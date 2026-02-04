Фінансова стратегія військового у 2026 році: збереження, інвестиції та ліквідність

У публічному сприйнятті може здаватися, що фінансова стратегія та інвестиції не є пріоритетом для людини, яка перебуває на військовій службі. Проте це не так. В умовах сучасної України прагнення до фінансової стабільності є актуальним для кожного. Однак для військовослужбовців це питання має особливо актуальне значення, оскільки структура доходів, рівень витрат і ризиків істотно відрізняється від цивільного життя. Детальніше про фінансову стратегію військового розповіла «Мінфіну» інвестиційна експертка, донька військового Зінаїда Зінченко.

Особливості фінансової поведінки військових

Специфіка служби визначає особливі фінансові ризики для військових, які безпосередньо впливають на вибір інструментів збереження та інвестування коштів.

Фінансові ризики та рекомендації

Ризик Особливість Рекомендація Постійний стрес Ухвалення фінансових рішень відбувається в умовах хронічного психологічного навантаження Максимальна простота, автоматизація фінансів, мінімальна потреба в активному управлінні Нерівномірний дохід Рівень доходу залежить від умов служби, ротацій та статусу Використання гнучких фінансових інструментів, інвестування з періодичністю раз на квартал Ризик втрати працездатності Поранення або тимчасове вибуття зі служби Формування «подушки безпеки» та забезпечення доступу родини до фінансів

«Подушка безпеки» як ключовий елемент стратегії

Основою фінансової стратегії військового є «подушка безпеки». Грошовий резерв має покривати 6−12 місяців фактичних базових витрат родини.

Наприклад, за умови щомісячних витрат у розмірі 40 тис. грн рекомендований обсяг «подушки безпеки» становить щонайменше 240 тис. грн.

Способи зберігання «подушки безпеки»

Спосіб Переваги Недоліки Банківські рахунки або депозити з можливістю довгострокового зняття Швидкий доступ, мінімальний ризик Низька дохідність Готівка у гривнях, доларах та євро Мінімальна диверсифікація, доступність Потребує безпечного зберігання

Порада: до інвестування доцільно переходити лише після формування повноцінної «подушки безпеки». Агресивні стратегії для військових не рекомендується.

Важливо: під час дії воєнного стану Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує 100% суми вкладів незалежно від їх розміру у разі банкрутства банку. Після припинення воєнного стану гарантована сума становитиме 600 тис. грн в одному банку.

Якщо «подушка безпеки» відсутня

Крок 1. Визначення базових витрат (оренда житла, комунальні платежі, іпотека або лізинг, харчування, страхування, транспорт і його обслуговування тощо). Аналіз може базуватися на витратах за попередні місяці, статистиці даних банківських виписок або ручному обліку витрат на папері, якщо ніколи не проводили аналіз бюджету.

Крок 2. Розрахунок цільової суми шляхом множення щомісячних витрат на кількість місяців. Рекомендується починати з невеликої мети у 3 місяці з подальшим збільшенням до 6−12 місяців.

Крок 3. Щомісячне відкладання щонайменше 10% доходу у готівці або на депозиті/ накопичувальних рахунках (наприклад, «банка» від Monobank/«скарбничка») для формування «подушки безпеки».

Крок 4. Перехід до інвестування лише після формування резерву.

Приклад базової структури розподілу коштів

40−50% — «подушка безпеки» (гнучкі депозити та готівка у різних валютах)

25−35% — військові облігації

15−25% — ETF для довгострокового зростання капіталу

Візуальний приклад розподілу грошей

Основні принципи інвестування для військових

Мінімальний рівень залученості Мінімальна кількість ухвалених рішень Низький або середній рівень ризику

На практиці це означає:

відмова від трейдингу

уникнення високоризикованих активів

недопущення інвестування на основі порад знайомих

дотримання довгострокового плану без змін кожні 2−3 місяці.

Допустимі інструменти

Інструмент Призначення Коментар Депозити Збереження коштів Не повністю покривають інфляцію, але знижують ризики Військові облігації Фіксований дохід Просте управління, автоматизація оподаткування, захист від інфляції ETF Диверсифіковані інвестиції Мінімальне управління, потенційно вища дохідність

Важливо: необхідно заздалегідь забезпечити доступ до фінансів для близької людини у разі критичної ситуації.

Практичні поради

Інвестування з періодичністю раз на квартал або пів року для зменшення часу залучення та комісій. Проста структура портфеля: 1−3 ETF та облігації. Інформування родини щодо структури активів і порядку доступу до них у критичний момент.

Як придбати військові облігації та ETF

1. Вибір банку та брокера на фондовому ринку:

для військових облігацій достатньо українського банку — первинного дилера ОВДП (перелік доступний на сайті Міністерства фінансів України)

для ETF необхідно відкрити рахунок у міжнародного брокера (зокрема Interective Broker або Freedom Finance Europe — найпопулярніші в Україні

2. Поповнення рахунків та дотримання запланованого розподілу коштів: через запроваджені НБУ обмеження в умовах воєнного стану поповнення брокерського рахунку безпосередньо з банківської картки неможливе — для цього необхідно користуватися посередницькими сервісами на кшталт TransferGo, Wise тощо.

3. Вибір конкретних інструментів:

для облігацій: знайти у застосунку або на сайті банку розділ із військовими облігаціями, проте звертайте увагу на термін погашення та рівень дохідності,

для ETF: обрати декілька фондів, що відстежують індекси (S&P 500, Nasdaq-100 тощо).

4. Придбання обраних активів.

5. Контроль і перевірка:

після здійснення покупки необхідно зберігати підтвердження операції (PDF-файл або скриншот)

зафіксувати суму, дату та інструмент в окремому блокноті, таблиці Excel або у власній системі фінансового обліку.

6. Автоматизація та повторюваність: встановлення додаткових нагадувань про докупівлю активів з періодичністю раз на квартал або раз на пів року, щоб мінімізувати власну участь і знизити комісійні витрати.

Для першого досвіду інвестування доцільно починати з невеликих сум з метою адаптації до інструментів та платформ.

Від базових кроків до персональної фінансової стратегії

Слід враховувати, що кожен військовий має різні стартову позицію — вік, посаду, регіон проживання та служби, а також безліч інших чинників. Тому універсальні рішення є обмеженими, однак наведені принципи можуть слугувати основою для формування персональної фінансової стратегії або дадуть натхнення розпочати цей процес вже сьогодні.

У 2026 році фінансова стратегія військового ґрунтується на ліквідності, простоті та керованості. Її ключова мета — зниження фінансового стресу та захист себе і родини в умовах війни.

Навіть, мінімальні, але регулярні дії у фінансовому плануванні формують основу для довгострокової стабільності.