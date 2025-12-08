Як депозити допомагають військовим зберегти та примножити гроші

Для військових та їхніх сімей фінансова стабільність — це також про захист. Попри змінний заробіток, відсутність можливості бути поруч і чітко планувати майбутнє, вони прагнуть мати заощадження та потроху рухатися до своїх фінансових цілей. Та важливо не лише зберігати кошти, а й захищати їх від знецінення. Оптимальним рішенням для цього є депозит.

Депозити — найзрозуміліший, найдоступніший та найбезпечніший інструмент для заощадження коштів, захисту їх від інфляції та поступового нарощування капіталу.

Фіксована ставка і цілком прогнозований дохід — ключова перевага депозитів, зокрема, для військових. Адже в умовах служби вони не мають часу стежити за ринками та досліджувати фінансові можливості. Розуміння того, які продукти безпечні, а які — ні, допомагає уникнути шахрайства й ризикових рішень, що можуть обернутися втратою грошей.

Банки пропонують різні строки й умови виплати відсотків, тож кожна родина може вибрати оптимальний формат заощаджень під свої актуальні потреби й фінансові цілі.

Переваги депозиту, як інструмента заощаджень

Розглянемо основні переваги, що роблять депозит безпечним і практичним рішенням для військових та їхніх родин.

Державні гарантії. На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення держава гарантує 100% повернення вкладів фізичних осіб у банках, що є учасниками Фонду гарантування вкладів. Гарантія поширюється на суму депозитів та нараховані відсотки. Це означає, що, навіть у разі фінансової неспроможності банку, кошти вам повернуть.

Передбачуваність доходу. На відміну від багатьох інструментів, де дохід залежить від стратегії інвестора та коливання ринків, депозит забезпечує передбачуваний і фіксований дохід. Це створює відчуття стабільності та дає змогу планувати бюджет, що особливо важливо в умовах невизначеності воєнного часу.

Можливість поповнення або часткового зняття. Деякі депозитні програми дозволяють поповнювати депозит або знімати суму частково без втрати відсотків. Це важливо для сімей військових, коли виникають термінові потреби. Також багато банків дозволяють налаштувати автоматичне пролонгування депозиту після закінчення строку.

Захист від імпульсивних витрат. Коли гроші на депозиті та недоступні для миттєвого зняття, це формує фінансову дисципліну й допомагає уникати необдуманих витрат. А отже, легше накопичити на важливі цілі: власне житло, освіту дітей чи початок власної справи після повернення до цивільного життя.

Простота управління. У більшості банків є можливість відкрити, поповнити чи зняти депозит онлайн — у мобільному застосунку або через онлайн-банкінг. Для військових, які часто не мають фізичного доступу до відділень, це важливо. Відсотки за депозитом нараховуються автоматично протягом усього періоду.

Скільки можна заробити на депозиті

Станом на листопад українські банки дають можливість заробити на гривневих депозитах до 13−15,5% річних. Чистий дохід після оподаткування становить приблизно 9−12,8%, залежно від ставки банку та розміщеної суми.

Підвищити дохідність депозиту можна з програмою «Бонус до депозиту» від «Мінфіну».

Яку вигоду пропонує «Бонус до депозиту»

«Бонус до депозиту» — це постійно діюча програма «Мінфіну», де кожен учасник може отримати додатковий грошовий бонус до ставки, яку пропонує банк. Фактично, це спосіб заробити більше на депозиті на тих самих умовах.

Програма «Бонус до депозиту» працює з липня 2014 року. За понад 11 років нею скористалися 22 630 клієнтів. Вони оформили 55 486 депозитів на загальну суму понад 4 млрд грн. Бонусів від «Мінфіну» було виплачено на суму понад 20 млн грн.

Розмір бонуса залежить від строку, на який розміщено депозит, і в середньому становить 1%.

Мінімальний строк розміщення депозиту — 6 місяців. Мінімальна сума — 50 000 гривень.

На сайті програми є онлайн-калькулятор, за допомогою якого ви можете відразу розрахувати суму бонусів та підсумковий дохід після сплати податків.

Як отримати бонус

Щоб отримати бонус за розміщення депозиту, достатньо виконати декілька кроків:

1️⃣ Виберіть банк та депозит серед тих, що беруть участь у програмі.

2️⃣ Заповніть заявку на бонус на сайті «Мінфін» або за допомогою телеграм-бота.

2️⃣ Розмістіть депозит у банку — це можна зробити як онлайн, так і у відділенні.

4️⃣ Підтвердьте розміщення депозиту через спеціальну форму на сайті «Мінфін» або в телеграм-боті та отримайте кошти протягом 32 днів.

❗ Зверніть увагу

У програмі «Бонус до депозиту» беруть участь клієнти, які не мають діючих вкладів та/або не мали вкладів у банку протягом останніх 30 днів до подання заявки на бонус.

Пропозиція від O.Bank для учасників програми

У програмі «Бонус до депозиту» беруть участь банки, що мають стабільну репутацію на ринку та пропонують вигідні умови для вкладників. Зокрема, депозити з можливістю поповнення.

Таку опцію, наприклад, пропонує O.Bank — цифровий банк, що працює в Україні на ліцензії Ідея Банку та пропонує банківські послуги через мобільний застосунок.

O.Bank пропонує депозитні програми на 6, 9 та 12 місяців на суму від 100 000 гривень.

Максимальна відсоткова ставка станом на 26.11.25 становить 16,75% (для депозитів строком від 1 року).

Додатково ви можете отримати до 1% річних від «Мінфіну» за умовами програми «Бонус до депозиту».

Висновок

Для військових депозит — це не просто спосіб зберегти гроші, а реальний інструмент фінансової безпеки й підтримки родини. Він дає передбачуваний дохід, захищає заощадження від інфляції та гарантує їх захищеність.

Вибирайте депозити з найвигіднішими умовами та додатковим відсотком у програмі «Бонус до депозиту» на «Мінфіні». Це можливість без зусиль отримати більше вигоди.