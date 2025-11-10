Multi від Мінфін
10 листопада 2025, 15:20

На чому і як зараз заробляє Стенлі Друкенміллер, який «зламав» Банк Англії

«Гнучке мислення» або уміння швидко адаптуватися до нових обставин і змінювати позиції, мало вирішальну роль у сходженні на фінансову вершину одного з найвидатніших інвесторів сучасності Стенлі Друкенміллера. Хоча найбільш відомий він роботою з Джорджем Соросом, коли вони разом «зламали» Банк Англії у 1992 році, за десятки років роботи він неодноразово демонстрував дії, які можуть стати прикладом для роздрібних інвесторів. Чого саме варто повчитися у фінансової легенди, розповів інвестиційний експерт Євген Пилипець

«Гнучке мислення» або уміння швидко адаптуватися до нових обставин і змінювати позиції, мало вирішальну роль у сходженні на фінансову вершину одного з найвидатніших інвесторів сучасності Стенлі Друкенміллера.

Коротко про Стенлі Друкенміллера

Стенлі Друкенміллер народився у 1953 році в Пенсильванії. Він розпочав кар'єру як аналітик у Pittsburgh National Bank, де проявив талант до прогнозування ринкових тенденцій. У 1988 році він приєднався до Джорджа Сороса в Quantum Fund і став його головним стратегом.

Після того як Друкенміллер залишив команду Сороса у 2000 році, він очолював Duquesne Capital до 2010 року. Потім закрив фонд, щоб зосередитися на управлінні власним капіталом. Фонд Duquesne Capital під його керівництвом демонстрував середньорічну дохідність близько 30% протягом 30 років (з 1981 по 2010 рік) без жодної збитковості. За деякими джерелами, точна середньорічна дохідність становила 30,4%.

Після закриття фонду у 2010 році Друкенміллер перейшов до управління Duquesne Family Office, де продуктивність також залишається високою, але вже не у форматі хедж-фонду.

Тактика «гнучкого мислення»: адаптивність як ключ до успіху

Центральним елементом стратегій Друкенміллера є «гнучке мислення» — уміння мати чітку позицію, але не бути до неї надто прив’язаним, щоб своєчасно змінювати погляд у разі появи нових даних. Це протилежність догматизму: інвестор повинен відокремлювати особисті переконання від торгів, щоб уникнути великих помилок. Інвестор не раз доводив це на практиці — зокрема під час краху 1987 року. Напередодні обвалу він змінив коротку позицію на довгу (130%), але вже наступного дня, зрозумівши ситуацію, оперативно повернувся до короткої позиції й отримав прибуток.

Ще один показовий приклад — його коротка позиція проти британського фунта у 1992 році. Очікуючи рецесію у Великій Британії та підвищення ставок Бундесбанком після об'єднання Німеччини, Друкенміллер спершу інвестував $1,5 млрд, а згодом, за порадою Сороса, збільшив ставку до $5,5 млрд — тобто на весь капітал фонду. Ця угода принесла мільярдні прибутки та показала, як гнучкість дає змогу діяти рішуче, коли впевненість у прогнозі максимальна.

Друкенміллер використовує комбінацію методів:

  • фундаментальний аналіз — для ідентифікації тенденцій
  • технічний — для визначення таймінгу
  • сентиментальний — для оцінки настроїв ринку.

Він не прив'язаний до одного інструменту, а застосовує те, що працює. Помилка 1999 року з інтернет-акціями, коли він втратив $3 млрд, навчила його ще більшої дисципліни: гнучкість не означає емоційність, а швидке реагування на факти.

Що зараз купує Стенлі Друкенміллер

Останні доступні дані про його портфель базуються на 13F-формі за II квартал 2025 року (поданій 15 серпня 2025 року до SEC), яка відображає позиції станом на 30 червня 2025 року. Загальна вартість портфеля зросла до $4,07 млрд (з $3,06 млрд у I кварталі) при 69 акціях. Оборотність склала близько 31−61%, що свідчить про активний перерозподіл: 35 нових покупок, 18 повних виходів, збільшення в 13 та скорочення у 18 позиціях.

У II кварталі Друкенміллер додав нові ставки у технології, медичний сектор та розваги, відображаючи впевненість у відновленні цих галузей. Основні покупки формують значну частку змін у портфелі інвестора:

  • Entegris Inc (ENTG): нова позиція — 1 645 885 акцій ($133 млн — 3,26% портфеля). Компанія з виробництва напівпровідникових матеріалів, що виграє від буму чіпів.
  • Microsoft Corp (MSFT): нова позиція — 200 930 акцій ($100 млн — 2,46%). Збільшення фокуса на хмарні технології та AI.
  • Warner Bros. Discovery Inc (WBD): нова позиція — 6 537 160 акцій ($75 млн — 1,84%). Ставка на медіа та стримінг, попри галузеві виклики.
  • Insmed Inc (INSM): збільшення на 64,6% (додано 884 385 акцій, загалом 2 253 435, $227 млн — 5,57%). Біотехнологічна компанія з фокусом на рідкісні захворювання — одна з топових ставок.
  • Roku Inc (ROKU): збільшення на 123% (додано 606 900 акцій, загалом 1 100 500, $97 млн). Платформа стримінгу, що має попит на цифровий контент.
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSM): збільшення на 27,77% ($173 млн — 4,26%). Ключовий гравець у чіпах, виграє від глобального попиту на напівпровідники.

Інші нові або збільшені позиції: Citigroup ©, Sea Ltd (SE), Restaurant Brands International (QSR), Nu Holdings (NU), Unity Software (U), SpringWorks Therapeutics (SWTX), Amazon (AMZN), DocuSign (DOCU), Flutter Entertainment (FLUT) — позиції помітно розширено, переважно у напрямку компаній грального та цифрового бізнесу.

Які акції інвестор продав у II кварталі 2025 року

Друкенміллер зафіксував частину прибутків і зменшив експозицію в більш ризикованих сегментах — зокрема в e-commerce та енергетиці, які, на його думку, нині переоцінені. Повні виходи склали 18 позицій, серед яких:

  • Palantir Technologies (PLTR): повний продаж (770 000 акцій). Замінено на Broadcom (AVGO) — нова ставка на $24 млн, продаж здійснено через занепокоєння щодо оцінки AI-акцій.
  • Coupang Inc (CPNG): скорочення на 55,87% (вплив 3,73% портфеля). E-commerce в Азії, де інвестор побачив уповільнення зростання.
  • Natera Inc (NTRA): скорочення на 2,92% (залишилось $521 млн, 12,8% — все ще займає провідні позиції). Фіксація прибутку в секторі генетики.
  • Coherent Corp (COHR): Скорочення на 47,89% (вплив 2,26%). Оптоелектроніка. Вірогідно продаж відбувся через волатильність.
  • Philip Morris International (PM): Скорочення на 2,08% ($175 млн). Тютюнова галузь, де фіксували прибуток після зростання.
  • YPF SA (YPF): Скорочення на 66,08% (вплив 1,57%). Аргентинська нафта, вихід відбувся через геополітичні ризики.

Інші скорочення включають: Woodward (WWD), Tesla (TSLA) — частковий продаж (18 800 акцій), Applovin (APP) — невелика позиція ($31 млн, 0,77%), але утримана.

Мистецтво змінювати курс у потрібний момент

Для Друкенміллера гнучкість — це не прояв сумнівів, а ознака дисципліни й професіоналізму. Саме тому, маючи 40 років досвіду, видатний інвестор показує, що успішне інвестування — це не лише аналіз і стратегія, а передусім здатність мислити гнучко.

Уміння швидко реагувати на зміни, визнавати помилки й адаптувати позиції робить інвестора стійким у будь-яких ринкових умовах. Саме це відрізняє тих, хто просто спостерігає за трендами, від тих, хто формує їх.

Читайте також: Гейтс та відомі інвестори все більш скептичні щодо росту ШІ-компаній

Цей принцип можна застосувати не лише до інвестування, а й до будь-якої діяльності, де швидкі зміни є нормою. Гнучке мислення дозволяє приймати сміливі рішення без надмірного ризику. Саме така здатність адаптуватися забезпечує довгостроковий успіх у мінливому світі.

Автор:
Пилипець Євген
Інвестиційний експерт Пилипець Євген
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
