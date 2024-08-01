Як просто і зручно оформити автоцивілку у 2024 році — пропозиції банків

Оформлення ОСЦПВ — обов’язкова рутина українських водіїв. Але якщо раніше, щоб отримати поліс, потрібно було йти до страхової і готувати папери, то сьогодні автоцивілку можна оформити за декілька кліків онлайн. Разом із Креді Агріколь Банк та Абанк розповідаємо, як у 2024 році це зробити зручно, за допомогою мобільних застосунків банків, та що потрібно знати при виборі поліса.

Вартість

Часто це перший критерій, на який звертають увагу водії. Однак у погоні за привабливими цінами, можна забути про важливіші речі. Тому, щоб економія була розумною, варто звернути увагу ще й на:

якість врегулювання страхових випадків;

рівень скарг клієнтів;

рівень виплат за даним типом страхування (ОСЦПВ).

Лише перевіривши ці пункти, зваживши всі «за» та «проти», варто ухвалювати рішення про придбання поліса ОСЦПВ. Адже найважливіше — це надійність страхової компанії.

Вартість самого ж поліса залежить від:

об'єму двигуна; міста реєстрації власника авто; обраної франшизи (та частина суми збитку, яку в разі ДТП винуватець відшкодовує самостійно).

Щодо вартості полісів, у застосунку банків вона така ж, як і у страхових компаніях. Але банки, як і страховики, за оформлення автоцивілки можуть надавати своїм клієнтам додаткові знижки та інші бонуси. Наприклад, придбавши поліс ОСЦПВ у мобільному додатку Абанку, можна отримати знижку 10% від його вартості у вигляді кешбека. А клієнти Креді Агріколь Банку, окрім вигідних тарифів і перевірених страховиків, отримують цілодобову гарячу лінію, фахівці якої нададуть будь-яку консультацію. Тобто банківський мобільний застосунок стає єдиною точкою входу для клієнта.

Як обрати поліс ОСЦПВ?

«Передусім клієнту треба орієнтуватися на свій гаманець. В застосунку АБанк24 ми пропонуємо клієнтам ОСЦПВ у найрізноманітніших цінових категоріях: від бюджетних до доволі вартісних, — радить Римма Зількорнєєва, керівник проєкту „Небанківські продукти“ Абанку. — Вже незабаром у додатку будуть додані рейтинг страхових компаній та додаткові пропозиції для наших користувачів, на які клієнти також можуть орієнтуватися під час вибору. В застосунку представлені тільки надійні страхові компанії, які роками підтримують свою репутацію на ринку страхування на високому рівні».

Абанк пропонує клієнтам пропозиції від 17 страхових компаній, серед яких лідери страхового ринку: Оранта, Уніка, ТАС, Вусо, ПЗУ Україна, ARX, Арсенал та інші. Можна купити як звичайний ОСЦПВ, так і з додатковим покриттям до 1 млн гривень. А ще у деяких страхових компаній для клієнтів Абанку за замовчуванням до поліса ОСЦПВ додається послуга дорожнього асистансу.

Переваги оформлення автоцивілки у мобільному застосунку Абанку:

великий вибір страхових компаній (найбільший серед банків);

зручний інтерфейс;

оформлення займає 1−2 хвилини;

можливість відразу придбати збільшення ліміту відповідальності;

можливість відправити свій поліс у месенджер дружині/дитині та іншим людям, які також користуються застрахованим автомобілем;

поліс можна додати до електронного гаманця Apple/Google Pay.

Додатковим бонусом від банку для автовласників, які оформили поліс ОСЦПВ через мобільний застосунок, є кешбек 10% від вартості поліса відразу після оформлення та додаткова категорія кешбеку Авто/АЗС на 6 місяців, за допомогою якої клієнти можуть повернути понад половини вартості поліса.

Одним із перших, хто розпочав свою діяльність у сфері страхування та запропонував клієнтам придбати поліс у своєму додатку, був і Креді Агріколь Банк. А ще він вже понад 15 років займається автокредитуванням та є одним із лідерів у цьому сегменті. Сьогодні він співпрацює з лідерами страхового ринку, водночас представниками міжнародних фінансових груп. Клієнти мають можливість придбати поліс ОСЦПВ у застосунку СА+ від страхових компаній ARX та Uniqa. Займає це до 5 хвилин часу. Поліс буде надіслано на електронну пошта або ж його можна отримати в застосунку. В СА+ також можна зручно і без комісії сплачувати страхові платежі.

Мобільний застосунок Креді Агріколь Банку СА+ має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а тому вже традиційно він у ТОП-3 найкращих банківських застосунків за відгуками користувачів на App Store та Google Play. В СА+ реалізована віддалена ідентифікація клієнтів, дистанційне оформлення діджитал-картки в гривні, євро та доларах США, швидкі перекази за номером телефону, опція донатів у декілька кліків, купівля валюти.

Також клієнти отримують всі переваги обслуговування у міжнародному Credit Agricole, який у ТОП-10 банків світу за активами.

Тим, хто оформить поліс ОСЦПВ через застосунок СА+, банк пропонує:

Здійснювати страховий платіж без комісії у застосунку СА+.

Вигідні умови — різний розмір франшизи, можливість збільшити страхове покриття.

Цілодобову гарячу лінію, фахівці якої нададуть консультацію щодо дій учасників ДТП, зафіксують страхову подію, візьмуть заявку на виклик евакуатора, проконсультують щодо оформлення бланку Європротоколу.

Перевірених та надійних страхових партнерів.

Якщо виникнуть будь-які питання щодо страхового полісу, клієнт може звернутися до банку та отримати відповіді, а також швидко пролонгувати договір на наступний рік. А вже у процесі врегулювання страхового випадку банк допомагає клієнтам (за необхідності) у комунікації зі страховою компанією.

Як оформити автоцивілку?

Загалом алгоритм оформлення полісу ОСЦПВ у банків схожий — потрібно перейти в меню, де пропонується оформити страхування, ввести дані про власника та автомобіль, а потім, дотримуючись інструкції, завершити придбання полісу.

Ось як ця процедура виглядає в Абанку:

Крок 1. Вводимо дані про авто, на яке плануєте оформити страхування.

Крок 2. Обираємо розмір франшизи.

Крок 3. Обраємо страхову компанію.

Крок 4. Перевіряємо дані та підтверджуємо оплату полісу ОСЦПВ.

Все, страховий поліс придбано!

Детальнішу відеоінструкцію з оформлення автоцивілки пропонує Креді Агріколь Банк. «В Креді Агріколь ми обрали найкращі пропозиції для клієнта, при цьому залишили мінімальний вибір параметрів для зручного та швидкого оформлення полісу», — розповідають експерти банку.

Як діяти у разі страхового випадку?

Якщо стався страховий випадок, то клієнту потрібно зателефонувати на гарячу лінію страхової компанії, номер телефону якої завжди вказано у полісі ОСЦПВ.

Додатковим варіантом є звернення до Довідкового центру банку, через який було оформлене страхування, для отримання всієї необхідної інформації та допомоги. Банки, зазвичай, завжди допомагають клієнтам, у тому числі в комунікації зі страховими компаніями.

Важливо звернутися до страхової у визначений період (здебільшого протягом трьох робочих днів після настання ДТП). Страховику потрібно письмово надати повідомлення про ДТП та деякі відомості — про місцезнаходження свого транспортного засобу, про пошкодження майна, а також контактний телефон та свою адресу.

Далі протягом 30 днів страхова компанія розглядає цю заяву та ухвалює рішення щодо розміру страхового відшкодування. Зауважимо, що право отримати відшкодування на ремонт авто є лише у постраждалої сторони, при цьому кошти виплачує страхова винуватця ДТП.

Щоб цей алгоритм в результаті спрацював, водіям потрібно подбати про придбання надійного поліса ОСЦПВ. Для цього варто уважно підходити до вибору страхової компанії. Значно спростити цю задачу можна, звернувшись за допомогою до банків, які дбають про те, щоб залучити перевірених страхових партнерів. У такому разі, щонайменше на один клопіт для автовласників стане менше.