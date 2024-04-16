Весняний депозит КС «ЗаРаз»: чому на нього варто звернути увагу

Раніше кредитні спілки переважно орієнтувалися на надання кредитів, але зараз ситуація змінилася. Все частіше у переліку послуг з’являються вигідні депозити з привабливими умовами. Однією з таких пропозицій є Весняний депозит від КС «ЗаРаз» під 19,5% річних. Розповімо про нього детальніше.

Про КС «ЗаРаз»

Кредитна спілка «ЗаРаз» — це фінансова установа, заснована на кооперативних засадах. Члени спілки об'єднують грошові внески членів спілки, та завдяки цьому взаємно кредитують один одного, а також надають додаткові фінансові послуги.

Головна перевага кредитних спілок в оформленні депозитів — гнучкість умов із можливістю зробити виняток, якщо така потреба виникне. Банк, зазвичай, — це досить велика і неповоротка структура, яка має забюрократизовану та зарегульовану систему управління. Кредитна спілка — спеціалізована фінансова установа, яка займається лише декількома фінансовими послугами та має можливість швидко реагувати на будь-які зміни.

Кредитна спілка, зазвичай, не має мільярдних активів та не має серед власників бізнесменів чи політиків, а тому є стійкішою до зміни влади та фінансових потрясінь. Принцип організації діяльності спілки полягає в тому, щоб бути мобільною, гнучкою та знаходити особливий підхід до кожного клієнта.

Деталі акційного депозиту

Як оцінювати депозити в кредитних спілках? Робити це варто за тими самими ознаками, що і банківські вклади, — це довіра, захищеність вкладів, яка на період війни є фактично під 100% контролем держави, та рівень ставок, що є найбільшою конкурентною перевагою, яку зараз можуть запропонувати вкладникам фінустанови.

На додаток, весняний депозит КС «ЗаРаз» під 19,5% пропонує такі основні переваги:

Можливість поповнення без обмежень протягом дії депозиту. Можливість зняття до 30% від суми депозиту в будь-який момент без втрати відсотків. Можливість дострокового зняття всієї суми в будь-який момент дії договору. Можливість продовження депозиту після закінчення терміну.

Мінімальна сума вкладу — 10 000 грн. Валюта — гривня.

Хто може відкрити депозит

Ця послуга доступна для будь-якої фізичної особи, яка є громадянином України або має право на постійне проживання.

Відкрити депозит можна як онлайн, так і офлайн. Для цього потрібно звернутися в офіс кредитної спілки або за телефоном в робочий час.

Внески приймають як готівкою, так і за безготівковим перерахунком. Весняний депозит КС «ЗаРаз» є гривневим, отже, зробити вклад можна лише в національній валюті.

Для тих, кого цікавить вклад саме в іноземній валюті, КС «ЗаРаз» пропонує спеціальний вид депозиту «Довіра», який дозволяє покривати валютні коливання. Ставки за такими депозитами менші за гривневі, але більші за дохідність, яку пропонують банки: від 3 до 5% річних. Сутність їх полягає в тому, що, в разі збільшення курсу валюти (наприклад, долар США), різниця покривається за рахунок збільшення нарахувань відсоткових доходів.

Умови дострокового зняття коштів

Якщо життєві обставини учасника кредитної спілки склалися таким чином, що йому потрібно достроково зняти кошти з депозитного рахунку, зробити це цілком можливо. Законодавством передбачено, що кредитні спілки зобов’язані повертати внески достроково на вимогу клієнта протягом не більше 30 днів із дати написання заяви. Але в КС «ЗаРаз» йдуть назустріч своїм клієнтам і, зазвичай, повертають кошти протягом 1−2 днів.

Якщо клієнт знімає достроково суму не більше 30% від суми внеску — будь-яких змін в дохідності не відбувається і ставка не зменшується.

Якщо знімається вся сума — нараховується ставка в розмірі 2% річних замість 19,5%.

Щодо Весняного депозиту КС «ЗаРаз» під 19,5% — ситуація аналогічна, однак, в окремих випадках клієнти можуть отримати спеціальні умови, оскільки кредитна спілка зацікавлена в збереженні теплих стосунків із клієнтом.

Всі відсоткові доходи оподатковуються, згідно з законодавством. Станом на квітень 2024 року, ставка податку ПДФО становить 18% та військовий збір 1,5%.

Надійність та гарантії

Перед тим, як вкласти заощадження, їх власник обов’язково повинен перевірити інформацію щодо фінансової установи, якій планує їх доручити. Що стосується саме кредитних спілок, то потенційному учаснику потрібно поцікавитися, щонайменше, двома питаннями:

Який термін існування кредитної спілки: чим довше організація на ринку, тим більше можна віднайти про неї інформації та скласти враження. В ідеалі, компанія має працювати на ринку не менше 5 років. Чи внесена організація в державний реєстр (перевірити це можна на сайті НБУ).

Кредитна спілка «ЗаРаз» працює з 2011 року та включена до реєстру НБУ. Вона входить в п’ятірку найбільших кредитних спілок України. Ця фінустанова займається залученням коштів від фізичних осіб та кредитуванням під заставу нерухомості. Залучені депозити використовуються з метою кредитування.

«Всі наші кредити надаються під заставу столичної ліквідної нерухомості середньої цінової категорії (неелітної) вторинного ринку. Це дозволяє зберігати високу ліквідність та бути впевненим у збереженні вартості застави. Вартість застави у понад удвічі перевищує суми наданих позик. Тобто гроші вкладників розміщені в надійних активах. Всі внески ми страхуємо на 100% нашим коштом. Також сформовані всі необхідні резерви, які постійно контролюються Нацбанком України», — зауважують в КС «ЗаРаз».