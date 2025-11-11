Як заробляти на опціонах на фондовому ринку: покрокова інструкція стратегії The Wheel

Опціони стають дедалі популярнішими серед інвесторів на фондовому ринку, адже це інструмент, який дає змогу отримувати сотні відсотків дохідності за умови чіткого контролю ризику. Детальніше про опціонні угоди та стратегію The Wheel розповіла «Мінфіну» інвестиційна експертка Аліна Воронюк.

Інвестиції в опціони

Інвестиції в опціони дають змогу не лише отримувати прибуток від коливань ринку, а й ефективно керувати ризиками та формувати стабільний дохід.

За допомогою опціонів інвестор може не просто робити ставки на зростання чи падіння ринку, а також:

застрахувати свої позиції від раптових обвалів,

отримувати стабільний дохід,

купувати акції бажаних компаній за ціною, нижчою від ринкової.

Однією з найпопулярніших стратегій, що поєднує всі ці можливості, є «The Wheel Strategy» (Стратегія «Колесо»). Розгляньмо ключові етапи її реалізації.

Що таке The Wheel Strategy і як вона працює

The Wheel Strategy — це одна з популярних опціонних стратегій, яка дозволяє інвестору отримувати регулярний дохід за рахунок премій. Її логіка побудована на циклічному використанні двох базових підходів.

Спершу інвестор продає put-опціон і отримує премію. Якщо акція впаде до ціни страйку, йому доведеться купити її — цього варто очікувати, навіть якщо ставка була лише на премію. Таким чином інвестор купує акцію дешевше, ніж на ринку, враховуючи отриману премію.

Далі, вже володіючи акціями, інвестор продає call-опціон, що знову приносить йому премію. Якщо акцію викуплять за страйком, інвестор отримує гроші назад — і цикл починається спочатку: він знову продає put, отримує премію, купує акції, продає call, отримує премію і так далі.

Таким чином, стратегія «Колесо» працює як безперервний процес: інвестор має або акції, або готівку, але в будь-якому випадку регулярно отримує премії від опціонів. Це спосіб створювати стабільний додатковий дохід, використовуючи просту послідовність дій.

Ця стратегія часто застосовується для отримання постійного доходу з премій. Вона має низку переваг, зокрема дає можливість придбати акції дешевше від їхньої ринкової ціни. Крім того, «колесо» може слугувати інструментом хеджування ризиків, пов’язаних із падінням вартості акцій.

Водночас стратегія має й певні ризики. Інвестор повинен самостійно оцінити, чи є вони прийнятними для його портфеля. Якщо ціна акцій суттєво знижується і відбувається їх викуп, реалізувати стратегію повторно може бути складно, адже котирування можуть залишатися нижчими за страйк протягом тривалого часу. Також може бути важко продати акції, якщо ринкова ціна значно відрізняється від обраного страйку — хоча премія все одно залишається доходом інвестора.

Іноді виникає зворотна ситуація: ціна акції зростає значно вище страйку, і тоді інвестор, відповідно до своїх зобов’язань, змушений продати актив за заздалегідь визначеною ціною. У такому випадку він не отримує повного прибутку від подальшого зростання акцій.

Що варто врахувати, обираючи The Wheel Strategy

Стратегія «Колесо» найкраще працює з окремими акціями або ETF, що мають стабільну волатильність, помірну ціну для вашого портфеля та достатню ліквідність опціонів. Ідеальним вибором є компанії зі стабільним фінансовим станом, позитивною історією прибутковості та прогнозованою динамікою ціни.

Надмірна волатильність може збільшити розмір премії, проте водночас підвищує ризик різких цінових коливань — наприклад, падіння вартості акцій після публікації фінансових звітів або негативних новин.

Для невеликих портфелів важливо враховувати вартість базового активу, адже продаж одного опціону завжди передбачає контракт на 100 акцій. Опціонні угоди доцільно розглядати як доповнення до основного інвестиційного портфеля, а не його основу.

Оптимально, щоб частка таких позицій не перевищувала 5−10% від загальної вартості портфеля. Це дозволяє знизити ризики та уникнути зайвого стресу під час ринкових коливань — особливо якщо стратегія використовується для регулярного отримання доходу.

Застосування стратегії «Колесо»: покрокова інструкція

Розглянемо практичну ситуацію, щоб наочно продемонструвати, як працює стратегія «Колесо», а також оцінити її потенційний дохід і ризики.

Компанія NVIDIA (NVDA) є прикладом якісного емітента з високою ліквідністю, стабільним бізнесом і прогнозованими рухами ціни. Розуміння фундаментальних показників компанії дозволяє інвестору бути готовим утримувати акції в портфелі, якщо вони потраплять туди після виконання стратегії.

Крок 1. Продаж Put-опціону

Продаж put-опціону здійснюється зі страйком $190 та датою експірації 31.10.2025.

На момент угоди ціна акції становить $180, а отримана премія — $825.

Оскільки кожний опціонний контракт покриває 100 акцій, брокер блокує на рахунку $19 000 ($190×100) як забезпечення зобовʼязання купити акції, якщо їхня ринкова ціна буде $190 або нижче. Премія у розмірі $825 надається інвестору одразу після продажу опціону і може використовуватися за його розсудом.

Суть угоди полягає в тому, що інвестор бере на себе зобовʼязання купити 100 акцій NVDA за ціною $190, навіть якщо на дату експірації їхня ринкова ціна буде нижчою за цей рівень.

У разі виконання опціону (assignment) фактична ціна входу в позицію з урахуванням отриманої премії становитиме:

$190 — ($825 / 100) = $181,75 за акцію.

Якщо ж ціна NVDA залишиться вище $190 на момент експірації, опціон згорає, премія у розмірі $825 залишається в інвестора, і він може повторно продати новий put-опціон, продовжуючи цикл стратегії.

Крок 2. Продаж call-опціону після отримання акцій

Якщо після експірації інвестор отримує акції NVDA, наступним етапом стратегії є продаж покритого call-опціону.

Припустимо, здійснюється продаж call-опціону зі страйком $200 та датою експірації 21.11.2025, отримуючи премію у розмірі $682.

Суть угоди полягає в тому, що інвестор бере на себе зобовʼязання продати 100 акцій NVDA за ціною $200, навіть якщо їхня ринкова вартість акцій буде вищою.

Якщо на момент експірації ціна NVDA залишиться нижчою за $200, опціон не буде виконано. У такому разі інвестор зберігає й акції, і премію — після чого може повторно продати новий call-опціон, продовжуючи цикл стратегії.

Якщо ж ринкова ціна перевищить рівень страйку, акції будуть викликані (assigned), тобто продані за $200. У цьому випадку інвестор фіксує прибуток від зростання вартості акцій і зберігає отримані премії за обома опціонами — як за put, так і за call.

Результат за два місяці

Підсумковий результат реалізації стратегії залежить від обраних параметрів опціонів, динаміки ринку та дисципліни інвестора. Після виконання обох опціонних угод можна підбити підсумки та оцінити фінансовий ефект.

Загальний дохід за неповні два місяці становить $1 507, з яких:

$825 — прибуток від продажу put-опціону;

$682 — прибуток від продажу call-опціону.

Якщо порівняти цей результат із заблокованим капіталом у $19 000, прибутковість становить близько 8% за менш ніж два місяці, що еквівалентно майже 50% річних у перерахунку.

Цей приклад демонструє, що The Wheel Strategy може забезпечувати стабільний дохід навіть без активної торгівлі акціями. Водночас важливо враховувати ризики:

у разі різкого падіння ціни акцій інвестор зобов’язаний їх викупити;

при значному зростанні вартості прибуток обмежується страйковою ціною проданого call-опціону.

Саме тому ця стратегія найкраще підходить для надійних, передбачуваних компаній і доцільна як доповнення до диверсифікованого портфеля, а не його основа. Для невеликих портфелів варто обирати доступніші позиції або спробувати перші угоди в демонстраційному режимі, без ризику для реального капіталу.

*Пам'ятайте: будь-які інвестиційні рішення мають ґрунтуватися на вашому власному аналізі, розумінні ризиків і фінансових цілях. Цей матеріал має виключно освітній характер і не є інвестиційною рекомендацією. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень обов’язково проконсультуйтеся з фінансовим радником і самостійно проаналізуйте всі можливі ризики.