Депозити для бізнесу: скільки можна заробити

Навіть в умовах повномасштабної війни бізнес збільшує обсяг своїх коштів у банках. Із початку минулого року їх загальна сума зросла на 27%. «Мінфін» розбирався, які умови розміщення вкладів банки пропонують юридичним особам, із якими ризиками ті можуть зіткнутися й як їх уникнути.

Депозити бізнесу зростають

Відповідно до офіційної статистики, суб'єкти господарювання тримають на банківських рахунках 1,195 трлн грн. Це на 27% більше, ніж було на початку минулого року, і майже вполовину перевищує суму, яка була на їх рахунках до повномасштабного вторгнення.

Юрособи тримають кошти переважно на поточних рахунках або депозитах, на які припадає майже 75% їх коштів у банківській системі. Серед строкових вкладів, розповідають у банках, у бізнесу найпопулярнішими є короткострокові депозити на період до місяця. Валюта, в якій розміщують вклади, — переважно гривня. Це пояснюється намаганням бізнесу тримати гроші під рукою, щоб завжди мати можливість ними скористатися.

Гарантії збереження коштів

Розміщуючи депозити у банках, юридичні особи повинні враховувати одну особливість таких вкладів. Кошти фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців гарантуються Фондом гарантування вкладів у повному обсязі, незалежно від суми. Це означає, що, якщо банк буде визнано неплатоспроможним, ФГВФО відшкодує власнику депозит і навіть виплатить нараховані відсотки за ним.

Проте ця гарантія не поширюється на юридичних осіб. Якщо банк збанкрутує, то вони мають право на отримання своїх грошей за рахунок активів банку, але бізнес стоїть далеко не першим у черзі на відшкодування. Спершу буде компенсовано зобов'язання щодо зарплат, потім повернуто кошти ФГВФО, які він віддав фізособам, далі будуть повернуті гроші НБУ, і лише якщо після цього щось залишиться, — прийде черга бізнесу.

Тому, якщо фізособи можуть менше турбуватися через надійність банків, повністю покладаючись на Фонд гарантування, то корпоративні клієнти такої розкоші собі дозволити не можуть. Їм доводиться особливо уважно підходити до вибору банку, який зберігатиме кошти.

Тут є декілька важливих моментів, на які треба звертати увагу. У найбільшому українському приватному банку ПУМБ нам зазначили, що перше, на що варто поглянути, — це на динаміку активів і доходів банку. Якщо активи знижуються, а установа збиткова — це перший дзвіночок, який має насторожити. Краще працювати з банками, які мають стабільні показники діяльності, адже це говорить і про довіру клієнтів, і про ефективність роботи.

Також варто дізнатись, чи належить банк до переліку системно важливих. Наразі до них НБУ відносить 15 установ. Це означає, що ці банки мають особливе значення для функціонування фінансової системи, а регулятор висуває до них посилені вимоги та прискіпливіше слідкує за їх роботою. До переліку таких банків входить і сам ПУМБ.

Можна звернути увагу і на додаткові фактори. Наприклад, на Рейтинг стійкості банків, який щокварталу готує «Мінфін», або ж клієнт може дізнатися кредитний рейтинг установи.

Зручність розміщення

Фізичні особи вже давно звикли, що відкрити депозит можна дистанційно, не відвідуючи установи. Але для для юридичних осіб та ФОПів такий сервіс було запроваджено лише віднедавна.

Зокрема, ПУМБ розпочав роботу з діджиталізації депозитів для бізнесу минулого року. Зараз корпоративні клієнти можуть відкрити депозит «Стандартний» в інтернет-банкінгу ПУМБ Digital Business. При цьому онлайн-відкриття вкладу забезпечує одну з найвищих ставок на ринку — 10,5% річних. Так само в банку дистанційно можна оформити нарахування відсотків на залишок коштів на поточному рахунку.

Які відсотки за вкладами для бізнесу

Ставки за депозитами для ФОП та юросіб в українських банках, зазвичай, нижчі, порівнюючи з вкладами для фізосіб. Варто бути готовими до того, що в одній і тій самій установі бізнесу запропонують орієнтовно на 1−2% менше, ніж фізичним особам.

Водночас і для бізнесу є вигідні пропозиції та різні варіанти розміщення коштів, залежно від потреб. Наприклад, ПУМБ пропонує п’ять варіантів накопичення:

Прибутковий рахунок — передбачає отримання доходу за поточним рахунком. Відсоткова ставка на залишок залежить від його суми і сягає в гривні до 5%. Обмежень щодо використання коштів при цьому немає, а відсотки нараховуються автоматично. Плюсом такого вкладу є те, що, просто зберігаючи кошти на поточному рахунку компанії, можна ще й заробляти. Підключити послугу можна онлайн безпосередньо в інтернет-банкінгу.

Депозит «Стандартний» — строковий депозит для бізнесу з одними з найвищих ставок. За річним вкладом вони сягають 10,5% при оформленні онлайн, але без можливості дострокового зняття коштів. Основна перевага цього депозиту — його дистанційне оформлення.

Депозит «Стандартний з поповненням» — як вже зрозуміло з назви, такий вклад передбачає поповнення, але можливість зняття коштів відсутня. Саме тому ставка за таким депозитом сягає 11% річних.

Депозит «Гнучкий» — депозитна лінія, яка дозволяє розмістити на одному депозитному рахунку будь-яку кількість траншів. Тобто у межах одного рахунку бізнес може тримати будь-яку кількість «гнучких» депозитів із різною сумою та різним терміном за ставкою до 9% річних. Мінімальний термін розміщення складає від 1 дня.

Депозит «Зручний» — це короткостроковий депозит на термін лише один день, який дозволяє потримати гроші на вкладі впродовж вночі, а вже зранку отримати їх назад разом із відсотками. Основна умова для розміщення такого вкладу — мінімальна сума, яка не може бути нижчою за 100 тис. грн.

До речі, агентство «Кредит-рейтинг» у своєму рейтингу надійності банківських вкладів присвоїло ПУМБ оцінку «5», що означає надійність банку та його мінімальну чутливість до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних чинників.

Можливо, саме тому бізнес тримає в ПУМБ 80,73 млрд грн — більше, ніж у будь-якому іншому приватному українському банку. І порівнюючи з початком минулого року, ця сума зросла майже на 36%, випередивши середні показники у банківській системі. Навіть за турбулентний 2022 рік депозити корпоративного бізнесу в установі зростали, а малий та середній бізнес тримав у банку понад 23 млрд грн.

Як бачимо, приклад ПУМБ наочно доводить, що корпоративні клієнти, обираючи банк, зважають на його репутацію, надійність, діджиталізацію процесів та зручність обслуговування.