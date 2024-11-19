Як обрати депозит для надійного збереження коштів: практичні поради від Піреус Банку

Зберігати заощадження вдома — не завжди безпечно, особливо в умовах економічної нестабільності. Натомість депозити в банку забезпечують не тільки надійне збереження коштів, а й можливість їх примноження. Піреус Банк пропонує депозитні продукти , які враховують різні фінансові потреби та цілі, що допомагає кожному знайти оптимальний варіант. Давайте розглянемо, як обрати депозит, щоб захистити свої заощадження від інфляції та інших ризиків.

Чому депозит є вигідним інструментом?

В умовах інфляції гроші на банківському рахунку чи вдома можуть швидко втрачати купівельну спроможність. Один зі способів зменшити цей негативний вплив — це вкладення у депозити з фіксованими ставками. Наприклад, при інфляції 10% на рік і ставці за депозитом на рівні 14% річних, ви зможете компенсувати зниження вартості грошей. Якщо справдяться прогнози експертів щодо падіння інфляції в Україні в наступному році, то відкриття депозитів у цьому році стане ще вигідніше, адже різниця між депозитною ставкою і відсотком інфляції зросте.

Також, депозити допомагають створити своєрідну «подушку безпеки» для майбутнього, адже збереження на тривалий термін сприяє фінансовій стабільності та впевненості у власних заощадженнях.

Види депозитів від Піреус Банку для різних потреб

Максимальний дохід на довгий термін



Для вкладників, які прагнуть отримати високий дохід і можуть дозволити собі залишити кошти в банку на тривалий термін, ідеально підійде депозит «Європейський». Мінімальний внесок становить 10 000 грн, а строк розміщення — 3, 6 або 12 місяців. За цим вкладом клієнт може самостійно обрати спосіб виплати відсотків: щомісяця або в кінці року. Завдяки ставці до 14% річних у гривні цей депозит забезпечує вигідний дохід, орієнтований на вкладників, які не потребують швидкого доступу до коштів.

Наразі на депозит «Європейський Акційний» діє унікальна пропозиція від Піреус Банку — акція «Айпад за вклад». До 5 січня, при відкритті такого депозиту, ви маєте шанс виграти iPad. Переможець обирається щотижня. Більше депозитів — більше шансів на виграш.

Гнучке накопичення з можливістю поповнення



Для тих, хто бажає відкладати гроші поступово, підходить депозит «Легкий з поповненням». Мінімальна сума внеску складає 1 000 грн, що дозволяє стартувати з порівняно невеликої суми. Це оптимальне рішення для клієнтів, які хочуть поступово формувати капітал, не маючи значних початкових витрат. Клієнт може поповнювати депозит протягом всього строку вкладу, банк не застосовує ніяких обменежнь до термінів.

Оформити такий депозит і управляти ним можна, не виходячи з дому. Ця ексклюзивна пропозиція діє тільки для користувачів мобільного банкінгу Піреус Банку Winbank.

Накопичення із гнучким доступом



Для клієнтів, які хочуть вільно управляти своїми фінансами і не зв’язувати свої гроші фіксованим терміном підійде вклад на вимогу «Winbox» у застосунку. Він гнучкий і дозволяє поповнювати і знімати кошти в будь-який момент, а при бажанні, клієнт може закрити рахунок безпосередньо в мобільному застосунку. З таким депозитом легко встановлювати цілі і досягати їх.

Альтернативою для коротких заощаджень, якщо є тимчасово вільна гривня, є 14-денний депозит «Європейський», на якому можна заробити 7,25% річних. Це чудове рішення додаткового заробітку на грошах, які ви відклали для планових щомісячних потреб: оплата комунальних платежів, погашення кредитів та оплата навчання.

Валютообмінний депозит для заощаджень у валюті



У нестабільні економічні періоди депозити в іноземній валюті можуть бути ефективні для збереження вартості заощаджень. Депозит «Валютообмінний «від Піреус Банку дозволяє уникнути ризиків, пов'язаних із курсовими коливаннями національної валюти, та забезпечити стабільність заощаджень. Строк депозиту складає 3 або 6 місяців, валюта вкладу — долар США чи Євро. Максимальна сума вкладу еквівалентна 200 тис. грн. на календарний місяць. Додатково, можна купувати іноземну валюту в режимі онлайн в межах місячного ліміту в 50 тис. грн. Тож, за один місяць можна придбати валюти на 250 тис. грн. за вигіднвшим курсом, ніж готівковий.

На що звернути увагу при виборі депозиту?

Прозорість умов депозитів. При виборі депозиту важливо враховувати не тільки процентну ставку, а й інші умови — частоту виплати відсотків, можливість поповнення і зняття коштів.

Валюта депозиту. Вибір валюти є важливим фактором у періоди економічної нестабільності. Вклади в іноземній валюті часто використовуються як засіб захисту від валютних коливань. Якщо ви плануєте витрати в іноземній валюті, обрання відповідного валютного депозиту може допомогти уникнути втрат.

Гарантії та страхування. Депозити в українських банках гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що забезпечує захист коштів. Це створює додатковий рівень безпеки для вкладників.

Надійність. При виборі депозиту важливо обирати надійний банк з позитивною репутацією. До прикладу, Піреус Банк — дочірній банк Piraeus Financial Holdings з європейськими цінностями, який працює в Європі з 1916 року та в Україні з 2007 року, що підтверджує його надійність і якість обслуговування.

Депозити від Піреус Банку пропонують широкий вибір інструментів для захисту та примноження заощаджень. Від депозитів із високими ставками до гнучких рішень, кожен клієнт може знайти продукт, що відповідатиме його потребам. Окрім фінансової вигоди, депозити допомагають створити відчуття фінансової стабільності, впевненості у майбутньому та дають змогу захистити свої гроші від інфляції та інших ризиків.