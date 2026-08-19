Як відкрити власний готель: покроковий план

Про те, що потрібно робити (а чого робити не варто), аби одного дня сказати: «Так, я власник готелю!», у колонці для NV пише Сергій Жук, співвласник і CEO компанії HBD (спеціалізується на повному циклі створення та управління проєктами у сфері гостинності). «Мінфін» обрав головне.

Що потрібно, аби відкрити готель? Ще десять років тому відповідь була цілком очевидною: вам були потрібні величезні кошти, велика земельна ділянка, команда архітекторів і кілька років на будівництво. У результаті ви отримували готель на 150 номерів, яким — за умови досягнення домовленості — керував би міжнародний готельний оператор. Сьогодні ж існують і більш економні варіанти: ваш готель може складатися лише з п’яти кімнат у старому будинку, перетворених на місце, куди люди приїжджатимуть насамперед заради атмосфери.

Читайте також: Квартира в новобудові: яким має бути паркінг та чи можна стягнути із забудовника гроші за порушення

Ідея та концепція

Затишний сімейний готель в альпійському стилі, розташований на схилах Карпат, — це ідея. А продумані відповіді на запитання «чому люди мають приїхати саме сюди» — це вже концепція. Концепція ґрунтується на ретельному вивченні локації та дослідженні ринку. І саме вона визначає все інше: архітектуру, номерний фонд, інфраструктуру і навіть економіку проєкту.

Є кілька поширених помилок, яких припускаються готельєри-початківці на етапі формування концепції. Перша — прагнення вмістити в одну концепцію все цікаве, що вони побачили в різних готелях світу.

Друга — неправильна оцінка масштабу майбутнього готелю: наприклад, бажання створити величезний ресторан при готелі з невеликим номерним фондом. Третій хибний шлях — вибір формату, який не буде успішним у конкретній локації. Щоб уникнути цієї фатальної помилки, потрібно повернутися до двох «китів», на яких будується будь-яка вдала концепція: вивчення локації та аналізу ринку.

Але найнебезпечніша помилка, пов’язана з розробкою концепції, — бездумно скопіювати успішний проєкт. Те, що спрацювало в одному місці, не обов’язково спрацює в іншому. Крім того, велика кількість однотипних концепцій, позбавлених оригінальної ідеї, шкодить усьому ринку, знижуючи його якісний рівень. Розробка концепції — мабуть, найдешевша частина проєкту, а от наслідки невдалої концепції обходяться найдорожче.

Як розробити фінансову модель

Чи можна зрозуміти, наскільки успішним буде готель і яку дохідність він матиме, ще до його будівництва? Так, звісно. Для цього потрібно розробити грамотну фінансову модель, яка враховуватиме безліч чинників — локацію, номерний фонд, вартість будівництва, способи залучення інвестицій та багато іншого.

Звісно, згодом реальність вносить корективи у фінансові прогнози, але, як правило, незначні. Адже створення фінансової моделі — цілком прагматичний процес; можна сказати, точна наука.

Незалежно від того, який готель ви будуєте — на 15 номерів чи на 150, — його прибутковість розраховуватиметься за одним і тим самим принципом. Якщо взяти 100% доходу, то приблизно 30% становитимуть витрати на оплату праці, ще 30% — вартість продуктів, близько 12% — комунальні платежі й приблизно стільки ж — податки.

Таким чином, залишається близько 15% прибутку. А щоб визначити, від якої суми потрібно розраховувати ці 15%, спочатку слід зрозуміти, хто саме приїжджатиме до готелю, як часто, на який термін і в якій кількості, а головне — скільки грошей ці люди готові залишити у вашому готелі.

І щоб знайти відповіді на всі ці фінансові запитання, насамперед потрібно зрозуміти: будь-який готель — це не просто будівля, а емоційний досвід. Якість, яскравість і глибина цього досвіду безпосередньо впливають на суму, яку гість готовий заплатити.

Інакше кажучи, перш ніж будувати фінансову модель, ви маєте чітко усвідомити, навіщо люди приїжджатимуть саме до вашого готелю. А коли фінансова модель буде готова, ви зрозумієте, який прибуток зможете отримувати завдяки цим емоціям і чи вартий проєкт тих зусиль, які ви збираєтеся в нього вкласти.

Відкрити готель — це лише початок

Шлях від створення концепції та фінансової моделі до відкриття готелю цілком передбачуваний і зрозумілий. Коли концепція готова, на її основі формують технічне завдання для архітекторів. Після розроблення архітектурних і дизайнерських рішень починається проєктування.

Коли проєкт затверджено, стартує будівництво. Паралельно відбуваються вибір і закупівля всього необхідного обладнання: від пральних машин і пилососів до рушників і посуду. Окрема історія — створення ресторану та SPA, якщо ці об'єкти передбачені у вашому майбутньому готелі. І ось нарешті ми виходимо на фінішну пряму, яка називається pre-opening, тобто підготовка до відкриття готелю… Але відкриття готелю — це лише початок, і найскладніше ще попереду!

Сподіваюся, на етапі підготовки до відкриття ви все зробили правильно: зібрали чудову команду, провели навчання, зафіксували стандарти роботи, опрацювали маркетинг і продажі та навіть встигли протестувати роботу готелю в тестовому режимі.

Здається, усе працює як слід, але саме тут починається найскладніше й найвиснажливіше. Це щоденна рутинна робота з управління готелем: фінансовий контроль, управління операційною ефективністю та доходами, робота з командою і постійне вдосконалення продукту.

Читайте також: Гаражі та паркінги у Києві здорожчали на 20%: скільки реально на них заробити зараз

Готель — це живий бізнес, успіх якого залежить від безлічі чинників, і всі вони потребують постійного контролю та вдосконалення. Складно? Так. Цікаво? Безумовно! І якщо ви день у день робитимете все правильно, ставлячись до свого готелю не просто як до бізнесу, а як до втілення власної мрії та особистого бачення гостинності, ваші гості неодмінно це відчують. І повертатимуться до вашого готелю знову і знову.