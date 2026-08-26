Депозит із кешбеком: в Ідея Банку розповіли, як отримати додатковий дохід від заощаджень

Українці дедалі більше уваги приділяють збереженню власних заощаджень, тому строкові депозити залишаються одним із найпопулярніших фінансових інструментів. На які умови сьогодні варто звертати увагу під час вибору вкладу, чому клієнти все частіше шукають додаткові бонуси та як працює депозитний кешбек — виданню «Мінфін» розповів директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.

31 серпня Ідея Банк виповнюєтьс 37 років. До цієї річниці Банк запропонував клієнтам спеціальний депозитний вклад «Акційний». У чому його особливість та які умови вкладу?

Так, Ідея Банк з 7 серпня пропонує новий вклад «Акційний», який можна оформити лише впродовж двох місяців — 3 10 серпня до 7 жовтня. Ставка за цим депозитом зараз одна з найвищих на ринку — до 17,37% річних. Оформити його можна строком на 6, 9 або 12 місяців, при цьому після відкриття є можливість його поповнювати поступово: протягом 30 днів.

Депозит легко оформити онлайн у мобільному застосунку O.Bank від Ідея Банк, а також у відділеннях банка. Розмір додаткового відсотку за депозитом залежить від обсягу розміщених коштів. Наприклад, для суми 100−150 тис. грн. встановлена надбавка 0,10%, для суми 150−200 тис. грн. — 0,20%, для суми 200−300 тис. грн. — 0,3% річних. Максимальна ставка за вкладом «Акційний» — 17,37%.

Якими є головні тенденції на ринку депозитів фізичних осіб у 2026 році? Чи зростає обсяг вкладів фізичних осіб у банках?

Протягом 2026 року ми бачимо суттєве зростання обсягу коштів клієнтів — фізичних осіб у банках. За даними НБУ, обсяги депозитів у системі вже в червні досягли рекордного рівня — 1,520 трлн грн. Більшість коштів розміщено у гривні (понад 65%), що свідчить про довіру населення до національної валюти та банківської системи загалом. В Ідея Банку портфель коштів клієнтів також зростає, і доволі швидко: станом на початок липня обсяг коштів фізичних осіб у гривні перевищив 5,72 млрд, і від початку 2026 року портфель депозитів у банку збільшився на 1,09 млрд грн (+23,5%). Отже, головна тенденція — це зростання рівня довіри до банків та прагнення громадян зберегти і примножити власні накопичення через такий інструмент, як строковий депозит.

На який термін найчастіше громадяни розміщують кошти на строкових вкладах? Який досвід Ідея Банку?

Щодо Ідея Банку, то наші клієнти найчастіше обирають середньострокові та довгострокові депозити. Такий вибір цілком логічний: річний депозит дає змогу розмістити кошти під привабливішу ставку на тривалий період і зробити фінансовий результат прогнозованішим.

Ми робимо ставку на річні та шестимісячні депозити, де ставки значно вищі за тримісячні вклади, адже це відповідає нашій стратегії — будувати довготривалі відносини з клієнтами та забезпечувати їм стабільну дохідність.

Ми бачимо постійне зростання депозитного портфелю. Клієнти обирають Ідея Банк як комплексного партнера різних фінансових послуг, а не задля окремого продукту. Це пояснюється тим, що окрім 100% захисту ФГВФО ми маємо стійку позицію на ринку із достатнім рівнем капіталізації та ліквідності, гарантуємо прозорість та відповідність навіть у кризових умовах. Показниками стійкості Ідея Банк є фінансові результати: чистий прибуток Ідея Банку за 6 місяців 2026 року склав 229,83 млн.грн. Банк виконує усі встановлені регулятором нормативи. Показник рентабельності активів (ROA) склав 3,99% та відповідає позиції топ-15 в банківській системі станом на 01.04.2026 . Показник рентабельність капіталу (ROE) знаходиться на рівні 17,57%, що відповідає 4 позиції в банківській системі станом на 01.04.2026.

Чим привабливий депозит на 12 місяців? І за яких умов клієнтам краще обирати саме цей термін вкладу?

В Ідея Банку депозит на 12 місяців у 2026 році залишається найпопулярнішим серед строкових продуктів: 49% обсягу портфелю вкладів в Ідея Банку — це вклади на 12 місяців. Річний депозит — це вибір для тих, хто ставить на стабільність і максимальний прибуток, і водночас прагне зафіксувати найвигідніші умови на ринку. Якщо є очікування, що ставки з часом знизяться, то саме річний депозит дає можливість «забронювати» поточну високу дохідність і захистить від майбутніх змін ставок. Нині найпривабливіші ставки саме за річними вкладами у гривні. Тому для тих, хто прагне максимальної дохідності, це найкращий варіант.

Чи можна сьогодні отримати від депозиту більше, ніж просто відсотки?

В Ідея Банк депозитні програми мають спеціальні умови залежно від потреб кожної клієнтської групи. Депозити поєднують високу дохідність із додатковими перевагами. Наприклад, депозит «Свій старт» розроблений спеціально для нових клієнтів. Окрім підвищеної ставки до 16,90% річних у гривні, він передбачає— одноразовий грошовий бонус від банку. Такий бонус, дає можливість компенсувати витрати на швидкий безготівковий переказ коштів у Банк з інших банків.

Які ще депозитні продукти сьогодні користуються найбільшою популярністю серед клієнтів Ідея Банку?

Серед депозитних продуктів Ідея Банку особливої популярності набули вклад «Для своїх» та вклад «Свій старт».

Вклад «Для своїх» є флагманським депозитним продуктом для широкого кола клієнтів.

За умови розміщення коштів на 12 місяців по вкладу «Для своїх» ставка за депозитом становить до 16,9—17,1% річних залежно від суми вкладу та обраної схеми виплати відсотків — щомісячно або наприкінці строку.

Саме вклади на 12 місяців нині обирають майже половина наших вкладників, що є додатковим підтвердженням привабливості такого формату заощаджень.

Для багатьох клієнтів довгостроковий вклад — це можливість отримати максимальну дохідність, зафіксувати поточні умови на тривалий період та бути впевненими, що їхні кошти працюватимуть на заздалегідь визначених умовах незалежно від подальших змін на ринку.

Однією з переваг продукту є гнучкість умов. Клієнт може обрати термін розміщення коштів від 1 до 18 місяців, що дає змогу адаптувати депозит до власних фінансових планів. Крім того, вклад не передбачає мінімальної суми для відкриття, тому почати накопичувати можна практично з будь-якої комфортної суми.

Не менш важливою перевагою є можливість повністю керувати депозитом через мобільний застосунок O.Bank. Клієнти можуть відкривати та поповнювати вклади, переглядати нараховані відсотки, керувати пролонгацією, оформлювати нові депозитні продукти або інші банківські сервіси без відвідування відділення.

Приємно, що якість і конкурентність депозитних продуктів Ідея Банку відзначають не лише клієнти. Додатковим підтвердженням привабливості депозитних продуктів стала висока оцінка експертного журі FinAwards 2026 — однієї з найавторитетніших премій фінансового ринку України.

Які умови розміщення коштів на популярному вкладі «Свій старт»?

Валюта: гривня.

Процентна ставка: від 16,00% до 16,90% річних.

Додатковий бонус для нових клієнтів залежно від суми депозиту: кешбек 1%для вкладів на 6—9 місяців та 2% для вкладів на 12—18 місяців (до 2 000грн).

Мінімальна сума: від 100 грн.

Строк: 6, 9, 12, 18 місяців.

Виплата відсотків — щомісяця або в кінці строку (обирає клієнт).

Доступна опція поповнення депозиту.

Після закінчення терміну депозиту діє автоматична пролонгація на 12місяців під 12% річних (якщо клієнт не відмовився від неї).

Оформити депозит можна як у відділенні банку, так і дистанційно через мобільний застосунок O.Bank, де також доступні інструменти для управління вкладом та контролю нарахованого доходу.

Які умови розміщення коштів на популярному вкладі «Акційний»?

Валюта: гривня.

Вклад можна оформити до 7 жовтня (онлайн — в додатку O.Bank або у відділенні Ідея Банку).

Процентна ставка: від 16,77% до 17,37% річних.

Мінімальна сума: від 1 грн.

Строк: 6, 9, 12, місяців.

Виплата відсотків — щомісяця або в кінці строку (обирає клієнт).

Надбавки до базової ставки, яка становить 16,77% річних, — від 0,10% до 0,60% (залежно від суми вкладу).

Оформити депозит можна як у відділенні банку, так і дистанційно через мобільний застосунок O.Bank, де також доступні інструменти для управління вкладом та контролю нарахованого доходу.

Вклад «Свій старт» від Ідея Банку має таку цікаву опцію, як вітальний кешбек. Розкажіть про неї детальніше, будь ласка.

Так, це одна з особливостей нашого вкладу «Свій старт», який ми пропонуємо новим клієнтам банку. Фактично клієнт отримує дохід одразу з двох джерел: відсотків за депозитом і додаткового грошового бонусу від банку. Важливо також, що фактично кешбек компенсує витрати клієнта на перерахунок коштів в Ідея Банку.

Кешбек нараховується одноразово на суму, яка надійшла на депозитний рахунок у день оформлення договору. Його розмір залежить від строку розміщення коштів: 1% — для депозитів на 6—9 місяців та 2% — для депозитів на 12—18 місяців. Максимальна сума винагороди становить 2 000 грн (до оподаткування).

Наприклад, якщо новий клієнт розмістить 100 000 грн на 12 місяців, він додатково отримає 2 000 грн кешбеку від банку (до оподаткування) на додачу до процентного доходу за депозитом. Саме тому «Свій старт» є хорошим варіантом для тих, хто лише починає співпрацювати з банком, і прагне отримати максимум переваг від своїх заощаджень.

Водночас вклад пропонує і конкурентну дохідність — до 16,90% річних у гривні. Клієнт може обрати строк розміщення коштів — на 6, 9, 12 або 18 місяців, а також самостійно визначити зручний формат виплати відсотків: щомісяця або наприкінці строку дії депозиту.

Оформити вклад «Свій старт» можна як у відділенні банку, так і дистанційно через мобільний застосунок O.Bank.

Краще обрати вклад у гривні чи в іноземній валюті?

Вибір валюти вкладу залежить насамперед від фінансових цілей клієнта. Якщо головною метою є отримання максимального доходу від заощаджень, то більшість вкладників обирають гривневі депозити. Саме за вкладами у національній валюті банки пропонують найпривабливіші процентні ставки, що дає змогу отримати суттєво вищий дохід порівняно з валютними депозитами.

Водночас валютні вклади можуть бути доречними, якщо клієнти вже мають заощадження у доларах США або євро та прагнуть насамперед зберегти їх у відповідній валюті. У такому випадку депозит виконує радше функцію збереження коштів, ніж отримання високого інвестиційного доходу.

Зараз ми бачимо, що більшість клієнтів надають перевагу саме гривневим депозитам. Це підтверджується як статистикою НБУ, так і структурою депозитного портфеля Ідея Банку, де основна частка вкладів розміщена у національній валюті.

Як пересвідчитись, що кошти розміщені у надійній фінустанові? Адже саме надійне збереження коштів має першочергове значення для громадян.

Надійність — це головний чинник. Для Ідея Банку найважливіше — виконувати нормативи НБУ та виступати надійним партнером для своїх клієнтів. Ідея Банк працює в Україні вже понад 36 років, і демонструє стабільне зростання депозитного портфеля. Обсяг коштів фізичних осіб у гривні від початку 2026 року збільшився на 23,5% (до 5,722 млрд грн), тоді як загальний обсяг коштів клієнтів банку зріс за 6 місяців 2026 року на 28,4% (до 9,564 млрд грн). Чистий прибуток Ідея Банку за 6 місяців 2026 року — 229,83 млн грн. Протягом квітня-червня банк збільшив прибуток майже на 176%.

На початок липня показник рентабельності активів (ROA) банку становить 3,99%, а показник рентабельність капіталу (ROE) знаходиться на рівні 17,57%. У 2025 році Ідея Банк отримав статус системно важливого банку України, що свідчить про вагому роль банку у фінансовій системі держави та високий рівень довіри з боку клієнтів і регулятора.

Конкурентність депозитних продуктів Ідея Банку підтверджується не лише їх популярністю серед клієнтів, а й визнанням професійної спільноти. У 2026 році вклад «Для своїх» став переможцем FinAwards у номінації «Найкращий депозит», а Ідея Банк протягом останніх років регулярно відзначали провідні галузеві рейтинги та премії.