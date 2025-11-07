Multi від Мінфін
7 листопада 2025, 15:33

Гейтс та відомі інвестори все більш скептичні щодо росту ШІ-компаній

Доки американський уряд залишається без грошей, технологічні компанії продовжують вкладати десятки мільярдів у розвиток штучного інтелекту. Чи може це зрештою привести їх до катастрофи, розмірковує засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Доки американський уряд залишається без грошей, технологічні компанії продовжують вкладати десятки мільярдів у розвиток штучного інтелекту.

Немає грошей — немає статистики

Цікавий видався тиждень. Начебто, формально, ніяких доленосних подій заплановано не було, не те, що минулого тижня, коли засідав ФРС і п’ять із семи технологічних гігантів доповідали про результати, але відчуття напруги, мені здається, посилилося. Може інвестори нарешті почали запитувати себе: «А чи справді цього разу буде інакше? Чи не занадто дорого ми платимо за обіцянки богів технологічного олімпу і всіляких там візіонерів? Чи не заведуть нас численні АІ-проекти в глухі кути?». Питань чимало і не на всі є відповіді…

Уряд США як і раніше «на замку», і це вже найдовша перерва в його роботі за всю історію. Відповідно, на макроекономічному фронті новин в обмаль, адже немає кому їх готувати та оприлюднювати. Якщо кількість авіарейсів скорочується через те, що немає диспетчерів, які є державними службовцями, то що вже казати про якихось там аналітиків, що відповідають за публікацію звіту про інфляцію чи стан ринку праці?! Все, що лишається — це перебиватися даними про стан економіки від приватних компаній та освітніх установ, як і було цього тижня.

Цього разу про стан ринку праці довелося дізнаватися від приватних компаній: Automatic Data Processing (ADP), Revlio Labs та Challenger, Gray & Christmas, які надають різноманітні послуги на ринку праці. Звісно, їх дані — це не Звіт про стан ринку праці від бюро трудової статистики, але хоч щось…

Пікантність ситуації в тому, що згідно ADP, ринок праці, принаймні його приватний сегмент, в жовтні демонстрував зростання. А ось Revlio Labs стверджує, що приватний сегмент американського ринку праці, навпаки, втратив 9,100 робочих місць. Challenger, Gray & Christmas запевняє, що кількість звільнень у приватному секторі зросла на 183%. Кому вірити, на що саме і як реагувати? Раніше всі звіти від приватних фірм служили лише розігрівом перед основним державним звітом, на дані якого спиралися інвестори та трейдери, і який вважався найважливішим джерелом інформації. Тепер цей звіт від Бюро трудової статистики не публікується і ринок реагує окремо на кожен набір даних з приватних джерел — зеленіючи після ADP та червоніючи після двох інших. Але, крім даних про стан ринку праці цього тижня були й інші події, що мали вплив на настрої трейдерів…

Нові ШІ-інвестиції

Коло «Рartners in AI» розширюється. Цього тижня OpenAI підписав угоду на $38 мільярдів з Amazon про використання обчислювальних потужностей роздрібного гіганта. Таких грошей у OpenAI немає і отримати їх можна тільки через залучення нових інвесторів, що для найвідомішого стартапа у світі, мабуть, не проблема (поки ринки в розігрітому стані, як зараз).

АІ-манія триває: Amazon заявила, що її капітальні інвестиції на кінець року досягнуть $125 млрд, порівняно з попереднім прогнозом у $118,5 млрд. Alphabet підвищила свій прогноз на три квартали до $92 млрд, а Meta до $71 млрд… Microsoft прогнозує капітальні витрати приблизно на рівні $35 мільярдів доларів в першому фінансовому кварталі, що вище, ніж $30 мільярдів, які прогнозували аналітики. Словом, грошей не шкода, ось тільки все частіше лунає питання: «А чи вірним шляхом йдемо і чи окупляться інвестиції?».

Інвестори щось підозрюють

Напевно, мало в кого є сумніви, що майбутнє за АІ, але хвилює те ж саме питання, що і в кризу доткомів: «А чи всі АІ-піонери дістануться переможного фінішу?». Чверть століття тому ніхто не заперечував важливість інтернету для розвитку людства і фантастичні перспективи нової технології. Так воно і вийшло… Важко уявити життя людства без інтернету, але величезна кількість компаній, які в ті далекі часи інвестували мільярдами, акції яких стрімко зростали і без яких не обходився жодний ринковий коментар, на жаль, вже давно зникли з арени, не принісши своїм акціонерам нічого, крім збитків. Цього разу буде щось подібне. І не тому, що саме цього разу, а тому що так відбувається завжди, коли виростає бульбашка нової технології. Ось і Білл Гейтс вважає, що компанії дорогі, як ніколи, обсяг капіталовкладень шалений, але чимало інвестицій в АІ може опинитися в глухому куті. Принаймні, саме так він публічно висловився минулого тижня.

А компанії і справді дорогі — погодьтеся, що Р/Е на рівні 714, як у деяких розкручених імен, все ж таки забагато. І що не кажіть, а на загалом оптимістичному ринку, який зростає без зупинки вже шість місяців поспіль, починають потихеньку зріти зерна сумнівів. Деякі з них ми навіть спробували на смак вже цього тижня, ознайомившись з квартальними результатами та прогнозами улюбленців ринку — Palantir та AMD. Були й інші, але названі компанії, на мою думку, зіграли показову роль. Обидві корпорації є частиною АІ-манії, роздають щедрі обіцянки і активно намагаються стати частиною технологічного майбутнього людства. Квартальні результати і однієї, й іншої, які і прогнози на майбутнє, перевищили очікування аналітиків, але це не врятувало акції від падіння, та ще й якого. Вийшло так, що «розпродали новини»! Мабуть, все ж таки, інвестори трохи стомилися від історичних рекордів і невеличка корекція ринку не завадить.

Деякі з тих, хто не вірить, що «цього разу буде інакше», як, наприклад, Майкл Беррі, навіть зробили ставки проти AI. У випадку з Scion Capital, яким керує Беррі — це ставка проти Palantir та Nvidia. Від кого з «великих», крім нього, можна було б на таке очікувати?! Алекс Карп, CEO Palantir, ледь зі штанів не вистрибнув, коментуючи зухвалість Беррі пообіцявши працювати до сьомого поту, щоб результати компанії стали ще кращими, а план Беррі провалився. Навіть пообіцяв станцювати, коли Беррі втратить гроші. Хто його знає, може й станцює, а може й заплатить за музику, коли танцюватиме Беррі?

Що далі? Точної відповіді ніхто не знає, але те, що без будь-яких очевидних причин і видимих каталізаторів ринки починають червоніти, є свідченням певної напруги серед трейдерів та інвесторів, найкращими ліками від якого могла б стати невеличка корекція, бажано без паніки та катастрофічних наслідків.

Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
