Атака Трампа на ФРС не затьмарює оптимізму ринків

Трамп знайшов підстави звільнення

Почнемо з політики, цього разу внутрішньої, в США, де Трамп намагається взяти під контроль керівництво ФРС. Звісно, американського президента можна зрозуміти, йому ой як потрібно знизити ставку, бо витрати на обслуговування державного боргу вже давно набули загрозливих розмірів. Безумовно, ринкам подобається, коли ставку знижують — хто ж не любить дешевих грошей — але не коли це робиться в примусовій манері за наказом президента, «який завжди правий щодо всього», як написано на одній з його бейсбольних кепок. Тож, в підсумку, можлива втрата незалежності центральним банком — це тривожний сигнал, який може стати величезною проблемою для фінансових ринків і економіки в цілому.

Якщо конкретніше, то на початку тижня Президент Трамп своїм указом звільнив одного з семи губернаторів Лізу Кук, яку ще минулого тижня він звинуватив в шахрайстві з іпотечними кредитами. І справа, мабуть, не саме в Лізі Кук та її кредитах, а в спробі залякати керівництво ФРС і змусити його робити те, що захоче офіс американського президента, адже на думку майстра угод абсолютно всі рішення в країні має приймати одна людина, яка знається і розуміється на всьому.

Багато хто очікував, що Ліза Кук здасться на милість президента і попросить про відставку сама. Але не так сталося, як гадалося: замість подати у відставку вона подала в суд на американського президента, бо далеко не факт, що Трамп мав юридичне право звільняти губернатора своїм указом. У позові Кук йдеться про те, що Трамп «вигадав» причину для звільнення в порушення Закону про Федеральну резервну систему, який говорить, що президент повинен спершу довести причини для усунення керівників ФРС. Слухання заплановане на п'ятницю о десятій годині ранку за східним часом перед суддею окружного суду США Джіа Кобб, призначеною президентом Байденом.

Безумовно, цікаво, чим закінчиться судова тяганина, але якщо Трампу вдасться позбутися неслухняного керівника ФРС, то дуже скоро аналітикам не буде чого аналізувати, а інвесторам про що сперечатися — від ринку мало що залишиться. До речі, націоналізація, хоча б часткова, як ось з Intel, теж не дуже добрий сигнал на цю ж тему. Що ж, не дивно — бажання одноосібно контролювати всі інститути влади властиво всім найвеличнішим. Кому, як не нам, про це знати!

США прискорюють зростання

На економічному фронті все добре… ВВП США у другому кварталі виріс на 3,3%, що краще, ніж перша оцінка і набагато краще, ніж 0,5% у першому кварталі цього року. Заявок з безробіття цього тижня теж менше, ніж очікувалося. Отже, економіка в непоганому стані. Чого б не радіти?! Ось, ринки і радіють — індекси на рекордних висотах. Єдине, що тривожить — це зростання дохідності довгострокових облігацій, що в США, що в Великобританії, що в Японії. І якщо в Британії дохідність 30-річних досягла 28-річного максимуму, то в Японії — це історичний рекорд. В США показники все ще нижче недавніх максимумів, але крива дохідності стає все крутішою. Очевидно, що інвестори очікують зростання інфляції, і це навряд чи добре для ринків акцій.

І наостанок — корпоративні новини. Головний постачальник «лопат» учасникам АІ-лихоманки, Nvidia, оприлюднила квартальні результати. Прогнози перевищено, але є нюанси — виручка від «datacenter sales» була нижче очікуваної і це при тому, що технологічні гіганти, клієнти компанії, мають гігантські бюджети капітальних витрат. Прогноз теж не надто захоплюючий, що може сигналізувати про сповільнення зростання після дворічного ажіотажу у розбудові потужностей для АІ. А що, як золота лихоманка поступово згасає і лопати вже не такі потрібні? Nvidia каже, що ключ до майбутніх перемог — в Китаї, якщо геополітична ситуація покращиться і стосунки налагодяться. З цим важко не погодитися, але щось не схоже, щоб Сі дуже хотів дружити з Трампом.

Читайте також: Value Trap: як не потрапити в інвестиційну пастку дешевих акцій

Що в підсумку? Серпень закінчився і незважаючи на величезну кількість прогнозів щодо сезонної волатильності ринок продовжив рости. Оптимізм інвесторів залишається непохитним, а індекси що не день, то встановлюють історичні рекорди. Попереду вересень, який з точку зору сезонності є одним з найгірших місяців для ринку акцій. Чи вдасться і його пережити без втрат? Побачимо, як буде розвиватися ситуація, насамперед, навколо ФРС і його здатності приймати незалежні рішення.

Наступне засідання Комітету з монетарної політики, який прийматиме рішення щодо ставки, призначено на 17 вересня. Ймовірність того, що її знизять на 25 бп складає 85%, але… Промова Пауелла в Jackson Hole, на думку багатьох інвесторів та економістів, засвідчила, що ФРС буде орієнтуватися на економічні показники, а до дня засідання на нас чекає ще декілька важливих звітів про інфляцію та стан ринку праці, кожен з яких може загострити ситуацію.