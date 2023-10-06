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6 жовтня 2023, 18:26 Читать на русском

ФРС готується залишити високі ставки: 3 сценарії, які змінять його стратегію

Сподівання інвесторів на погані новини з ринку праці не справдилися. Кількість працюючих американців зростає, а отже, ФРС продовжуватиме нинішню політику. За яких умов регулятор може змінити свою позицію, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Сподівання інвесторів на погані новини з ринку праці не справдилися.

Чого чекати від ФРС

До Різдва ще далеко, а розпродаж на ринку облігацій триває повним ходом: дохідність довгострокових облігацій вже досягнула рівнів сімнадцятирічної давнини і не припиняє зростати, впритул наблизившись до рівня у 5%, який ще півтора роки тому вважався фантастично недосяжним. Ба більше, деякі аналітики з Волл-стріт не бачать цьому швидкого закінчення, хіба що за умови значного падіння ринку акцій.

Головним страхом інвесторів в облігації є проголошена ФРС політика «higher for longer», за якої ставки, що їх встановлює центральний банк, залишаться на високому рівні ще досить довго. А як відомо, дорогий капітал знецінює активи і змінює філософію інвестування, знижуючи апетит до ризику.

Що може змінити стратегію керівництва ФРС? Декілька сценаріїв…

Сценарій 1: інфляція зменшується до прийнятних рівнів, економіка продовжує зростати, нехай і повільно, ФРС виконує свої обіцянки щодо «м'якої посадки» і починає поступове зниження ставки — всі щасливі, включно з регулятором та інвесторами. Прекрасний сценарій, але, схоже, що ймовірність такого розвитку подій не така вже й висока.

Сценарій 2: жорстка політика ФРС приводить до якоїсь значної негативної події — щось «ламається». Наприклад, ще декілька банків у США оголошують про банкрутство, і ФРС робить «розворот» у монетарній політиці, знову накачуючи систему грошима, так як це зробили навесні, рятуючи банки, та багато разів до цього, намагаючись втримати фінансово-економічну систему на плаву. Важко передбачити та оцінити ймовірність того, коли і що зламається, це завжди відбувається неочікувано, але повністю виключати такого сценарію не варто.

Сценарій 3: економіка нарешті охолоджується, рівень безробіття підвищується, зростання цін зупиняється — настає рецесія, і ФРС, так і не виконавши обіцянки про «м'яку посадку», але подолавши інфляцію, починає знижувати ставки, щоб стимулювати початок нового циклу економічного зростання. Наразі ймовірність такого сценарію, мені здається, є найвищою.

Новини ринку праці

У бік якого сценарію ми рухалися цього тижня? У своїх останніх промовах Пауелл зазначив, що «позитивні економічні дані можуть підштовхнути ФРС до чергового підвищення ставок». Його колега, Лоретта Местер, цього тижня заявила журналістам, що «якщо під час наступного засідання (ФРС) економіка буде в такому ж стані, як вона була під час нашого нещодавного засідання, я би підвищувала ставку й далі». Отже, очевидно, що для зростання ринкам потрібні погані новини з економічного фронту. І такою новиною міг стати Звіт про стан ринку праці, який було оприлюднено у п’ятницю.

Звіт про стан ринку праці поклав всіх «на лопатки»… За прогнозами аналітиків, кількість працюючих у вересні мала збільшитися на 170 тис., що було б невеликим сповільненням, порівнюючи з серпнем. Рівень безробіття мав знизитися до 3,7%, порівнюючи з 3,8% попереднього місяця. Фактична кількість робочих місць майже вдвічі перевищила прогноз, склавши 336 тис., а рівень безробіття залишився незмінним, як і у серпні. Ось вам і прогнози!

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Що у підсумку? Ті, хто сподівався, що на допомогу ринку прийдуть слабкі дані щодо ринку праці, були, певно, розчаровані. Цього не сталося, навпаки, ринок кипить, і очевидно, що аргументів щодо «higher for longer» у ФРС побільшало, що точно не є гарною новиною для ринків. Розпродаж триває…

Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
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