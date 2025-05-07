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7 травня 2025, 12:58

Скільки потрібно покласти на депозит, щоб «відчути» дохід від розміщення коштів

Ставки за гривневими вкладами для фізосіб зросли. Середня дохідність, залежно від строку вкладу, становить 13−14,5% річних. Чи дозволяють такі ставки компенсувати інфляцію, розповів у колонці для ЕП директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку Дмитро Замотаєв. «Мінфін» вибрав головне.

Ставки за гривневими вкладами для фізосіб зросли.

Громадян найбільше турбує питання, який дохід вони отримають, залежно від суми, строку вкладу та середніх відсотків за депозитом, відповідно до обраного строку.

При розміщенні 10 тис. грн на три місяці під 13% річних (місячна ставка — 1,08%, сукупна ставка за період вкладу — 3,25%) сума доходу за весь строк розміщення депозиту становитиме 325 грн. Із огляду на податки (74,75 грн), чистий дохід становитиме 250,25 грн.

При розміщенні 10 тис. грн на шість місяців під 14,5% річних (місячна ставка — 1,21%, сукупна ставка за період вкладу — 7,25%) сума доходу за весь строк — 725 грн. Із огляду на податки (166,75 грн), чистий дохід становитиме 558,25 грн.

При розміщенні 10 тис. грн на девʼять місяців під 14,5% річних (місячна ставка — 1,21%, сукупна ставка за період вкладу — 10,875%) сума доходу за весь строк — 1 087,5 грн. Із огляду на податки (250,13 грн), чистий дохід становитиме 837,3 грн.

При розміщенні 10 тис. грн на рік під 13,5% річних (місячна ставка — 1,12%, ставка за період вкладу — 13,5%) сума доходу за весь строк — 1 350 грн. Із огляду на податкові стягнення (310,5 грн), чистий дохід становитиме 1 039,5 грн.

На мій погляд, найближчі три місяці, з огляду на очікувану дохідність, найвигіднішими для вкладників стануть депозити строком шість-девʼять місяців. При цьому банки готують спеціальні бонусні пропозиції для нових вкладників, що можуть додати в середньому від 0,5 в.п. до 1,5 в.п. до обраного вкладу.

Як же правильно використати гривневі вклади, аби не лише зберегти наявні кошти від знецінення, а й отримати пасивний прибуток?

При виборі депозитної програми варто покладатися на обсяг вільних коштів та особисті плани, щоб уникнути необхідності дострокового розірвання депозитного договору. Не варто розміщувати на один депозит усі кошти. Частину грошей можна розмістити на ультракороткому вкладі, іншу — на довготривалому. Оптимальним можна вважати розміщення до 50% від наявних коштів.

Для клієнтів, які планують використати депозит для тимчасового та безпечного тримання коштів під надійним банківським захистом, оптимальними будуть ультракороткі вклади (наприклад, якщо громадянин має ненадовго змінити місце проживання). Вклади на три-шість місяців будуть максимально безпечними та гарантуватимуть збереження купівельної спроможності грошей.

Щоб «відчути» дохід від розміщення коштів, оптимальна сума повинна становити понад 10 тис. грн, а строк вкладу має перевищувати шість місяців. Найбільші середні ставки за гривневими вкладами пропонуються на вклади на шість-девʼять місяців. З огляду на акційні пропозиції та стартові бонуси, вони можуть бути вищими від задекларованих банками в середньому на 0,5−1,5 в.п.

При виборі депозитної програми і залежно від потреб, клієнтам варто звернути увагу на такі нюанси: можливість поповнення вкладу; можливість щомісячного зняття нарахованих відсотків; автоматична пролонгація вкладу після його завершення; штрафні санкції за дочасне розірвання депозитної угоди.

Клієнт може вибрати вклад із тими умовами, які найбільше збігаються з його особистими планами. Депозитні умови мають бути комфортними для вкладника.

Для точнішого розрахунку отриманого доходу від розміщення коштів варто скористатися депозитним калькулятором на сайті обраної фінансової установи.

Гривневі вклади не варто сприймати, як «золоту жилу», це далеко від істини. Громадяни часто губляться у власних очікуваннях доходу, реагуючи на ставки, що завжди подаються в річному вимірі, а реклама часто-густо є лише яскравим «спалахом» для привернення уваги. Холодний розум та чіткий розрахунок не завадять тим, хто зацікавлений зберегти те, що має.

Читайте також: Чому бізнес вкладається в депозити та ОВДП

Гривневі депозити є найзрозумілішим та найвигіднішим механізмом для збереження коштів, особливо коли йдеться про відносно незначні суми. Водночас, із огляду на покращення економіки, ми припускаємо, що в другому півріччі ставки за гривневими вкладами поступово знижуватимуться до рівня першої половини 2024 року.

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Коментарі - 3

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0
bosyak
bosyak
7 травня 2025, 13:48
#
Рік наплутав, про податки забув :)
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0
yago
yago
7 травня 2025, 14:30
#
Интересно, как те кто вложил в депозит по курсу 4 увеличили свои доходы по курсу 40, учитывая что все цены привязаны к доллару, ну или почти все. Какая замена депозитам? Валюта тоже имеет инфляцию, хоть и более предсказуемую. И дело конечно не в гривне, всем хотелось бы стабильную нац валюту — это выгодно для государства и оттока денег заграницу может быть меньше , но и война и другие причины сделал гривну опасной. Тем временем франк не потерял от кризисов
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yago
yago
7 травня 2025, 14:41
#
А как не странно — большая процентная ставка стимулирует девальвацию — государство просто не способно платить такой процент имея ограниченные ресурсы. Кто платит за бал? Кто-то же платит 14% и это не деньги с воздуха, должен быть рост ВВП или доходы от других вкладов больше этих 14% - а поскольку этого нету — то платить этот процент приходится держателям гривны. Теоретически
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