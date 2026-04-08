Що обʼєднує найуспішніших інвесторів світу: спільні принципи та помилки

Світова фінансова історія останнього століття сформувала вузьке коло осіб, чиї імена стали синонімами надзвичайного успіху в управлінні капіталом. Уоррен Баффет, Рей Даліо, Джим Саймонс, Джордж Сорос та Пітер Лінч представляють кардинально різні підходи до ринку, проте їхня діяльність свідчить про існування спільних принципів, які дозволяють їм не лише генерувати прибутки, а й виживати в умовах глибоких ринкових обвалів. У статті інвестиційна експертка Анна Баклан розгляне спільні принципи, що обʼєднують цих титанів, а також детально проаналізує їхні найгучніші помилки, які стали ключовими уроками на шляху до накопичення мільярдних статків.

Принцип 1: час — потужніший актив

Є одна річ, яка обʼєднує абсолютно всіх найуспішніших інвесторів без винятку: вони мислять не місяцями, а десятиліттями.

Коли Уоррен Баффет у 1988 році почав купувати акції Coca-Cola, Волл-стріт був здивований. Компанія переживала не найкращі часи, конкуренти тиснули, а Баффет інвестував у неї $1 млрд.

Однак Баффет бачив інше. Він бачив глобальний бренд, який знає кожна дитина на планеті. Бачив дистрибуцію у понад 200 країнах. Бачив продукт, який люди купуватимуть через 10, 20 і 50 років. І найголовніше — він був готовий чекати. Сьогодні, через 38 років, ця інвестиція коштує понад $28 млрд. Дивіденди, які Berkshire отримує від Coca-Cola щороку, давно перевищили початкову вартість усього пакета акцій.

Фраза, яку Баффет повторює десятиліттями: «Наш улюблений період утримання — назавжди».

Пітер Лінч, який керував легендарним фондом Fidelity Magellan з 1977 по 1990 рік, також дотримувався цього принципу й утримував свої найкращі інвестиції роками: Dunkin` Donuts — 7 років (зростання в 10 разів), Taco Bell — 5 років (у 8 разів), Volvo — 6 років на піку розвитку бренду.

Чарлі Мангер, партнер Баффета та віцеголова Berkshire Hathaway, який пішов із життя у листопаді 2023 року у віці 99 років, був ще більш радикальним. Він інвестував у китайського виробника електромобілів BYD у 2009 році та утримував акції 13 років. За цей час їхня вартість зросла у 30 разів. «Великі гроші не в купівлі-продажу, а в очікуванні», — вважав Мангер.

Чому це так важливо? Тому що на довгих горизонтах працює магія складного відсотка. Натомість короткострокова торгівля знижує прибутковість через податки, комісії та помилки входу. Дослідження професорів Університету Каліфорнії Бреда Барбера та Терренса Одіна показало: активні трейдери в середньому заробляють на 6,5% менше за ринок щороку саме через надмірну торгівлю. Терпіння окупається та примножує капітал.

Принцип 2: інвестуйте лише в зрозуміле

У середині 1990-х років, коли інтернет-компанії зростали на сотні відсотків щороку, Уоррен Баффет залишався осторонь.

Він не купував Microsoft, хоча особисто дружив із Біллом Ґейтсом. Не купував Amazon, хоча бачив їхню експансію. Не купував Google під час IPO у 2004 році, попри те, що аналітики називали це «можливістю століття».

Він не розумів технологічного бізнесу, тому інвестував лише у зрозумілі для себе компанії. У результаті пропустив значне зростання, яке зробило багатьох інвесторів мільярдерами. Водночас ця «помилка» врятувала його від краху доткомів 2000—2002 років, коли індекс Nasdaq впав на 78%, а тисячі інвесторів втратили капітал.

Баффет придбав Apple лише у 2011 році — через 35 років після заснування компанії. Проте зробив це не тому, що зрозумів технології. Він побачив у Apple не технологічну компанію, а сильний споживчий бренд із високою лояльністю клієнтів і прибутковою екосистемою — те, що він добре розуміє. Сьогодні Apple становить близько 23% портфеля Berkshire Hathaway.

Той самий принцип сповідував Пітер Лінч, який демонстрував середню дохідність 29% річних протягом 13 років управління фондом Magellan. Його стратегія: інвестуй у те, що бачиш навколо. Він звернув увагу на черги за кавою зранку біля Dunkin` Donuts у Бостоні, дослідив бізнес та інвестував на ранньому етапі експансії — вартість акцій зросла у 10 разів.

Дружина Лінча купувала колготи Hanes. Він дослідив компанію та інвестував у Hanes і в кінці отримав 600% прибутку. Інвестор поїхав у відрядження та помітив високий рівень завантаженості готелів La Quinta. Інвестував у мережу і отримав прибуток.

Мангер формулював це так: «У мене є три кошики для інвестиційних ідей: так, ні та занадто складно. Якщо ідея потрапляє в третій кошик — варто переглянути її ще раз».

Принцип 3: система перемагає інтелект

У 1982 році Рей Даліо був переконаний, що США очікує депресія. Він публічно заявляв про це на Конгресі і зайняв позицію проти ринку. Проте помилився: економіка США увійшла у тривалий період зростання, що тривав до 2000 року. Bridgewater зазнав значних втрат. Після звільнення співробітників Даліо був змушений позичити $4000 у батька, щоб утримувати сімʼю.

Цей досвід привів його до ключового висновку: найбільший ризик — надмірна впевненість у власній правоті. У відповідь він створив систему — понад 200 письмових принципів прийняття рішень, незалежних від емоцій. У результаті під час кризи 2008 року, коли більшість фондів втратила 30−50%, Bridgewater показав прибутковість +14, а у 2010−2011 роках — ще +45%.

Уоррен Баффет із 1970-х використовує власний чеклист із чотирьох питань:

Чи розумію я цей бізнес? Чи має компанія довгострокову конкурентну перевагу? Чи є менеджмент чесним і компетентним? Чи нижча ціна за справедливу вартість?

Якщо хоча б одна відповідь негативна — інвестиція не здійснюється.

Сет Кларман дотримується принципу «margin of safety» — купує активи лише з дисконтом 30−40%. Якщо знижка менша — актив не купується, навіть якщо компанія цікава. Це правило неодноразово захищало його портфель у кризові періоди протягом 40 років.

Система критично важлива, адже емоції — головний ворог інвестора. Страх змушує продавати на мінімумі, жадібність — купувати на піку, а надія — ігнорувати помилки. Системний підхід дозволяє уникати цих пасток.

Принцип 4: концентрація на найкращому

«Диверсифікація — це захист від незнання. Якщо ви знаєте, що робите, вона вам не потрібна», — зазначав Чарлі Мангер. Водночас це не означає інвестувати в один актив — йдеться про фокус на найкращих ідеях.

Портфель Berkshire Hathaway налічує понад 40 компаній, але топ-5 позицій: Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola та Chevron формують близько 70% його вартості. У фонді Magellan понад 1400 позицій, але 70% прибутку забезпечували топ-20.

Білл Акман інвестує у 6−11 компаній, глибоко аналізуючи кожну декілька місяців. Сет Кларман підкреслює: краще володіти 15 добре зрозумілими компаніями, ніж 150 випадковими. Водночас ці ж інвестори рекомендують широкій аудиторії індексні фонди, оскільки концентрація ефективна лише за умови довгого (50−60 годин на тиждень) та глибокого аналізу. Для всіх інших диверсифікація — найкращий захід.

Принцип 5: готівка — також позиція

У лютому 2024 року Berkshire Hathaway тримала $189 млрд у готівці та короткострокових облігаціях — майже 30% усіх активів компанії. Це не помилка, як вважають критики, а стратегія: готівка в періоди ейфорії — це ресурс, що дозволяє купувати якісні активи під час криз за зниженими цінами.

Сет Кларман та його фонд Baupost тримали до 45% активів у готівці у 2021 році, коли ринок досяг історичних максимумів. На думку інвестора, на ринку не було достатньо активів із привабливим дисконтом. Однак у 2022 році, коли ринок впав на 20%, Кларман використав цю готівку для купівлі активів і завершив рік із прибутком, тоді як більшість фондів зафіксувала збитки.

Говард Маркс, засновник Oaktree Capital та автор культової книги «The most important thing», називає цю стратегію «сухим порохом» — постійною готовністю до можливостей. Він стабільно тримає 20−30% портфеля у готівці або короткострокових облігаціях. «Найважливіше — вижити, щоб залишитися у грі, коли зʼявляються можливості», — пише Маркс.

Рей Даліо, який створив складну систему балансування активів, ніколи не концентрується в одному класі активів, підтримуючи баланс між акціями, облігаціями, готівкою, золотом та сировиною, щоб завжди мати резерв для маневру.

Висновок простий: у періоди ейфорії варто накопичувати готівку, у періоди паніки — використовувати її. Найкращі можливості зʼявляються тоді, коли в інших бракує ліквідності.

Навіть найуспішніші помиляються

Найцікавіше в історіях успішних інвесторів — не лише їхні принципи, а й типові однакові помилки, які коштували їм мільярдів.

Помилка 1: надмірна довіра до менеджменту

У 2006 році Уоррен Баффет почав купувати акції британської роздрібної мережі Tesco. За вісім років Berkshire інвестувала $2,3 млрд. Проте у 2014 році спалахнув скандал: менеджмент Tesco роками завищував прибутки на сотні мільйонів фунтів. Баффет втратив $444 млн. Пізніше він публічно визнав, що це була серйозна помилка, спричинена недбалістю та надмірною довірою.

Майже в той самий час Білл Акман інвестував $4 млрд у фармацевтичну компанію Valeant Pharmaceuticals. Компанія мала специфічну бізнес-модель: придбання невеликих фармкомпаній і значне підвищення цін на їхні препарати — іноді на 400−500%. Акман довіряв харизматичному СЕО Майклу Пірсону. У 2016 році розпочалися розслідування Конгресу США. Зʼясувалося, що бізнес-модель компанії є неетичною та нестійкою. Акції Valeant впали з $260 до $11 (мінус 96%). Акман особисто втратив понад $3 млрд через недооцінку репутаційних ризиків.

Висновок: навіть найдосвідченіші інвестори помиляються, коли надто довіряють харизматичним керівникам. Необхідно аналізувати не лише фінансові показники, а й етику бізнесу, корпоративну культуру та довгострокову стійкість моделі.

Помилка 2: надмірна впевненість у прогнозах

Рей Даліо втратив майже все у 1982 році, бувши впевненим у настанні економічної депресії.

Джуліан Робертсон, легендарний керівник Tiger Management, закрив фонд у березні 2000 року, не витримавши тиску інвесторів, які масово виводили кошти через те, що він відмовлявся інвестувати в доткоми. Водночас уже за місяць стало очевидно, що його позиція була правильною — відбувся крах Nasdaq.

Джон Полсон втратив половину активів фонду у 2010−2012 роках, зробивши ставку на гіперінфляцію та зростання золота. Інфляція не зросла, а ціна на золото впала з $1900 до $1200.

Висновок: макропрогнози залишаються одними з найменш надійних складових інвестиційного процесу.

Помилка 3: купівля на піку ажіотажу

Білл Міллер, який 15 років поспіль випереджав індекс S&P 500, активно купував акції Lehman Brothers під час падіння у 2007−2008 роках. Вони здавалися йому привабливими через низьку ціну. Однак у вересні 2008 року Lehman Brothers збанкрутував. Фонд Міллера втратив 55% за рік.

Карл Айкан інвестував сотні мільйонів у Blockbuster у 2005 році, вважаючи компанію недооціненою. Водночас він не врахував зростання Netflix, яке кардинально змінювало індустрію. У 2010 році Blockbuster збанкрутував.

Висновок: Коли про актив говорять усі — найімовірніше, ви вже запізнилися. Найкращі можливості виникають тоді, коли більшість їх ігнорує.

Що відрізняє найуспішніших інвесторів?

Найуспішніші інвестори світу не обовʼязково розумніші за інших. Однак їх обʼєднують системні підходи:

мислять десятилітями, а не місяцями,

інвестують лише в те, що глибоко розуміють,

мають письмові правила та дотримуються їх навіть під тиском емоцій,

концентруються на 10−20 найкращих ідеях, але водночас зберігають запас міцності,

не бояться тримати готівку в очікуванні ідеальних можливостей.

І найважливіше — швидко визнають помилки, аналізують їх і коригують підхід. Кожна помилка — це інструмент навчання.

Чарлі Мангер незадовго до смерті у віці 99 років сказав те, що варто запамʼятати кожному інвестору: «Інвестування — це не про те, щоб бути розумним. Це про те, щоб не бути дурнем. А найкращий спосіб не бути дурнем — вчитися на чужих помилках, а не лише на власних».