденди (близько 2% річних). Аналітики очікують, що прибуток на акцію у 2025 році суттєво зросте до ~$0,56 завдяки новому проєкту та сприятливим цінам на метал.



Ще один приклад — Barrick Mining (тікер B на NYSE). Її акції за рік додали понад 20%. Компанія нарощує видобуток не лише золота, а й міді. Вона вже змінила назву з Barrick Gold на Barrick Mining Corporation. Поточний P/E — близько 15, що нижче середнього по сектору. Прогнози прибутку передбачають зростання більш ніж на 40% у 2025−2026 рр. завдяки масштабним проєктам.

Серед них — розширення мідного рудника Lumwana в Замбії та розвиток родовища Reko Diq у Пакистані. Barrick вирізняється стабільною дивідендною політикою та високою рентабельністю (маржа EBITDA ~49%). Тим самим пропонуючи інвесторам і захисний ефект золота, і потенціал зростання через промислові метали.

Весняне ралі золота не є приводом відмовлятися від акцій, так само як падіння акцій — не причина вкладати все у золото. Ринок циклічний, і виграють ті, хто будує стратегію на випередження.

Включення акцій золотодобувних компаній до портфеля може стати збалансованим рішенням. Вони позитивно реагують на зростання ціни золота, а також здатні приносити вищу дохідність завдяки прибуткам бізнесу. Це дає інвесторам компроміс між безпекою та зростанням. Тримайте баланс — і ваш капітал працюватиме ефективно за будь-якої ринкової погоди.

*Ця стаття не містить інвестиційних рекомендацій і пропонує лише можливі ідеї для розгляду.