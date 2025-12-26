Агресивний портфель акцій «Мінфіна»: скільки заробили у 2025 році і що докупили

Попри значне геополітичне напруження, торгові війни та ринкові потрясіння, фондовий ринок закриває рік на історичних максимумах. За 12 місяців, що минули, ключові індекси показали двозначні результати: S&P 500 додав 16,5%, Nasdaq 100 — плюс 20,5%, Dow Jones — 13,4%. Наш агресивний портфель акцій перевершив досягнення ключових американських індексів.

Осінній розпродаж

Недавно ми підбивали підсумки криптопортфелю «Мінфіна» і згадували, що рішення по цифрових активах було продубльовано в агресивному портфелі акцій. Справа в тому, що цей портфель містив акції майнінгових компаній, спотових крипто-ETF та фондів, сфокусованих на криптогалузі. Ми спустошили криптопортфель (чому це було зроблено, ми також розповідали), відповідно, були продані всі активи, пов’язані з криптовалютою на фондовому ринку. Цей продаж відбувся 27 жовтня:

IBIT продали за ціною $65,40 (прибуток 112%)

RIOT — $22,53 (+178%)

BKCH — 111,48 (+122%)

MARA — $19,9 (+16,4%)

ETHA — $31,54 (мінус 4,3%)

Результати 2025 року

За 2025 рік капіталізація агресивного портфелю акцій зросла 3 $1220 до $1570.

Річна дохідність склала 28,7%, середньорічна (XIRR) — 33,9%, загальна (TWR) — 77,13%.

Аналіз залишків

Після продажу активів, пов’язаних з криптовалютною галуззю, в портфелі залишилися 4 папери: PATH, AEVA, AUR та ACVA.

Акції UiPath Inc. (PATH), розробника програмного забеспечення для бізнесу, за останні три місяці зросли на 51%, тільки за останній місяць вони додали 29%, що свідчить про суттєву зміну настроїв на ринку на користь компанії. Свіжі показники UiPath говорить про отримання компанією відчутної підтримки від свого пакету Agentic Automation. Він дедалі більше впливає на залучення клієнтів, структуру маржі та очікування щодо прибутку. Ключовим висновком останнього кварталу стало комерційно продуктивне впровадження її агентної системи штучного інтелекту.

Керівництво зазначило, що рішення на основі штучного інтелекту та агентські рішення допомагають UiPath укладати угоди швидше та за більшими контрактами порівняно з традиційними пропозиціями автоматизації.

Приблизно 450 клієнтів активно створюють робочі процеси на основі агентів, і з моменту запуску вже зареєстровано майже мільйон запусків агентів.

В нашому портфелі папір зараз має нереалізований прибуток приблизно у 6%. В планах тримати його до досягнення вартості в $25 за акцію (потенційний прибуток 68%).

Три інших папери було придбано зовсім недавно, вони дають в портфелі помірні нереалізовані збитки. Попри це, ми вбачаємо в них перспективу значного зростання. До прикладу, AEVA (AEVA), яка спеціалізується на сенсорному обладнанні та програмному забезпеченні для сприйняття (+25% у грудні). Нещодавно вона оголосила про ексклюзивну угоду на постачання європейському виробнику датчиків, які можуть створювати 3D-карту світу навколо автомобіля, а також визначати швидкість руху об'єктів, таких як пішоходи, для автономного водіння у всіх автомобілях автовиробника з двигунами внутрішнього згоряння, електричних та гібридних за межами Китаю.

Поки компанія не розкрила вартість угоди але пообіцяла надати більше деталей на початку наступного року. Керівники Aeva стверждують, що партнерство може дати понад $1 млрд продажів, хоча вони не уочнюють, за який проміжок часу.

Аналітики Morgan Stanley та Canaccord Genuity минулого місяця у своїх аналітичних записках припустили, що клієнтом компанії є Mercedes-Benz.

Цілі за цим папером бачимо в області $23,5−27.

Ставки на 2026 рік

Перша ставка — це рідкоземельні метали. Рідкоземельна промисловість у США швидко набуває стратегічного та економічного значення, оскільки країна прагне зменшити свою давню залежність від контрольованих Китаєм ланцюгів поставок. Тому рідкоземельні елементи знаходяться в центрі нової федеральної політики, промислових інвестицій та нових ініціатив вітчизняного виробництва.

Щоб скористатися цими тенденціями, ми купили акції американських представників рідкоземельних металів USA Rare Earth, Inc. (USAR) та American Resources Corporation (AREC). Угоди укладено 23.12.2025:

USAR куплено за ціною $14,22 (куплено 5 акцій);

AREC — $2,54 (куплено 25 акцій).

Друга ставка — роботизація (автоматизація виробництва та процесів за допомогою роботів). Зараз ця сфера є одним з ключових трендів у промисловості та економіці загалом через низку причин:

Дефіцит робочої сили та зростання зарплат.

Зниження вартості роботів та технологій.

Підвищення продуктивності та ефективності.

Безпека та ергономіка.

Загалом, роботизація — це не просто тренд, а необхідність для виживання бізнесу в умовах швидких змін, тож ми прагнемо пливти за течією.

В нашому портфелі вже є один представник цієї галузі — UiPath Inc. (PATH), але ми хочемо збільшити частку представників цієї компанії. На жаль, зробити це доволі складно, оскільки частина компаній нам недоступна через вартість акцій (TSLA, ISRG, ROK та ін.), а інші є перекупленими (згідно оцінки експертів «Мінфіна»). Тож довелося купити ETF ROBO. Але це тимчасове рішення, і як тільки з’явиться кандидат з відповідним потенціалом, що відповідає нашим критеріям, його буде додано до портфелю.

Деталі угоди:

Покупку здійснено 23.12.2025 по ціні $69,65.

Третя ставка — енергія. Роботи та штучний інтелект вимагають величезної кількості енергії, і вже зараз попит на неї значно перевищує пропозицію, що призводить до зростання цін. Високі ціни дозволяють енергетичній галузі швидко зростати, тож і ми хочемо отримати частку цього росту.

Обрали дві компанії сонячної енергетики:

Enphase Energy, Inc. (ENPH). Куплено 2 акції за ціною $32,40;

Sunrun Inc. (RUN). Куплено 2 акції за ціною $19,72 (залишили простір для усереднення оскільки існує значна ймовірність падіння до $14).

Після всіх продажів та покупок наш агресивний портфель акцій має такий вигляд

В подальшому він буде доповнюватися, оскільки у нас на балансі ще залишається $931,7.