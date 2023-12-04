General Motors остаточно відмовилася від електромобілів: чому її акції пішли вгору

Минулого тижня американські ринки знову «зеленіли»: індекс S&P 500 додав ще 0,8%, NASDAQ-100 — 0,11%. Другий тиждень поспіль в лідерах були акції Value-компаній великої капіталізації, які зросли на 1,55%. Однак, справжнім чемпіоном стали облігації, що додали в ціні понад 3%. Серед причин — звіт із економіки та засідання ОПЕК+. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Економіка США зростає швидше за очікування: що насправді її підживлює

Ключовими даними в фокусі інвесторів були показники американського ВВП, що з’явилися минулої середи. Економіка США у третьому кварталі зростала швидшими темпами, ніж передбачалося раніше. Це стало результатом вищих за очікувані бізнес-інвестицій та державних витрат, — повідомило Міністерство торгівлі.

Валовий внутрішній продукт, який вимірює всі товари та послуги, вироблені за тримісячний період, збільшився на 5,2% у річному обчисленні, — показала друга оцінка міністерства. Прискорення перевищило первісне значення у 4,9%, і виявилося кращим за прогноз економістів, опитаних Dow Jones, у 5%.

Споживчі витрати (фактично, аналог інфляції) зросли на 3,6%, що трохи нижче попередніх оцінок (4%).

Хоча витрати споживачів залишаються стабільними завдяки сильному ринку праці, перші ознаки уповільнення вже даються взнаки: сезон святкових покупок розпочався з рекордних розпродажів у Кіберпонеділок і доволі скромного приросту продажів у Чорну п’ятницю.

Індекс цін витрат на особисте споживання, за яким уважно стежить ФРС, за третій квартал зріс на 2,8%, що було нижче за очікування. Відповідно, на це реагували облігації: дохідність падала, а ціни зростали, що також додавало сил акціям секторів, найчутливіших до відсоткових ставок.

Валовий внутрішній дохід (Gross Domestic Income, GDI) зріс всього на 1,5% за рік. GDI — це сукупний дохід, який генерують усі сектори економіки країни включно із заробітною платою, корпоративними прибутками та податками. Це менш відома статистика, ніж ВВП, який використовується ФРС для вимірювання загальної економічної активності у Сполучених Штатах.

Одна з основних концепцій GDI полягає в тому, що дохід дорівнює витратам. Це означає, що гроші, витрачені на купівлю виробленого, повинні відповідати джерелу цих грошей. Відповідно, різниця між 1,5% GDI й 5,2% ВВП означає, що економіка США зростає завдяки позиковим коштам. Інакше кажучи, силу економіки забезпечує активна емісія боргу для дефіциту бюджету, а реальне зростання (за виключенням боргу) є майже в 5 разів скромнішим.

Чому ринок відреагував позитивно на новини з ОПЕК

Другим позитивним фактором для ринків капіталу стали підсумки зустрічі нафтового картелю ОПЕК. Картель оголосив про добровільне скорочення видобутку нафти приблизно на 900 тис. барелів на день, починаючи з січня. Однак, деталі цього механізму були незрозумілими, що сприяло невизначеності ринку. Добровільне скорочення означає, що країни-члени картелю можуть ігнорувати ці рекомендації.

Наприклад, Ангола вже відхилила свою квоту, а Саудівська Аравія заявила, що продовжить скорочення на 1 млн барелів на добу. Початковий оптимізм на ринку нафти після анонсу зустрічі згас через відсутність конкретних деталей та підсумкової пресконференції.

Реакція ринку свідчить про невпевненість щодо того, чи будуть запроваджені реальні додаткові скорочення видобутку (скорочення пропозиції). Очікується, що ціна нафти продовжить залишатись під тиском на фоні збільшення пропозиції країн, що не входять до ОПЕК+, і невизначеного прогнозу попиту.

Так, наприклад, у вересні США повідомили про рекордний видобуток сирої нафти в 13,2 млн барелів на добу. З урахуванням потенційних скорочень очікується, що в першому півріччі 2024-го року дефіцит пропозиції на ринку нафти складе близько 400 тис. барелів на день.

Лідери та аутсайдери тижня

Серед лідерів та аутсайдерів індексу S&P 500 за минулий тиждень були такі компанії:

Компанія Тікер Результат за тиждень Cigna CI -6,84% Pfizer PFE -5,21% Broadcom AVGO -4,99% Boston Properties BXP +17,82% Salesforce CRM +15,87 General Motors GM +14,83

Акції компанії Cigna — одного з найбільших медичних страхових провайдерів у США — почали падати після того, як менеджмент оголосив про намір об'єднатись з іншою компанією з сектору — Humana. Для ринку подібний намір є, радше, негативним сигналом, адже намір об'єднатися може свідчити про послаблення позицій компанії на ринку.

Компанія Pfizer минулої п'ятниці оголосила, що не продовжуватиме третю фазу тестувань таблеток для схуднення «Данугліпрон», який потрібно приймати двічі на день, через високий рівень побічних ефектів, хоча й препарат довів свою клінічну статистичну значимість. Ринок відреагував на втрату потенціалу у захопленні частки прибуткового ринку препаратів для втрати ваги. Однак, у фазу 3 перейшла розробка «Данугліпрону», який треба приймати 1 раз на день.

Падіння акцій Broadcom цього тижня пов’язане з рішенням компанії звільнити приблизно 1 300 співробітників VMware після поглинання компанії. Цей план розглядається, як значний крок Broadcom після придбання VMware, який може мати наслідки для майбутніх операцій та фінансових показників компанії​​​​.

Фонд нерухомості Boston Properties зріс після оголошення про продаж 45% акцій у двох наукових активах. Ця угода, укладена з Norges Bank Investment Management, була оцінена в $1,66 млрд, що вказує на значний приплив капіталу та визнання вартості активів Boston Properties.

Зростання акцій Salesforce можна пояснити високими фінансовими показниками. Компанія не тільки перевершила очікування за квартальними результатами, але й підвищила свій прогноз на рік. Такі стабільні показники призвели до помітного зростання акцій, які додали 9,6% минулого четверга. Крім того, Salesforce повідомила про високі прибутки та доходи за звітний період, що зміцнило впевненість інвесторів у перспективах зростання та прибутковості компанії​​​​.

Акції автомобільної корпорації General Motors зросли завдяки позитивним змінам у фінансовій та операційній стратегіях. Компанія оголосила про повернення системи розподілу капіталу, включаючи викуп звичайних акцій на суму $10 млрд через прискорену програму і збільшення дивідендів за звичайними акціями на 33% (до 12 центів на папір у квартал) із 2024 року.

Заявлена програма викупу акцій стане найбільшою в історії GM, — стверджує Bloomberg. На думку The Wall Street Journal, гендиректор GM Мері Барра прагне повернути інвесторам упевненість щодо ключового бізнесу своєї компанії після невдач у сфері електро- і самокерованих автомобілів. Викуп буде профінансовано з грошей, які раніше призначалися саме для цих двох напрямків, — зазначила WSJ.

GM намагається довести акціонерам, що може генерувати гарний прибуток, у надії підняти акції, які зараз торгуються нижче, ніж на початку 2014 року, коли Барра стала на чолі компанії, — вважає Bloomberg. GM, по суті, говорить інвесторам, що буде більше вартісним активом, ніж інвестицією з розрахунком на зростання, — написало агентство.

Водночас, Барра намагається переорієнтувати інвесторів на основну силу свого головного бізнесу: продаж вантажівок і позашляховиків із бензиновими та дизельними двигунами, — пише WSJ. Це свідчить про зміну посилу компанії останніх років, протягом яких Барра намагалася перетворити GM на технологічну фірму, готову вийти за рамки світу автомобілебудування, — вважає WSJ.