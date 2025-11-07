Гейтс та відомі інвестори все більш скептичні щодо росту ШІ-компаній

Немає грошей — немає статистики

Цікавий видався тиждень. Начебто, формально, ніяких доленосних подій заплановано не було, не те, що минулого тижня, коли засідав ФРС і п’ять із семи технологічних гігантів доповідали про результати, але відчуття напруги, мені здається, посилилося. Може інвестори нарешті почали запитувати себе: «А чи справді цього разу буде інакше? Чи не занадто дорого ми платимо за обіцянки богів технологічного олімпу і всіляких там візіонерів? Чи не заведуть нас численні АІ-проекти в глухі кути?». Питань чимало і не на всі є відповіді…

Уряд США як і раніше «на замку», і це вже найдовша перерва в його роботі за всю історію. Відповідно, на макроекономічному фронті новин в обмаль, адже немає кому їх готувати та оприлюднювати. Якщо кількість авіарейсів скорочується через те, що немає диспетчерів, які є державними службовцями, то що вже казати про якихось там аналітиків, що відповідають за публікацію звіту про інфляцію чи стан ринку праці?! Все, що лишається — це перебиватися даними про стан економіки від приватних компаній та освітніх установ, як і було цього тижня.

Цього разу про стан ринку праці довелося дізнаватися від приватних компаній: Automatic Data Processing (ADP), Revlio Labs та Challenger, Gray & Christmas, які надають різноманітні послуги на ринку праці. Звісно, їх дані — це не Звіт про стан ринку праці від бюро трудової статистики, але хоч щось…

Пікантність ситуації в тому, що згідно ADP, ринок праці, принаймні його приватний сегмент, в жовтні демонстрував зростання. А ось Revlio Labs стверджує, що приватний сегмент американського ринку праці, навпаки, втратив 9,100 робочих місць. Challenger, Gray & Christmas запевняє, що кількість звільнень у приватному секторі зросла на 183%. Кому вірити, на що саме і як реагувати? Раніше всі звіти від приватних фірм служили лише розігрівом перед основним державним звітом, на дані якого спиралися інвестори та трейдери, і який вважався найважливішим джерелом інформації. Тепер цей звіт від Бюро трудової статистики не публікується і ринок реагує окремо на кожен набір даних з приватних джерел — зеленіючи після ADP та червоніючи після двох інших. Але, крім даних про стан ринку праці цього тижня були й інші події, що мали вплив на настрої трейдерів…

Нові ШІ-інвестиції

Коло «Рartners in AI» розширюється. Цього тижня OpenAI підписав угоду на $38 мільярдів з Amazon про використання обчислювальних потужностей роздрібного гіганта. Таких грошей у OpenAI немає і отримати їх можна тільки через залучення нових інвесторів, що для найвідомішого стартапа у світі, мабуть, не проблема (поки ринки в розігрітому стані, як зараз).

АІ-манія триває: Amazon заявила, що її капітальні інвестиції на кінець року досягнуть $125 млрд, порівняно з попереднім прогнозом у $118,5 млрд. Alphabet підвищила свій прогноз на три квартали до $92 млрд, а Meta до $71 млрд… Microsoft прогнозує капітальні витрати приблизно на рівні $35 мільярдів доларів в першому фінансовому кварталі, що вище, ніж $30 мільярдів, які прогнозували аналітики. Словом, грошей не шкода, ось тільки все частіше лунає питання: «А чи вірним шляхом йдемо і чи окупляться інвестиції?».

Інвестори щось підозрюють

Напевно, мало в кого є сумніви, що майбутнє за АІ, але хвилює те ж саме питання, що і в кризу доткомів: «А чи всі АІ-піонери дістануться переможного фінішу?». Чверть століття тому ніхто не заперечував важливість інтернету для розвитку людства і фантастичні перспективи нової технології. Так воно і вийшло… Важко уявити життя людства без інтернету, але величезна кількість компаній, які в ті далекі часи інвестували мільярдами, акції яких стрімко зростали і без яких не обходився жодний ринковий коментар, на жаль, вже давно зникли з арени, не принісши своїм акціонерам нічого, крім збитків. Цього разу буде щось подібне. І не тому, що саме цього разу, а тому що так відбувається завжди, коли виростає бульбашка нової технології. Ось і Білл Гейтс вважає, що компанії дорогі, як ніколи, обсяг капіталовкладень шалений, але чимало інвестицій в АІ може опинитися в глухому куті. Принаймні, саме так він публічно висловився минулого тижня.

А компанії і справді дорогі — погодьтеся, що Р/Е на рівні 714, як у деяких розкручених імен, все ж таки забагато. І що не кажіть, а на загалом оптимістичному ринку, який зростає без зупинки вже шість місяців поспіль, починають потихеньку зріти зерна сумнівів. Деякі з них ми навіть спробували на смак вже цього тижня, ознайомившись з квартальними результатами та прогнозами улюбленців ринку — Palantir та AMD. Були й інші, але названі компанії, на мою думку, зіграли показову роль. Обидві корпорації є частиною АІ-манії, роздають щедрі обіцянки і активно намагаються стати частиною технологічного майбутнього людства. Квартальні результати і однієї, й іншої, які і прогнози на майбутнє, перевищили очікування аналітиків, але це не врятувало акції від падіння, та ще й якого. Вийшло так, що «розпродали новини»! Мабуть, все ж таки, інвестори трохи стомилися від історичних рекордів і невеличка корекція ринку не завадить.

Деякі з тих, хто не вірить, що «цього разу буде інакше», як, наприклад, Майкл Беррі, навіть зробили ставки проти AI. У випадку з Scion Capital, яким керує Беррі — це ставка проти Palantir та Nvidia. Від кого з «великих», крім нього, можна було б на таке очікувати?! Алекс Карп, CEO Palantir, ледь зі штанів не вистрибнув, коментуючи зухвалість Беррі пообіцявши працювати до сьомого поту, щоб результати компанії стали ще кращими, а план Беррі провалився. Навіть пообіцяв станцювати, коли Беррі втратить гроші. Хто його знає, може й станцює, а може й заплатить за музику, коли танцюватиме Беррі?

Що далі? Точної відповіді ніхто не знає, але те, що без будь-яких очевидних причин і видимих каталізаторів ринки починають червоніти, є свідченням певної напруги серед трейдерів та інвесторів, найкращими ліками від якого могла б стати невеличка корекція, бажано без паніки та катастрофічних наслідків.